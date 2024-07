Netradiční a velmi speciální. Sportovci se v pátek vydají v Paříži na šestikilometrovou pouť po řece Seině k Eiffelově věži, kde dojde ke slavnostnímu zahájení v pořadí 33. letních olympijských her. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

19:18 – Tři brazilští atleti uspěli s odvoláním proti zákazu startu na OH kvůli tomu, že jejich země nesplňuje přísné antidopingové standardy. Sportovní arbitrážní soud (CAS) v pátečním zrychleném řízení přímo v Paříži rozhodl, že koulařka Lívia Avanciniová, chodec Max Batista a sprinter Hygor Bezerra se budou moci her zúčastnit navzdory předchozímu rozhodnutí Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU).

19:01 – Hvězdná Američanka Simone Bilesová je jednou ze čtyř gymnastek, které se v Paříži pokusí uspět pomocí nových prvků, jež po nich budou v případě úspěšného provedení pojmenovány. Čtyřnásobná olympijská vítězka a třiadvacetinásobná mistryně světa Bilesová nahlásila nový prvek ve cvičení na bradlech. Technická komise Mezinárodní gymnastické federace ohodnotila cvik hodnotou obtížností E na stupnici od A do J.

18:18 – O první dopingový případ přímo v dějišti olympijských her se krátce před jejich slavnostním zahájením postaral judista Sadžád Sahin z Iráku. Mezinárodní testovací agentura (ITA) dnes uvedla, že byl v Paříži v úterý pozitivně testován na anabolické steroidy metandienon a boldenon. Sahin má do vyřešení případu zastavenou činnost. Může požádat o analýzu B vzorku a podat proti předběžnému distanci odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).

18:02 – V Paříži probíhá oficiální otevření Českého domu.

15:31 – V sobotu v Paříži odstartují olympijské soutěže ve vodním slalomu, v němž má česká výprava tradičně medailové vyhlídky. Zlato z Tokia bude obhajovat Jiří Prskavec a stříbro Lukáš Rohan. V týmu je doplňují tři slalomářky: Debutovat budou Gabriela Satková a Antonie Galušková, účast z minulé olympiády si zopakuje Tereza Fišerová, která bude u premiéry kayakcrossu pod pěti kruhy.

14:25 – Seina byla podle francouzských úřadů v posledních dnech vhodná ke koupání, nic tedy nebrání, aby se v ní konaly olympijské závody v dálkovém plavání a triatlonu. Organizátoři v den zahájení her v Paříži zveřejnili údaje, podle nichž byl v období od 17. do 23. července jen jeden den ze sedmi, kdy se koncentrace enterokoků a bakterií E.coli pohybovala nad povoleným limitem.

12:27 – Rafael Nadal by měl patřit na milované antuce Roland Garros k favoritům olympijského tenisového turnaje, ale v dějišti her zrušil trénink a otazník tak opět visí nad jeho zdravotním stavem. Trenér Carlos Moya pro španělský rozhlas Onda Cero Nadalův start ve čtvrtek zpochybnil, dnes už byl optimističtější. Více informací v článku.

12:12 – V sobotu začne na olympijských hrách tenisový turnaj, k němuž se tradičně upínají zraky českých fanoušků. V historii samostatného Česka získali tenisté a tenistky osm olympijských medailí. O jediné zlato se před třemi lety v Tokiu postaraly ve čtyřhře Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které budou v Paříži obhajovat. V areálu Roland Garros bude k vidění i řada hvězdných příběhů včetně boje čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona Novaka Djokoviče o jedinou trofej, která mu ve sbírce chybí.

12:02 – Jak už bylo zmíněno, svého zástupce má v Paříži také Livesport. Do francouzské metropole se v roli dobrovolnice vypravila Senta Martynenko, která už ulovila první fotku s českými sportovci. Po boku zaměstnankyně Livesportu jsou veslařky Pavlína Flamíková a Radka Novotníková.

Senta Martynenko po boku českých veslařek. Senta Martynenko

11:33 – Kvůli večernímu zahájení letních olympijských her v Paříži zrušily aerolinky pět spojení s pražským Letištěm Václava Havla. V Paříži a v okruhu 150 kilometrů od francouzské metropole byla z bezpečnostních důvodů od dnešních 18:30 do půlnoci vyhlášena bezletová zóna.

11:05 – Večerní slavnostní zahájení olympijských her v Paříži na řece Seině bude pravděpodobně doprovázet deštivé počasí. Podle francouzské meteorologické služby Le Chaine Meteo je možnost srážek 70 až 80 procent. Déšť může být střední až silný a zejména ve druhé části unikátního ceremoniálu, jenž začne v 19:30 a potrvá téměř tři a půl hodiny.

10:52 – V sobotu bude na olympijských hrách v Paříži největší pozornost upřena na obě cyklistické časovky a do plaveckého bazénu, kde budou večer na pořadu první čtyři finále. Celkem se bude rozdělovat prvních 14 medailových sad. A na hrách se představí také 20 českých sportovců, včetně tenistek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, obhajujících olympijské zlato z Tokia.

Livesport Daily #310: Paříž bude výjimečná, hezčí sportoviště jsem neviděl, říká novinář Kadeřábek Livesport

10:12 – Šermíř Alexander Choupenitch, který obhajuje bronz z Tokia, vstoupí do olympijských her ve 2. kole soutěže fleretistů proti Poláku Michalu Siessovi. To je vítěz loňských Evropských her v Krakově. Rozhodl o tom los v Paříži. Ten přisoudil hvězdné soupeře českým kordistům.

09:05 – Devatenáctiletá dánská cyklistka Solbjörk Minke Andersonová nebude po srážce s autem při tréninku startovat na olympijských hrách. Po čtvrteční nehodě má zlomenou klíční kost a do Paříže neodletí, oznámil národní svaz.

08:26 – Čtvrtou tenistku světového žebříčku Jelenu Rybakinovou připravily o olympijský turnaj v Paříži následky zánětu průdušek. Ve čtvrtek až po losu oznámila, že se her nebude moci zúčastnit, později pětadvacetiletá reprezentantka Kazachstánu vysvětlila důvod. Onemocněla po Wimbledonu, na němž před dvěma týdny podlehla v semifinále pozdější šampionce Barboře Krejčíkové.

07:53 – Start Rafaela Nadala na olympijském turnaji v Paříži je podle jeho trenéra Carlose Moyi kvůli zranění stehna nejistý. "Bolest se postupně zhoršovala, takže Rafa musel trénink předčasně ukončit. Nechceme nic vynucovat, uvidíme, zda bude do začátku turnaje stoprocentně fit," citovala Moyu agentura AFP.

07:35 – Po skandálu s dronem během tréninku soupeřek skončila u kanadských fotbalistek na olympijských hrách trenérka Bev Priestmanová. Obhájkyně zlatých medailí nevedla už ve čtvrtek při vítězství nad Novým Zélandem (2:1), což bylo její rozhodnutí, poté ji však kanadský svaz pro zbytek turnaje ve Francii suspendoval. Svaz o tom informoval v prohlášení.

06:37 – Český zápasník Artur Omarov přišel kvůli zranění achilovky o účast na olympijských hrách v Paříži. Zranil se v tréninku před odletem do dějiště her a je po operaci. Český olympijský výbor o tom informoval v tiskové zprávě. Kvůli zranění ruky už přišla o start pod pěti kruhy také tenistka Markéta Vondroušová, která měla obhajovat stříbro z minulé olympiády v Tokiu. Počet českých sportovců pro Paříž se tak snížil na 111. Více informací v článku.

06:27 – Tokio 2020, Rio 2016, Londýn 2012, Peking 2008, Atény 2004... Paříž má, co se slavnostního zahájení týče, na co navazovat...

06:15 – Krpálek ponese vlajku na zahájení podruhé, této pocty se mu dostalo také před osmi lety v Riu de Janeiro. Čeští olympionici budou nastupovat v oblečení v národních barvách, nejvýraznějším prvkem kolekce designéra Jana Černého je plášť spojující český baloňák a ve Francii oblíbený trenčkot.

06:11 – Českými vlajkonoši při slavnostním zahájení olympijských her v Paříži budou mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková a dvojnásobný zlatý medailista z OH v judu Lukáš Krpálek. "Je to splněný sen," radovala se Horáčková. "Je to pro mě pocta," dodal Krpálek.