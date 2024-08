OH v Paříži, den jedenáctý: Surfaři si rozdělili medaile, Duplantis jako turecký střelec

Olympijské hry v Paříži za sebou mají už deset soutěžních dnů a česká výprava nadále čeká na třetí medailový úspěch. V úterý svou pouť za cenným kovem z kanálu ve Vaires-sur-Marne načnou bratři Martin a Petr Fuksové a na atletickém Stade de France do kvalifikace vstoupí úřadující mistr Evropy Jakub Vadlejch. Ve večerním finále se pak představí dálkař Radek Juška. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Jakub Vadlejch dnes vstoupí do kvalifikace olypijského závodu. Limit byl stanoven na 84 metrů, což český oštěpař při každém z pěti letošních startů přehodil. Na mistrovství Evropy v Římě získal zlato, když posledním pokusem předstihl Němce Juliana Webera. Dálkař Radek Juška se představí ve večerním finále. Na atletickém oválu bude o postup z rozběhu usilovat česká rekordmanka na 1500 metrů Kristiina Sasínek Mäki. V Tokiu byla ve finále třináctá, ale letošní nejlepší čas 4:05,62 z Chorzówa jí moc šancí nedává. Reparát budou v opravných bězích skládat čtvrtkaři i sprinteři na 200 metrů.

Kompletní český program

Medailové pořadí

Denní program

Zprávy

08:45 – Armand Duplantis ozdobil závod tyčkařů na olympijských hrách novým světovým rekordem a svůj veleskok do výšky 625 centimetrů oslavil ve stylu další z výrazných postav pařížských her. Po úspěšném pokusu napodobil tureckého střelce Yusufa Dikece, který svým civilním vzhledem na olympijské střelnici pobláznil internet.

07:57 – Francouzský reprezentant Kauili Vaast ovládl olympijský závod surfařů. "Splnil se mi sen. Navíc tady píšu historii. A nejen mojí, ale také za Tahiti, Polynésii a Francii. Hodně lidí tady surfuje, je to prostě součást naší kultury. Tady se surfování narodilo, proto pro mě zlato strašně moc znamená," řekl nadšený rodák z Tahiti, který vyrůstal nedaleko vesnice Teahupo'o, kde se olympijské závody konaly.

07:00 – Olympijské boje za sebou má i nejvzdálenější sportoviště pařížských her. Vesnice Teahupo'o na Tahiti, která leží téměř 16 tisíc kilometrů od francouzské metropole, hostila závody surfařů a surfařek. Ty vyvrcholily dnešními finálovými jízdami, ve kterých uspěli domácí Kauili Vaast a Američanka Caroline Marksová. Dvaadvacetiletá surfařka pro Spojené státy získala 21. zlato a vrátila je do čela medailového hodnocení národů.

06:41 – Julien Alfredová stala v sobotu večer znenadání hrdinkou. Sprinterka z malého karibského ostrůvku Svatá Lucie za sebou v běhu na 100 metrů za sebou nechala i favorizovanou Sha'Carri Richardsonovou a získala pro rodný ostrov vůbec první medaili v historii. Dnes bude mít příležitost sbírku rozšířit, na programu je totiž další sprint, tentokrát na dvojnásobné trati a její forma je opravdu výjimečná.

06:15 – Na vodním kanále začnou rozjížďky v rychlostní kanoistice. Trojnásobný mistr světa Martin Fuksa zahájí své třetí účinkování na olympijských hrách v deblkanoi společně s o pět let mladším bratrem Petrem. Představí se i deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel.

06:03 – Beatrice Chebetová ve finiši běhu na 5000 metrů porazila krajanku Faith Kipyegonovou v čase 14:28,56 a překazila jí hned první krok k plánovanému zlatému double v kombinaci s patnáctistovkou. Kipyegonová byla po doběhu nejprve diskvalifikována za strkanici s Tsegayovou a stříbra se dočkala až po odvolání.

Bronz získala obhájkyně zlata Sifan Hassanová z Nizozemska, která v Paříži poběží i dvojnásobnou trať a maraton. Jen chvíli se z vyhlídky na medaili radovala Italka Nadia Battoclettiová, která si zlepšila osobní rekord o víc než tři sekundy. Evropská šampionka z Říma se po úspěšném protestu Kipyegonové vrátila na čtvrtou příčku.

06:00 – Suverénně nejvíc medailí během úvodních deseti dnů olympijských her posbírali sportovci USA, na vedení v pořadí národů jim to ale nestačí. Do čela se posunula Čína, která během pondělí získala o jedno zlato víc.