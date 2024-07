OH v Paříži, den druhý: Seemanová postoupila v rekordním českém čase, první zlato míří do Číny

Barbora Seemanová postoupila do semifinále v rekordním českém čase.

V Paříži v pátek začaly v pořadí už 33. letní olympijské hry, a proto není nač čekat. Už v sobotu se totiž budou pod Eiffelovou věží rozdávat první medaile i tenisová esa. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

Češky a Češi v akci

V sobotu bude na olympijských hrách v Paříži největší pozornost upřena na obě cyklistické časovky a do plaveckého bazénu, kde budou večer na pořadu první čtyři finále. Celkem se bude rozdělovat prvních 14 medailových sad. A na hrách se představí také 20 českých sportovců, včetně tenistek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, obhajujících olympijské zlato z Tokia.

Kompletní český program

Zprávy

12:12 – Olympijskou soutěž v synchronizovaných skocích do vody z třímetrového prkna ovládly v Paříži čínské mistryně světa Čchang Ja-ni a Čchen I-wen.

11:54 – Španěl Rudy Fernández se zapsal do historie jako první basketbalista, který se zúčastnil šesti olympijských her. Startem v Paříži splnil hráč Realu Madrid sen zesnulému otci.

11:52 – Střelec Matěj Rampula skončil v kvalifikaci disciplíny vzduchové pistole na 23. místě a do bojů o medaile pro osm nejlepších nepostoupil.

11:27 – Prvními olympijskými vítězi pařížských her jsou Číňané Šeng Li-chao, Chuang Jü-tching, kteří vyhráli soutěž smíšených dvojic ve vzduchové pušce.

11:26 – Barbora Seemanová ve své první olympijské disciplíně na hrách v Paříži stovce motýlek postoupila do večerního semifinále v českém rekordu 57,50 sekundy. Ve své rozplavbě skončila čtvrtá, celkově prošla mezi 16 semifinalistek z deváté pozice. Čtyřiadvacetiletá plavkyně, jejíž hlavní disciplínou je 200 metrů volný způsob, vylepšila své vlastní české maximum z loňského listopadu o 25 setin.

11:03 – Páteční zahájení letních olympijských her v Paříži sledovalo v České televizi (ČT) 938 tisíc diváků. Podíl na sledovanosti dosáhl 37,92 procenta. Bylo to nejsledovanější zahájení olympiády od zimních her v Soči v roce 2014, které tehdy sledovalo 1,4 milionu diváků.

10:56 – Zatímco v Paříži se bojuje o první medaile, u jezera Most odstartoval druhý den Olympijského festivalu...

10:00 – Velkého přeslapu se při slavnostním zahájení dopustili organizátoři – hlasatel totiž loď s výpravou Jižní Koreji představil ve francouzštině i angličtině jako Korejskou lidově demokratickou republiku, což je oficiální název pro Severní Koreu.

09:45 – Sportovní střelci Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková skončili v soutěži smíšených dvojic ve vzduchové pušce už v kvalifikaci a první pařížskou medaili tak nezíská. Reprezentační dvojice nastřílela dohromady 623,6 bodu a obsadila 24. místo. Od postupové čtyřky je dělilo více než šest bodů. Kvalifikaci ovládlo čínské duo Šeng Li-chao, Chuang Jü-tching s výkonem 632,2.

09:40 – Kvůli špatnému počasí v Paříži se v sobotu na olympijských hrách neuskuteční soutěž skateboardistů v disciplíně street. Organizátoři informovali, že vzhledem k dešti medailový závod bez české účasti odložili na pondělí.

09:26 – Renomovaný magazín Time zařadil českou kolekci mezi tři nejlepší na světě!

09:21 – Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vstoupí do olympijského turnaje v Paříži nedělním utkáním s kanadským párem Samuel Schachter, Daniel Dearing. Barboru Hermannovou s Marií-Sárou Štochlovou čekají ve stejný den pod Eiffelovou věží Američanky Kelly Chengová se Sarou Hughesovou.

08:33 – Bikerka Jitka Čábelická neuspěla u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) se žalobou na Český svaz cyklistky kvůli nominaci na olympijské hry. Čtyřiatřicetiletá cyklistka nařkla svaz (ČSC) z porušení nominačních kritérií, ale CAS na svém pátečním zasedání v dějišti her Paříži šestinásobné české mistryni v cross country za pravdu nedal. O rozhodnutí informovaly arbitráž a svaz na svých webech. V neděli tak olympijský závod absolvuje Adéla Holubová.

08:06 – Co vše nabídne první den olympijských her? Kompletní sobotní program.

07:06 – Vodní slalom má na pořadu kvalifikační jízdy kanoistů s Lukášem Rohanem, obhajujícím stříbro z Tokia, a kajakářek s Antonií Galuškovou. Dvě jízdy slouží především k osahání trati, v semifinále budou chybět jen čtyři nejpomalejší kanoisté a tři kajakářky.

07:04 – Do tenisového pavouku z české výpravy jako první vstoupí Karolína Muchová. Pokud to počasí dovolí, nastoupí v pravé poledne proti Kanaďance Leylah Fernandezové, kterou předloni v Miami porazila. Tomáš Macháč se utká s turnajovým spoluhráčem ve čtyřhře Čang Č'-čenem z Číny. Hrát budou i oba páry ve čtyřhře žen. Krejčíkovou se Siniakovou, které jsou nasazené jako dvojky, čeká na úvod tchajwanská dvojice Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan.

06:55 – První olympijskou medaili získávají tradičně už od roku 1972 střelci, tentokrát to bude za střelbu smíšených dvojic ze vzduchové pušky. V ní nastoupí Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková.