OH v Paříži, den první: Českou vlajku ponesou Horáčková a Krpálek. Choupenitche čeká těžký soupeř

Netradiční a velmi speciální. Sportovci se v pátek vydají v Paříži na šestikilometrovou pouť po řece Seině k Eiffelově věži, kde dojde ke slavnostnímu zahájení v pořadí 33. letních olympijských her. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

10:12 – Šermíř Alexander Choupenitch, který obhajuje bronz z Tokia, vstoupí do olympijských her ve 2. kole soutěže fleretistů proti Poláku Michalu Siessovi. To je vítěz loňských Evropských her v Krakově. Rozhodl o tom los v Paříži. Ten přisoudil hvězdné soupeře českým kordistům.

09:05 – Devatenáctiletá dánská cyklistka Solbjörk Minke Andersonová nebude po srážce s autem při tréninku startovat na olympijských hrách. Po čtvrteční nehodě má zlomenou klíční kost a do Paříže neodletí, oznámil národní svaz.

08:26 – Čtvrtou tenistku světového žebříčku Jelenu Rybakinovou připravily o olympijský turnaj v Paříži následky zánětu průdušek. Ve čtvrtek až po losu oznámila, že se her nebude moci zúčastnit, později pětadvacetiletá reprezentantka Kazachstánu vysvětlila důvod. Onemocněla po Wimbledonu, na němž před dvěma týdny podlehla v semifinále pozdější šampionce Barboře Krejčíkové.

07:53 – Start Rafaela Nadala na olympijském turnaji v Paříži je podle jeho trenéra Carlose Moyi kvůli zranění stehna nejistý. "Bolest se postupně zhoršovala, takže Rafa musel trénink předčasně ukončit. Nechceme nic vynucovat, uvidíme, zda bude do začátku turnaje stoprocentně fit," citovala Moyu agentura AFP.

07:35 – Po skandálu s dronem během tréninku soupeřek skončila u kanadských fotbalistek na olympijských hrách trenérka Bev Priestmanová. Obhájkyně zlatých medailí nevedla už ve čtvrtek při vítězství nad Novým Zélandem (2:1), což bylo její rozhodnutí, poté ji však kanadský svaz pro zbytek turnaje ve Francii suspendoval. Svaz o tom informoval v prohlášení.

06:37 – Český zápasník Artur Omarov přišel kvůli zranění achilovky o účast na olympijských hrách v Paříži. Zranil se v tréninku před odletem do dějiště her a je po operaci. Český olympijský výbor o tom informoval v tiskové zprávě. Kvůli zranění ruky už přišla o start pod pěti kruhy také tenistka Markéta Vondroušová, která měla obhajovat stříbro z minulé olympiády v Tokiu. Počet českých sportovců pro Paříž se tak snížil na 111. Více informací v článku.

06:27 – Tokio 2020, Rio 2016, Londýn 2012, Peking 2008, Atény 2004... Paříž má, co se slavnostního zahájení týče, na co navazovat...

06:15 – Krpálek ponese vlajku na zahájení podruhé, této pocty se mu dostalo také před osmi lety v Riu de Janeiro. Čeští olympionici budou nastupovat v oblečení v národních barvách, nejvýraznějším prvkem kolekce designéra Jana Černého je plášť spojující český baloňák a ve Francii oblíbený trenčkot.

06:11 – Českými vlajkonoši při slavnostním zahájení olympijských her v Paříži budou mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková a dvojnásobný zlatý medailista z OH v judu Lukáš Krpálek. "Je to splněný sen," radovala se Horáčková. "Je to pro mě pocta," dodal Krpálek.