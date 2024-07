OH v Paříži, den pátý: Přívratský se prostřílel do finále, Satková zabojuje o medaili

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodní čtyři dny, během nichž reprezentanti USA dosáhli už na 26 cenných kovů. A zatímco Slováci slavili zásluhou bronzového vodního slalomáře Mateje Beňuše, česká výprava na umístění na stupních vítězů zatím stále čeká. Přijde to ve středu? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Čekání na první olympijskou medaili české výpravy v Paříži by ve středu mohla ukončit vodní slalomářka Gabriela Satková, která vyhrála úterní kvalifikaci. Předstihla i největší favoritku Australanku Jessicu Foxovou, která obhajuje titul z Tokia a po nedělním triumfu na kajaku by ráda slavila olympijský double.

Kompletní český program

Zprávy

10:30 – Zatím neúspěšnou bilanci českých sportovních střelců vylepšil Jiří Přívratský v třípolohové střelbě z malorážky. Ostravský rodák, který je v této disciplíně v čele žebříčku, se z posledního místa kvalifikoval mezi elitní finálovou osmičku. Díky pomocným kritériím (35:32) předčil i krajana Petra Nymburského, který měl stejné celkové skóre, ale skončil na nepostupové deváté příčce.

10:27 – Olympijskou vítězkou v triatlonu se v Paříži stala domácí Cassandre Beaugrandová. Sedmadvacetiletá Francouzka vyhrála o šest sekund před Švýcarkou Julií Derronovou, bronz získala se ztrátou 15 sekund úřadující mistryně světa Britka Beth Potterová. Česká reprezentantka Petra Kuříková 29. místem vylepšila o jednu příčku svůj výsledek z Tokia.

09:49 – Na olympiádě v Paříži zatím nepadl žádný plavecký světový rekord, provizorní bazén v Areně La Défense určené pro ragby a koncerty za to však podle trenérů ani plavců nemůže. "Má padesát metrů a deset drah. Pro všechny je to stejné. A i kdyby to byl nejpomalejší, nebo nejrychlejší bazén světa, tak moje cíle se stejně nemění," prohlásila čtyřnásobná mistryně světa Summer McIntoshová.

09:41 – Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si na olympijských hrách v Paříži poradili s Rakušany Julianem Hörlem a Alexanderem Horstem 21:18, 21:13 a po druhé výhře si zajistili postup do play off. Barboru Hermannovou s Marií-Sárou Štochlovou čekají dopoledne pod Eiffelovou věží Němky Svenja Müllerová a Cinja Tillmannová.

09:31 – Vítězství na letních olympijských hrách v Paříži může sportovcům z různých zemí přinést nejen slávu, ale také finanční či materiální odměny za každou medaili. Za zlato dostanou reprezentanti pořadatelské Francie 80 tisíc eur (2,03 milionu korun), Španělé 50 tisíc eur (1,27 milionu korun) a Italové 180 tisíc eur (4,6 milionu korun). V Británii mají olympijští medailisté právo na dotaci na přípravu na další hry a ve Skandinávii nejsou odměny žádné, napsal francouzský deník L'Equipe. Čeští medailisté z olympijských her v Paříži dostanou stejné odměny jako za úspěchy v Tokiu před třemi roky. Za zlato obdrží 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu. Odměny, které se týkají také medailistů z paralympijských her, vyplácí Národní sportovní agentura (NSA) a schvaluje je vláda.

09:10 – Druhé utkání ve skupině hrají mistři světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič a David Schweiner. Čeští reprezentanti bojují o přímý postup do osmifinále proti rakouskému duu Julian Hörl, Alexander Horst.

08:25 – Americká gymnastická hvězda Simone Bilesová se na hrách v Paříži přidala ke kritikům stravování v olympijské vesnici. Jídlo je podle ní až příliš zdravé. "Myslím, že ve vesnici nemáme francouzská jídla, která dostanete, když jdete na jídlo někde mimo. Pro sportovce je jídlo o něco... zdravější. Ale pizza byla docela dobrá," řekla sedmadvacetiletá Bilesová po úterním triumfu Američanek v soutěži družstev.

06:21 – V bazénu se Kristýna Horská představí ve své hlavní disciplíně 200 metrů prsa. Ze dvou veslařských posádek v semifinále má větší šanci na postup ta zkušenější – Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil na dvojskifu lehkých vah. Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou na dvojce bez kormidelnice byly v rozjížďkách ze všech postupujících nejpomalejší.

06:16 – Barbora Krejčíková se ve čtvrtfinále utká se slovenskou tenistkou Annou Karolínou Schmiedlovou. Mezi osmi nejlepšími jsou i dva české debly a dvojitá porce čeká opět Tomáše Macháče. Nejprve s Adamem Pavláskem narazí na německou dvojici Kevin Krawietz, Tim Pütz, pak s Kateřinou Siniakovou na japonský pár Kei Nišikori, Ena Šibaharaová. Karolína Muchová s Lindou Noskovou budou hrát ve druhém kole proti nasazeným jedničkám Coco Gauffové a Jessice Pegulaové z USA.

06:10 – Mistři světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem po úvodní výhře nad Kanaďany budou favority i v utkání s Rakušany Julianem Hörlem a Alexandrem Horstem a vítězství by jim už zajistilo přímý postup do osmifinále. Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou prohrály s americkými mistryněmi světa a i proti německému páru Svenja Müllerová, Cinja Tillmannová mohou jen překvapit.

06:08 – Zatím neúspěšnou bilanci sportovních střelců mohou vylepšit Jiří Přívratský a Petr Nymburský v třípolohově střelbě z malorážky. Přívratský je v této disciplíně v čele žebříčku. Druhým českým judistou v akci bude David Klammert ve váze do 90 kg. Jeho soupeřem bude domácí Maxime-Gaël Ngayap Hambou.

06:06 – Zatímco výprava USA posbírala už 26 cenných kovů, reprezentanti Japonska mají po čtyřech dnech na kontě nejvíce zlatých medailí (7)...

Medailové pořadí. Livesport

06:04 – Do soutěže vstoupí lukostřelkyně Marie Horáčková, loňská mistryně světa. Pokud porazí uzbeckou soupeřku Zijodachon Abdusattorovovou, utká se nejspíš s Korejkou Nam So-hjon, která přispěla ke zlatu své země v soutěži družstev.

06:00 – Bojovat o medaili bude ve středu Iveta Miculyčová v cyklistické disciplíně freestyle BMX. Dvojnásobná mistryně Evropy se bez problémů kvalifikovala do devítičlenného finále z pátého místa.

