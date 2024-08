OH v Paříži, den osmý: Ledecká má deváté zlato, Hermannová se Štochlovou končí

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodních sedm soutěžních dnů a prvními medailemi se může pyšnit už i česká výprava. O tu první se nečekaně postarali čeští kordisté, kteří urvali bronz. Olympijské zlato pak přidalo tenisové duo Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšeném mixu. Podaří se dnes navázat na tyto úspěchy někomu dalšímu? Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Tomáš Macháč nenapodobil včerejší úspěch a další medaili po boku Adama Pavláska nepřidal, když české duo prohrálo s americkým párem Taylor Fritz, Tommy Paul. Své představení má za sebou také brokový střelec Jakub Tomeček, jenž se do finále neprobojoval. Mathias Vacek se v silničním závodě blýskl velmi dobrým 14. místem. Koulař Tomáš Staněk nakonec obsadil desáté místo.

Kompletní český program

Hlavní zprávy

Medailové pořadí. Enetpulse

22:49 – Beachvolejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou prohrály v předkole play off s Kanaďankami 15:21, 12:21 a končí na 17. místě.

22:24 – Vítězem olympijského desetiboje se stal v Paříži Markus Rooth z Norska výkonem 8796 bodů. V závěru o 48 bodů předstihl Němce Lea Neugebauera, který dlouho vedl. Obhájce zlata Kanaďan Damian Warner neskočil základní výšku v tyči.

21:51 – Američanka Katie Ledecká má deváté zlato z olympijských her. Kraulovou osmistovku v Paříži vyhrála počtvrté za sebou, to zatím v plavání dokázal jenom její krajan Michael Phelps.

21:46 – Německý cyklista Nils Politt musel během dnešního závodu v Paříži kvůli žaludečním problémům na toaletu a nemohl si vybrat proslulejší místo. Třicetiletý jezdec zastavil na neplánovanou pauzu v Café des 2 Moulins, kavárně, kterou proslavil film Amélie z Montmartru.

21:45 – Thea LaFondová vyhrála v Paříži soutěž trojskokanek výkonem 15,02 metru a stala se první olympijskou medailistkou z karibského ostrova Dominika.

21:27 – Běh na 100 metrů v Paříži vyhrála Julien Alfredová ze Svaté Lucie v čase 10,72 sekundy a pro karibský ostrov získala první olympijskou medaili.

21:19 – Sedmnáctiletá kanadská plavkyně Summer McIntoshová má v Paříži čtvrtou medaili a třetí zlato. Polohový závod na 200 m rozhodla kraulovým finišem.

21:08 – Smíšenou štafetu na 4x400 metrů vyhráli Nizozemci v evropském rekordu 3:07,43. Američané, kteří v rozběhu vytvořili světový rekord, byli druzí. Vítěznou čtveřici dovedla do cíle Femke Bolová, která v rozběhu nestartovala.

Výsledky závodu. Enetpulse

20:59 – Američan Ryan Crouser získal třetí olympijské zlato, což se ještě žádnému koulaři nepodařilo. V pařížském finále vyhrál výkonem 22,90 metru.

20:56 – Ukrajinské šavlistky pod vedením hvězdné Olgy Charlanové vyhrály týmovou soutěž a vybojovaly v Paříži první zlato pro svoji zemi.

20:38 – Maďarský plavec Kristóf Milák vyhrál na olympijských hrách v Paříži závod na 100 metrů motýlek. Ve finále dohmátl o devět setin sekundy dříve než kanadský vicemistr světa Joshua Liendo a stejně jako v Tokiu získal zlato a stříbro.

20:34 – Český koulař Tomáš Staněk nezopakoval v olympijském finále výkon z páteční kvalifikace, zapsal jenom 20,37 metru a obsadil 10. místo.

20:15 – Karolína Maňasová nepostoupila do finále stovky. Nezopakovala výkon z rozběhu a časem 11,35 sekundy obsadila 24. místo.

Maňasová do finále nepostoupila. Enetpulse

19:35 – Američtí basketbalisté vyhráli i třetí zápas ve skupinové fázi a po výhře 104:83 nad Portorikem prošli do vyřazovacích bojů jako tým s nejlepší bilancí. LeBron James a spol. do třetice překonali stobodovou hranici a soupeře udrželi pod 90 body. Už před posledním duelem základní části, ve kterém se Srbové utkají s Jižním Súdánem o druhé místo ve skupině C, je jasné, že Američané ve čtvrtfinále narazí na Brazílii.

Statistiky utkání. Livesport

19:16 – Judista Teddy Riner rozhodl o triumfu Francie v soutěži družstev nad Japonci výhrou nad Tacurem Saitem a získal již páté olympijské zlato.

19:09 – Vodní slalomáři Tereza Fišerová a Jiří Prskavec postoupili z oprav do dalšího programu kayakcrossu.

18:45 – Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se v nedělním osmifinále olympijských her v Paříži utkají s Nizozemci Stefanem Boermansem a Yorickem de Grootem. Barboru Hermannovu s Marií-Sárou Štochlovou čekají už dnes večer v předkole play off pod Eiffelovou věží zkušené Kanaďanky Melissa Humanaová-Paredesová a Brandie Wilkersonová.

18:30 – Tenistka Qinwen Zheng ovládla olympijský turnaj v Paříži a získala pro Čínu první zlato z dvouhry v historii. Nasazená šestka zdolala v dnešním finále na antukovém dvorci Philippea Chatriera Donnu Vekičovou z Chorvatska za hodinu a 46 minut 6:2, 6:3. O dva dny dříve vyřadila v semifinále také světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.

18:25 – Americký golfista Xander Schauffele má v Paříži na dosah obhajobu zlata z Tokia. Po třech kolech dál drží první místo a o vedení v turnaji dělí se Španělem Jonem Rahmem. Vítěz dvou letošních majorů British Open a PGA Championship Schauffele dnes zahrál 68 ran a má bilanci -14, Rahm dnes byl ještě o dvě rány lepší a do čela se posunul ze čtvrtého místa.

18:15 – Americké fotbalistky ve čtvrtfinále olympijského turnaje porazily Japonsko 1:0 po prodloužení a zůstávají ve hře o páté zlato. Postup do semifinále zařídila v pařížském Parku princů Trinity Rodmanová. Dcera slavného bývalého basketbalisty Denise Rodmana v nastaveném čase první části prodloužení překonala technickou střelou z úhlu do vzdálenějšího horního roku brankářku Ajaku Jamašitovou.

17:50 – Vodní slalomáři Antonie Galušková a Lukáš Rohan postoupili na olympijských hrách v Paříži do 2. kola kayakcrossu. Další dva čeští reprezentanti Tereza Fišerová a Jiří Prskavec v úvodní rozjížďce neuspěli a o postup bude usilovat v podvečerní opravné jízdě.

17:35 – Americká gymnastka Simone Bilesová získala jako druhá žena olympijské historie po české legendě Věře Čáslavské podruhé zlato na přeskoku. Sedmadvacetiletá hvězda ovládla už třetí soutěž v pařížské hale Bercy a rozšířila svou olympijskou sbírku na deset medailí, z toho sedm je zlatých.

Bilesová navázala na své pařížské triumfy v soutěži družstev a víceboji, který ovládla na OH také podruhé v kariéře, což se před ní povedlo jen Čáslavské a sovětské gymnastce Larise Latyninové. Čáslavská triumfovala na přeskoku v letech 1964 a 1968 a Bilesová dnes vyrovnala také jejich sedm zlatých olympijských medailí. Více informací najdete v článku.

17:30 – Silniční závod cyklistů vyhrál Remco Evenepoel. Hvězdný Belgičan navázal po týdnu na triumf z časovky a stal se prvním závodníkem, který na vítězný double pod pěti kruhy dosáhl. Na stupních vítězů ho doplnili Francouzi. Stříbro získal Valentin Madouas, bronz Christophe Laporte. Jediný český jezdec v pelotonu Mathias Vacek obsadil 14. místo. Dosáhl tak dalšího cenného umístění po jedenácté příčce ze souboje s chronometrem. Za vítězným Evenepoelem zaostal dvaadvacetiletý Vacek po 273 kilometrech o necelé dvě minuty.

16:45 – Americký střelec Vincent Hancock ovládl počtvrté v kariéře olympijskou soutěž skeetařů. Pětatřicetiletý fenomén v Paříži vyhrál před krajanem Connerem Lynnem Princem, bronz má Lee Meng Jüan z Tchaj-wanu. Už třetí zlato ve sportovní střelbě získala letos pod pěti kruhy Jižní Korea zásluhou Jang Či-in, která zvítězila ve sportovní pistoli.

Konečné pořadí. Enetpulse

16:30 – Vodní slalomářka Antonie Galušková postoupila na v kayakcrossu do 2. kola. Tereza Fišerová v rozjížďce neuspěla a musí do oprav.

16:05 – Zlato v drezuře družstev potřetí za sebou získali jezdci Německa. Stříbro ve Versailles si s těsným odstupem jedné desetiny bodu připsali Dánové. Na třetí příčce skončila Velká Británie.

16:00 – Tomáš Macháč, který v pátek slavil triumf v mixu, s Adamem Pavláskem skončili ve čtyřhře mužů na olympijských hrách v Paříži na čtvrtém místě. V závěrečných bojích nenašli recept ani na druhý nasazený americký pár, v duelu o bronzové medaile podlehli 3:6, 4:6 Taylorovi Fritzovi a Tommymu Paulovi. Více informací najdete v článku.

15:30 – Španělské basketbalistky vyhrály i poslední třetí zápas v základní části. V souboji o první místo ve skupině A porazily Srbsko 70:62. Velký podíl na vítězství měla opora USK Praha María Condeová, která úvodní dvě utkání vynechala kvůli zranění ruky z přípravy. Proti Srbkám odehrála bezmála 18 minut a s 15 body byla nejlepší španělskou střelkyní.

15:00 – O třetí dopingový nález se postaral afghánský judista Mohammad Samím Fajzád. Mezinárodní testovací agentura dnes oznámila, že účastník soutěže do 81 kg měl pozitivní test na anabolický steroid stanozolol. Fajzád, který ve středu oslaví 22. narozeniny, byl z olympiády vyloučen.

14:55 – Střelkyně Barbora Šumová je po prvním dnu kvalifikace skeetu se 70 body na průběžném 13. místě a dělí ji dva body od finále.

14:30 – Australští tenisté Matthew Ebden a John Peers se stali olympijskými šampiony ve čtyřhře. V dnešním finále na pařížské antuce porazili po obratu americkou dvojici Austin Krajicek, Rajeev Ram 6:7, 7:6, 10:8. Duel vyhráli za dvě hodiny a čtyři minuty.

14:15 – Brokový střelec Jakub Tomeček se do finále ve skeetu neprobojoval. Po dvou chybách v dnešní druhé části kvalifikace skončil dvanáctý.

14:00 – Herec Tom Cruise a jeho velkolepý kaskadérský kousek má ozdobit závěrečný ceremoniál olympijských her v Paříži. Podle informací serveru TMZ.com se hollywoodská hvězda spustí na plochu Stade de France na laně ze střechy s olympijskou vlajkou. Výstup pak doprovodí v březnu předtočené video, na němž hrdina akční filmové série Mission Impossible po seskoku padákem dorazí k ikonickému nápisu Hollywood v Los Angeles, kde se v roce 2028 uskuteční příští letní olympijské hry.

13:20 – Windsurfařka Kateřina Švíková obsadila při olympijské premiéře kategorie IQFoil deváté místo. Česká reprezentantka vypadla na regatě v Marseille ve čtvrtfinále, v němž dnes dojela šestá, a do semifinále při debutu pod pěti kruhy nepostoupila. Zlaté medaile získali Italka Marta Magettiová a Tom Reuveny z Izraele.

13:00 – Po sedmi disciplínách desetiboje vede v Paříži Němec Leo Neugebauer s náskokem 72 bodů před obhájcem olympijského zlata Damianem Warnerem z Kanady. Třetí místo drží Nor Sander Skotheim, stříbrný medailista z mistrovství Evropy v Římě.

12:30 – Páteční finále tenisového utkání smíšených dvojic, ve kterém čeští tenisté získali zlatou olympijskou medaili, sledovalo v České televizi (ČT) 886 tisíc diváků. Podíl na sledovanosti přesáhl 33 procent. Byl to druhý nejsledovanější přenos z letošní olympiády, uvedla dnes ČT. Více diváků přilákalo pouze slavnostní zahájení her. Česká dvojice Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková vyhrála zápas proti čínské dvojici Čang Č'-čen, Wang Sin-jü.

12:15 – Čeští tyčkaři David Holý a Matěj Ščerba do pondělního finále nepostoupili. Limit 580 centimetrů byl pro ně příliš vysoko, ale nepřiblížili se ani ke svým nejlepším letošním výkonům. Holý zdolal 560 cm a obsadil 20. místo. Ščerba skončil s výkonem 540 cm ještě o tři příčky níž.

12:00 – Olympijským vítězem na skifu se stal německý veslař Oliver Zeidler. Mezi ženami triumfovala v Paříži Nizozemka Karolien Florijnová. Oba několikanásobní mistři světa získali první zlaté medaile pod pěti kruhy.

11:55 – Při sedmé účasti na olympijských hrách se výprava Kapverdských ostrovů dočká první medaile. Postaral se o to boxer David de Pina, který se probojoval do semifinále muší váhy do 51 kg. V pátečním souboji porazil Patricka Chinyembu za Zambie 5:0 a má jistý minimálně bronz. O finále bude boxovat s olympijským vítězem z Ria de Janeiro 2016 Hasanbojem Dusmatovem z Uzbekistánu. V Paříži zaujal i účesem, díky kterému připomíná Myšáka Mickeyho. Kapverdy tak budou 141. zemí s alespoň jednou medailí z letních olympijských her.

10:40 – Už třetí zlato ve sportovní střelbě získala na olympijských hrách v Paříži Jižní Korea zásluhou Jang Či-in, která zvítězila ve sportovní pistoli. Jednadvacetiletá střelkyně porazila v dodatečném rozstřelu domácí Camille Jedrzejewskou, s níž měla po skončení eliminační části shodně 37 bodů. V přidaných pěti ranách byla Korejka jednoznačně úspěšnější, když trefila čtyři terče, oproti jedinému francouzské střelkyně. První olympijskou medaili vybojovala také třetí Maďarka Veronika Majorová.

10:20 – Mezinárodní boxerská asociace (IBA) oznámila, že vyplatí Italce Angele Cariniové, která na olympijských hrách v Paříži vzdala po 46 sekundách zápas s Alžířankou Imán Chalífovou, prémii 50 000 dolarů (1,2 milionu korun). Poloviční částkou se rozhodla odměnit i jejího trenéra a národní federaci. Informovala o tom agentura Reuters.

09:50 – Francouz Léon Marchand získal jako čtvrtý plavec v historii čtyři zlaté medaile na jedné olympiádě, srovnání s legendami Michaelem Phelpsem, Markem Spitzem a Kristin Ottovou však označil za šílené. Dvaadvacetiletý Marchand v Paříži ovládl polohové závody na 200 a 400 metrů a další zlata přidal na motýlkářské a prsařské dvoustovce. Čtyřmi triumfy na jedné olympiádě napodobil Phelpse, Spitze a Ottovou.

07:55 – Hlavním hrdinou českých kordistů při senzačním tažení za bronzovou medailí na olympijských v Paříži byl Jakub Jurka, který dokázal na jejich stranu otočit stav v posledním dílčím duelu jak ve čtvrtfinále proti Itálii, tak v souboji o třetí místo s Francií. Yannicka Borela, stříbrného medailistu ze soutěže jednotlivců, porazil 12:6 a zatímco jeho tým slavil, domácí reprezentace prožívala zklamání. Více informací najdete v článku.

Šermíř Jurka byl sám překvapený, jakým způsobem dokázal porazit Borela. AFP

07:45 – Na olympijských hrách v Paříži se v sobotu 3. srpna bude rozdávat 31 sad medailí. Velké příběhy ale nabízí zejména cyklistický závod jednotlivců a dvě ženská finále – nejdříve na tenisovém Roland Garros, večer pak sprint na 100 metrů na Stade de France. Sobotními hrdiny se mohou stát Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel, Donna Vekičová, Qinwen Zheng i Sha'Carri Richardsonová. Více informací najdete v článku.

07:00 – Přestože nejvíce cenných kovů (43) mají na svém kontě Spojené státy americké, co do počtu zlatých medailí vévodí čínští sportovci, kteří jich v Paříži vybojovali již třináct.

Medailové pořadí. Enetpulse

06:30 – Měl dopředu jasno, že se dnes v Grand Palais na olympijských hrách v Paříži rozloučí s kariéru, ale ani ve snu šermíře Jiřího Berana nenapadlo, že by to mohl zažít s medailí na krku. V týmové soutěži kordistů spolu s Jakubem Jurkou, Martinem Rubešem a Michalem Čuprem zaskočili nejdříve ve čtvrtfinále úřadující mistry světa Italy a v duelu o třetí místo také domácí favority Francouze. Více informací najdete v článku.