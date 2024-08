OH v Paříži, den dvanáctý: Ogrodníková postoupila do finále, dál jdou také Dostál a Fuksa

Olympijské hry v Paříži za sebou mají už 11 soutěžních dnů a česká výprava nadále čeká na třetí medailový úspěch. Ve středu pouť za cenným kovem úspěšně odstartoval Martin Fuksa (31) ve své nejsilnější disciplíně. Ve večerním finále se pokusí překvapit i tyčkařka Amálie Švábíková (24). Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění na 33. letní olympiádě.

Lezec Adam Ondra ve středu na olympijských hrách v Paříži předvedl další výborný výkon a postoupil do pátečního finále stejně jako kanoista Martin Fuksa či kajakář Josef Dostál. Tyčkařka Amálie Švábíková večer zabojuje o medaili a turnaj rozehrají golfistky s dvojnásobnou českou účastí.

13:40 – Australské basketbalistky si poprvé od roku 2012 zahrají na olympijských hrách o medaile. V Paříži dnes postoupily do semifinále po přesvědčivém vítězství 85:67 nad exmistryněmi Evropy ze Srbska, které naopak nenavážou na čtvrté místo z minulých her v Tokiu a třetí z Ria de Janeiro.

13:30 – Premiérovou olympijskou vítězkou v lezení na rychlost je Polka Aleksandra Miroslawová. Ve finále v Paříži porazila o osm setin Číňanku Teng Li-ťüan.

Poláci díky Miroslawové slaví zlatou medaili. AFP

12:45 – Z dvojice oštěpařek uspěla jen Nikola Ogrodníková. Hodila třetím pokusem 61,16 metru, limit sice o 84 centimetrů nesplnila, ale zařadilo ji to na jedenácté místo. Petra Sičaková skončila výkonem 60,47 čtrnáctá a vypadla.

12:15 – V Paříži skončil v policejní cele nejmenovaný australský olympionik, hráč pozemního hokeje, podle francouzských médií nakupoval ve městě kokain. Zatčení svého sportovce potvrdila bez bližších podrobností i australská výprava, pouze uvedla, že proti němu nebylo vzneseno žádné obvinění.

12:10 – Jakub Dudycha obsadil v rozběhu na 800 metrů čtvrté místo v čase 1:45,62 a půjde do oprav. Od přímého postupu ho dělily čtyři setiny.

12:05 – Házenkáři Španělska zdolali ve čtvrtfinále olympijského turnaje Egypt 29:28 po prodloužení a dál živí naděje na obhajobu bronzových medailí. O postup do finále se utkají s vítězem duelu mezi domácími Francouzi, úřadujícími šampiony z Tokia, a Němci.

12:00 – Čeští reprezentanti v rychlostní kanoistice Martin Fuksa a Josef Dostál bez problémů postoupili na olympijských hrách z rozjížděk přímo do semifinále na trati 1000 metrů. Kanoista Fuksa svou rozjížďku vyhrál, kajakář Dostál dojel při svém prvním startu v Paříži druhý. Kajakářka Anežka Paloudová vstoupila do olympijského programu třetím místem na pětistovce a dnes odpoledne ji čeká čtvrtfinále.

11:55 – Český výškař Jan Štefela postoupil do sobotního olympijského finále. V kvalifikaci mu stačilo 224 cm, které zdolal na první pokus. Své příznivce však napínal už na 220 centimetrech, které překonal až na třetí pokus. O čtyři centimetry výš uspěl hned napoprvé a to mu vyneslo postup. Další postupnou výšku 227 sice třikrát shodil, ale celkově obsadil dělené deváté místo.

11:20 – Adam Ondra postoupil ze třetího místa do pátečního finále kombinace na olympijských hrách v Paříži pro osm nejlepších, kde může vylepšit šestou příčku z lezecké premiéry pod pěti kruhy v Tokiu. Po pátém místě v pondělním boulderingu skončil v druhé části kvalifikace obtížnosti na děleném druhém místě. Více informací najdete v článku.

11:10 – Česká oštěpařka Nikola Ogrodníková hodila třetím pokusem v kvalifikaci 61,16 metru a má reálnou šanci na postup do sobotního finále. Limit sice o 84 centimetrů nesplnila, ale po první skupině se drží na čtvrtém místě. Postoupí dvanáct vrhaček, druhá skupina s Petrou Sičakovou začne házet v 11:50.

10:35 – Olympijskou premiéru chodecké štafety smíšených dvojic ovládli v Paříži Španělé Álvaro Martín a María Pérezová v čase 2:50:31. Český pár Eliška Martínková, Vít Hlaváč závod nedokončil. Martínková šest kilometrů před cílem z 23. místa odstoupila.

10:15 – Rychlostní kajakářka Anežka Paloudová vstoupila do programu olympijských her v Paříži třetím místem v úvodní rozjížďce na trati 500 metrů a na přímý postup do semifinále nedosáhla. Pětadvacetiletá česká reprezentantka se dnes odpoledne představí ve čtvrtfinále.

09:25 – Kevin Durant je od úterý novým absolutním americkým rekordmanem v počtu bodů nastřílených na olympijských turnajích. Při čtvrtfinálovém vítězství nad Brazílií 122:87 se pětatřicetiletý křídelní hráč posunul před Lisu Leslieovou, která dosud vedla statistiku s 488 body. Trojnásobný olympijský šampion k postupu do semifinále přispěl jedenácti body a nyní jich má na kontě celkem 494.

09:15 – Kubánský zápasník Mijaín López završil oslnivou kariéru nejlepším možným způsobem. Když v úterním večeru zdolal ve finále kategorie do 130 kilogramů v řecko-římském stylu Chilana Yasmaniho Acostu, stal se popáté olympijským šampionem. Jeho olympijská cesta začala již v Aténách 2004, kde skončil pátý. Pak už ho pod pěti kruhy nikdo neporazil. V Pekingu, Londýně, Riu de Janeiro, Tokiu a Paříži dominoval s celkovým bodovým skóre 98:5. Odchází jako král. Jako první sportovec v olympijské historii, jenž vyhrál stejnou individuální soutěž pětkrát. Více informací najdete v článku.

08:15 – Belgická triatlonistka Claire Michelová uvedla, že nemoc, kvůli níž na olympiádě nemohla startovat v pondělní smíšené štafetě, nezpůsobila bakterie E.coli ze Seiny. Nad kvalitou řeky protékající Paříží se vznášely od začátku her otazníky a závod triatlonistů musel být minulý týden kvůli vysoké koncentraci enterokoků a bakterií E.coli o den odložen.

07:50 – Dálkoví plavci se dnes v Paříži dočkali úvodního seznamovacího tréninku v Seině před závody o olympijské medaile. Kontrola kvality vody z brzkého rána ukázala zlepšení a podle vyjádření pořadatelů her a mezinárodní plavecké federace World Athletic nepřekročila koncentrace enterokoků a bakterií E.coli povolenou hranici. V úterý se plavci do vody vysokým hodnotám znečištění nedostali.

07:00 – Na olympijských hrách v Paříži se ve středu bude rozdávat 21 sad medailí. Odehraje se ale i prestižní bitva mezi Polskem a USA o účast ve finále volejbalového turnaje mužů. Fanoušci dráhové cyklistiky vyhlíží nový světový rekord, který by mohl padnout ve stíhačce družstev a má u toho být i Ital Filippo Ganna, který už vlastní stříbro ze silniční časovky jednotlivců. A nakonec na atletickém oválu přijde hladká čtyřstovka mužů, ve které se o zlato porvou Michael Norman, Matthew Hudson-Smith a Quincy Hall. Více informací najdete v článku.

06:50 – Chodci Vít Hlaváč a Eliška Martínková absolvují již od 7:30 novinku olympijského programu – smíšenou štafetu.

06:00 – Po jedenácti soutěžních dnech jsou co se týče počtu získaných medailí nejúspěšnejší sportovci ze Spojených států amerických. Velmi dobře si vedou i domácí Francouzi, kteří se radovali již ze 48 medailí, přičemž hned 13 z nich bylo z nejcennějšího kovu. Česká výprava má na svém kontě stále "pouze" dvě umístění na stupních vítězů.