OH v Paříži, den jedenáctý: Vadlejchovi na postup stačil jeden hod. Manuel je v semifinále

Jakub Vadlejch se kvalifikoval do finále olympijských her.

Olympijské hry v Paříži za sebou mají už 10 soutěžních dnů a česká výprava nadále čeká na třetí medailový úspěch. V úterý pouť za cenným kovem z kanálu ve Vaires-sur-Marne zahájili bratři Martin a Petr Fuksové a na atletickém Stade de France do kvalifikace vstoupil úřadující mistr Evropy Jakub Vadlejch. Ve večerním finále se představí dálkař Radek Juška. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Jakub Vadlejch v úterý s přehledem splnil kvalifikační limit a zajistil si účast ve čtvrtečním oštěpařském olympijském finále. Na atletickém oválu o postup z rozběhu marně usilovala česká rekordmanka na 1500 metrů Kristiina Sasínek Mäki, naopak čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví postup. Dálkař Radek Juška se představí ve večerním finále a českou deblkánoi čeká čtvrtfinále.

Kompletní český program

Medailové pořadí

Denní program

Zprávy

13:41 – Armand Duplantis v olympijském finále překonal laťku ve výšce 625 centimetrů a vylepšil tím světový rekord. Jeho limit je však ještě výrazně výš. Při bližším pohledu na jeho pokus statistici zjistili, že nad laťkou měl ještě téměř půlmetrovou rezervu.

13:26 – V kvalifikaci dálkařek se ukázala v nejlepším světle Američanka Tara Davisová-Woodhallová. Halové mistryni světa scházelo jen 10 cm k sedmimetrové hranici. Problémy měla německá hvězda Malaika Mihambová, vítězka z Tokia a dvojnásobná mistryně světa. Na mistrovství Evropy v Římě vyhrála za 722 cm, dál letos nikdo neskočil, ale v Paříži se po dvou přešlapech trefila na prkno až třetím pokusem. Mezi vyřazenými je srbská mistryně světa Ivana Španovičová.

13:26 – Z trojice českých čtvrtkařek uspěla v opravách jen Lurdes Gloria Manuel a díky času 50,81 sekundy se dostala do středečního semifinále běhu na 400 metrů. Naopak Kristiina Sasínek Mäki z rozběhu na 1500 metrů do semifinále nepostoupila. Časem 4:06,07 obsadila sedmé místo a poběží středeční opravy.

13:22 – Basketbaloví mistři světa Němci postoupili poprvé do semifinále olympijských her, Řecko zdolali 76:63 a vyhráli i čtvrtý zápas v turnaji. V boji o finále se utkají ve čtvrtek s domácí Francií, nebo Kanadou.

13:07 – Čeští sprinteři na 200 metrů se i v opravách dívali všem soupeřům na záda. Nejrychlejší byl Tomáš Němejc za 20,84, což ho celkově zařadilo až na 33. místo. Český rekordman Ondřej Macík ani Eduard Kubelík se pod 21 sekund nedostali a mezi těmi, kteří závod dokončili, jim patří dvě poslední místa.

12:39 – Zlato v parkuru na olympijských hrách v Paříži získal německý jezdec Christian Kukuk. Ve finále v zahradách zámku ve Versailles zvítězil v rozskakování před Stevem Guerdatem ze Švýcarska. Třetí skončil Maikel van der Vleuten z Nizozemska.

11:50 – Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel postoupila na OH v Paříži díky času 50,81 sekundy z oprav do semifinále. Tereza Petržilková a Lada Vondrová byly vyřazeny.

10:43 – Deblkánoe Petr Fuksa, Martin Fuksa dojela v úvodní rozjížďce na OH v Paříží třetí a postup do semifinále bude bojovat v odpoledním čtvrtfinále.

10:40 – Dnešní trénink dálkových plavců v Seině na olympijských hrách v Paříži byl zrušen. Bez uvedení důvodu to oznámili pořadatelé s tím, že bližší detaily poskytnou odpoledne.

10:36 – Oštěpař Jakub Vadlech splnil v Paříži kvalifikační limit hned prvním hodem dlouhým 85,63 m a zajistil si místo ve čtvrtečním finále. Limit pro postup překonal o více než metr a půl.

09:40 – Nejmenovaný řecký sportovec měl na olympijských hrách v Paříži pozitivní dopingový test. Oznámil to Řecký olympijský výbor. Sportovec má pozastavenou činnost a musel opustit olympijskou vesnici. Jde o čtvrtý dopingový nález, který se týká letošních her.

08:45 – Armand Duplantis ozdobil závod tyčkařů na olympijských hrách novým světovým rekordem a svůj veleskok do výšky 625 centimetrů oslavil ve stylu další z výrazných postav pařížských her. Po úspěšném pokusu napodobil tureckého střelce Yusufa Dikece, který svým civilním vzhledem na olympijské střelnici pobláznil internet.

07:57 – Francouzský reprezentant Kauili Vaast ovládl olympijský závod surfařů. "Splnil se mi sen. Navíc tady píšu historii. A nejen mojí, ale také za Tahiti, Polynésii a Francii. Hodně lidí tady surfuje, je to prostě součást naší kultury. Tady se surfování narodilo, proto pro mě zlato strašně moc znamená," řekl nadšený rodák z Tahiti, který vyrůstal nedaleko vesnice Teahupo'o, kde se olympijské závody konaly.

07:00 – Olympijské boje za sebou má i nejvzdálenější sportoviště pařížských her. Vesnice Teahupo'o na Tahiti, která leží téměř 16 tisíc kilometrů od francouzské metropole, hostila závody surfařů a surfařek. Ty vyvrcholily dnešními finálovými jízdami, ve kterých uspěli domácí Kauili Vaast a Američanka Caroline Marksová. Dvaadvacetiletá surfařka pro Spojené státy získala 21. zlato a vrátila je do čela medailového hodnocení národů.

06:41 – Julien Alfredová stala v sobotu večer znenadání hrdinkou. Sprinterka z malého karibského ostrůvku Svatá Lucie za sebou v běhu na 100 metrů za sebou nechala i favorizovanou Sha'Carri Richardsonovou a získala pro rodný ostrov vůbec první medaili v historii. Dnes bude mít příležitost sbírku rozšířit, na programu je totiž další sprint, tentokrát na dvojnásobné trati a její forma je opravdu výjimečná.

06:15 – Na vodním kanále začnou rozjížďky v rychlostní kanoistice. Trojnásobný mistr světa Martin Fuksa zahájí své třetí účinkování na olympijských hrách v deblkanoi společně s o pět let mladším bratrem Petrem. Představí se i deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel.

06:03 – Beatrice Chebetová ve finiši běhu na 5000 metrů porazila krajanku Faith Kipyegonovou v čase 14:28,56 a překazila jí hned první krok k plánovanému zlatému double v kombinaci s patnáctistovkou. Kipyegonová byla po doběhu nejprve diskvalifikována za strkanici s Tsegayovou a stříbra se dočkala až po odvolání.

Bronz získala obhájkyně zlata Sifan Hassanová z Nizozemska, která v Paříži poběží i dvojnásobnou trať a maraton. Jen chvíli se z vyhlídky na medaili radovala Italka Nadia Battoclettiová, která si zlepšila osobní rekord o víc než tři sekundy. Evropská šampionka z Říma se po úspěšném protestu Kipyegonové vrátila na čtvrtou příčku.

06:00 – Suverénně nejvíc medailí během úvodních deseti dnů olympijských her posbírali sportovci USA, na vedení v pořadí národů jim to ale nestačí. Do čela se posunula Čína, která během pondělí získala o jedno zlato víc.