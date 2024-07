OH v Paříži, den do zahájení: Do akce jdou čeští lukostřelci, poprvé se představí házenkářky

Přestože slavnostní zahájení olympijských her v Paříži proběhne až v pátek 26. července, už ve středu započaly boje v základních skupinách pro fotbalisty a ragbisty. Ve čtvrtek se k nim přidají i lukostřelci či házenkářky. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

10:10 – Letní olympijské hry v minulosti přinesly většinou oživení akciových trhů hostitelských zemí. Po posledních deseti hrách šly indexy jen ve dvou případech do minusu. Olympijským šampionem na burze byla v roce 1996 americká Atlanta. Vyplývá to z analýzy společnosti XTB. Letošní olympiáda začíná v Paříži v pátek.

08:20 – I když se chystá na svou první olympiádu v kariéře, má golfistka Sára Kousková vysoké ambice. Pětadvacetiletá hráčka dokonce v koutku duše myslí na medaili. Přestože ženám začne v Paříži první kolo až za dva týdny, Kousková odcestuje do dějiště her už dnes tak, aby mimo jiné stihla i páteční slavnostní zahájení. Novinářům řekla, že je ráda, že bude mít ve startovním poli krajanku Kláru Davidson Spilkovou, a že si možná najde v Paříži chvilku i na malování. Více informací najdete v článku.

07:40 – Zatímco středeční program na OH v Paříži patřil fotbalistům a ragbystům, čtvrtek by měl být především o ženských týmových sportech – poprvé se představí fotbalistky a házenkářky. Dál bude ovšem pokračovat i turnaj v sedmičkovém ragby mužů.

07:30 – Prvními českými sportovci, kteří se zapojí do klání na pařížské olympiádě, budou v průběhu čtvrtečního dne lukostřelci Marie Horáčková a Adam Li. Oba nastoupí do rozstřelů soutěží jednotlivců, které rozhodnou o nasazení do bojů v play off. Pro Horáčkovou začne den už prvními pokusy v 9:30, Adam Li začne svůj "ranking round" ve 14:15.

Play off je na programu až od úterý 30. července, přičemž o medaile se bude bojovat v sobotu 3. srpna u žen, respektive v neděli 4. srpna mezi muži. Česká dvojice je kvalifikovaná i do soutěže dvojic a i v tomto případě rozhodne o nasazení a soupeřích pro play off právě čtvrteční rozstřel. Týmová soutěž vyvrcholí playoffovými boji v pátek 2. srpna. Více informací najdete v článku.

Lukostřelci Horáčková a Li zahájí olympijský program čtvrteční kvalifikací. Profimedia

07:00 – Olympijské hry pokračují ve své snaze zaujmout mladé fanoušky. Poté, co minule přibyly pod pět kruhů na zkoušku skateboarding, surfování, sportovní lezení a natrvalo také pouliční verze basketbalu tři na tři, je tentokrát novým sportem breakdance. Neznamená to však rostoucí počet sportovců, ten naopak organizátoři zredukovali v porovnání s minulými hrami v Tokiu zhruba o šest stovek na 10 500, což je nejméně od Atlanty 1996. Zastánce genderové otázky potěší, že poprvé v historii budou mít navlas stejné zastoupení muži i ženy. Více informací najdete v článku.

06:30 – Trenér Argentiny Javier Mascherano označil události, které poznamenaly středeční porážku jeho týmu s Marokem 1:2 v úvodním utkání olympijského fotbalového turnaje, za ostudu a cirkus. "Je ostuda, že k tomu došlo, ovlivnilo to celý turnaj. Tohle by se nestalo ani někde v nižší lize, je to ubohé," ulevil si kouč. Více informací najdete v článku.

06:20 – Windsurfařka Kateřina Švíková si před startem olympijské regaty pochvaluje, že podmínky v Marseille už dobře zná z loňského testování. Také posádka třídy 49er FX Zosia Burska a Sára Tkadlecová má za sebou plánované dva jachtařské tréninky. "Byla jsem tady vloni na testování a už tehdy bylo vše dobře připravené. Nyní přibylo pár budov a plotů, zvýšila se ostraha, ale jinak je vše hodně podobné, takže jsem ráda, že už vím, co mě čeká," uvedla Švíková v tiskové zprávě.