OH v Paříži, den sedmý: Kordisté zabojují o medaile, Krpálek vypadl ve druhém kole

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodních šest soutěžních dnů, během kterých česká výprava nezískala ani jednu medaili. Ve čtvrtek na ni nedosáhli Jiří Přívratský ani Jiří Prskavec, smíšený mix ve složení Kateřina Siniaková Tomáš Macháč si však zajistil účast v pátečním finále, a čekání na cenný kov tak v pátek skončí. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

O třetí olympijské zlato bojoval v Paříži judista Lukáš Krpálek, ale neúspěšně a skončil v osmifinále. Čekání na medaili pro českou výpravu s jistotou ukončí tenisté Tomáš Macháč s Kateřinou Siniakovou. Ve večerním finále smíšené čtyřhry proti čínské dvojici Wang Xinyu, Zhang Zhizhen se rozhodne, jestli bude mít hodnotu zlata, nebo stříbra. Nečekaně se do boje o medaile zapojili také čeští kordisté.

Kompletní český program

Hlavní zprávy

14:36 – Sportovní střelec Jakub Tomeček je na olympijských hrách po prvním dnu kvalifikace skeetu sedmý a drží naději na postup do šestičlenného finále. Třiatřicetiletý český reprezentant v úvodních třech sériích minul dva terče a má 73 bodů stejně jako další tři soupeři na 6. až 9. místě. Soutěž na střelnici v Chateauroux pokračuje v sobotu dalšími dvěma koly a vyvrcholí finálovou částí.

14:27 – Čeští kordisté budou na olympijských hrách v Paříži šermovat o medaile. Ve čtvrtfinále porazili senzačně Itálii 43:38. V semifinále je čeká Japonsko.

14:04 – Olympijskými vítězi v jachtařské třídě 49er jsou Španělé Diego Botín a Florián Trittel, kteří regatu v Marseille vyhráli před Novým Zélandem a USA. V ženské třídě 49erFX triumfovaly Odile van Aanholtová a Annette Duetzová z Nizozemska před Švédskem a domácí Francií.

13:40 – Olympiáda nabízí fascinující podívanou, zvlášť, když jste ve víru dění. Jaká je atmosféra v Českém domě, i přesto, že medaile ještě necinkla? A co nabízí ostatní domy? Mapovat dění do Paříže vyrazila kolegyně z Livesportu Senta Martynenko, v článku se podívejte jaká je olympiáda z pohledu dobrovolnice.

Senta Martynenko fandila na čtvrtečních čtyřhrách. Senta Martynenko

13:26 – Po třech disciplínách olympijského desetiboje vede v Paříži Němec Leo Neugebauer o 78 bodů před obhájcem zlata Damianem Warnerem z Kanady. Světový rekordman Francouz Kevin Mayer kvůli zranění stehna start na poslední chvíli zrušil.

13:21 – Slovenská reprezentantka Tamara Potocká po olympijské rozplavbě na 200 metrů polohový závod zkolabovala a od bazénu ji museli na nosítkách a s kyslíkovou maskou na obličeji odnést záchranáři. Podle zdravotnického personálu byla jednadvacetiletá plavkyně při vědomí. Členka výpravy Ivana Langeová pro slovenská média uvedla, že Potocká měla astmatický záchvat.

13:17 – Karolína Muchová s Lindou Noskovou si medaili na olympijských hrách v Paříži zatím nezajistily. České duo podlehlo v semifinále deblové soutěže 3:6, 2:6 favorizovaným Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové a budou bojovat o bronz. Italky se ve finále utkají s Cristinou Bucsaovou a Sarou Sorribesovou, nebo Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou. Poražené z druhého semifinálového duelu budou soupeřkami českých tenistek.

13:08 – Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová jsou v play off po výhře 2:1 nad domácími Clémence Vieiraovou, Aline Chamereauovou.

13:07 – Jachtařskou regatu ve třídě 49erFX vyhrály Odile van Aanholtová a Annette Duetzová z Nizozemska před Švédskem a domácí Francií.

12:54 – Karolína Maňasová si v rozběhu na 100 metrů zlepšila osobní rekord o šest setin na 11,11 a postoupila do sobotního olympijského semifinále.

Výsledky rozběhů na 100 metrů žen Enetpulse

12:35 – Olympijské zlato v synchronizovaných skocích z třímetrového prkna získali Wang Cung-jüan a Lung Tao-i. Čína díky nim ovládla na hrách v Paříži i čtvrtou soutěž ve skocích do vody.

12:12 – Michaela Hrubá se pod pět kruhů vrátila po osmi letech, ale skončila stejně jako v Riu de Janeiro už v kvalifikaci. První výšky skákala na první pokus, ale 192 cm, což by bylo vyrovnání jejího letošního maxima z mistrovství republiky ve Zlíně, už nezdolala a obsadila dělené 15. místo. Mezi vyřazenými je Julija Levčenková z Ukrajiny, vicemistryně světa z roku 2017 třikrát shodila základní výšku 183 cm.

12:07 – Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek skončil ve finále OH v Paříži na šestém místě. Vyhráli Irové Fintan McCarthy a Paul O'Donovan. Více informací v článku.

11:47 – Barbora Seemanová nepostoupila na závěr svého vystoupení na olympijských hrách v Paříži do semifinále polohového závodu na 200 metrů. V rozplavbách byla dvaadvacátá. Také pro Daniela Gracíka znamenaly rozplavby na 100 metrů motýlek konečnou, skončil na 27. pozici.

11:25 – Český kladivář Patrik Hájek obsadil v první skupině olympijské kvalifikace výkonem 68,80 m 15. místo a do pondělního finále nepostoupil.

11:15 – Obhájce zlata Lukáš Krpálek na olympijských hrách v Paříži překvapivě končí už ve druhém kole. Český judista v kategorii nad 100 kilogramů nestačil na Japonce Tacuru Saita a nenavázal tak na úspěšné olympiády v Riu a Tokiu.

11:08 – Veslařky Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou byly čtvrté ve finále B na dvojce bez kormidelnice na olympijských hrách v Paříži a celkově tak obsadily 10. místo. O jednu pozici si při své premiéře pod pěti kruhy vylepšily umístění z loňského mistrovství světa v Račicích.

10:28 – Olympijskou soutěž v třípolohové střelbě na pařížských hrách vyhrála Švýcarka Chiara Leoneová a navázala na triumf krajanky Niny Christenové z Tokia.

Pořadí závodu Enetpulse

10:23 – Judista Lukáš Krpálek zahájil v Paříži cestu za obhajobou olympijského zlata úspěšně. V prvním kole kategorie nad 100 kilogramů zdolal Nizozemce Jelleho Snippeho před časovým limitem. V osmifinále ho čeká Japonec Tacuru Saitó, který získal stříbro na mistrovství světa v roce 2022.

10:20 – Finále poslední individuální disciplíny vyhlíží jeden z dosavadních hrdinů pařížské olympiády Léon Marchand. Francouzský plavec po třech triumfech v závodech na 200 metrů prsa, 200 metrů motýlek a 400 metrů polohově zkusí uzavřít svou skvělou bilancí na krátké polohovce. Do večerního finále vstoupí jako hlavní favorit na titul s nejlepším časem ze semifinále.

10:02 – Před pár týdny chtěla Donna Vekičová s tenisem skončit, ale vydržela a v sobotu si v Paříži zahraje o olympijské zlato. Jako první Chorvatka ve dvouhře v historii. "V semifinále už jsem byla ve své zóně. A mnohem nervóznější, protože ve hře byla medaile, což je úplně jiné než na ostatních turnajích," řekla po postupu přes Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou.

09:39 – Andy Murray ve čtvrtek v Paříži odehrál poslední zápas ve své bohaté tenisové kariéře. Po boku Daniela Evanse ve čtvrtfinále olympijské čtyřhry podlehl americké dvojici Tylor Fritz, Tommy Paul 2:6, 4:6 a uzavřel tím svou cestu profesionálním okruhem. "Už několik měsíců jsem věděl, že tenhle okamžik přijde. Kdyby se to nestalo dnes, bylo by to za pár dnů, a byl jsem na to připravený. Samozřejmě to bylo emotivní, protože jsem hrál poslední soutěžní zápas. Ale teď jsem šťastný, jsem rád, jak to skončilo," prohlásil. Více informací najdete v článku.

08:32 – Olympijský surfing pozná nové šampiony. Poté, co se ve čtvrtek na Tahiti rozběhly po dvou dnech nepříznivých podmínek soutěže, vypadla ve čtvrtfinále vítězka z Tokia Clarissa Mooreová z USA. Držitel zlata ze surfařské premiéry pod pěti kruhy Ítalo Ferreira se ani nevešel do nabité brazilské nominace.

07:30 – Do akce se vrátí vodní slalomáří, kteří o medaile zabojují v olympijské novince kayakcrossu. Do závodu jsou přihlášeni Jiří Prskavec, Lukáš Rohan, Antonie Galušková a Tereza Fišerová. Dokáží zapomenout na neúspěchy z individuálních závodů?

06:40 – Karolína Muchová s Lindou Noskovou nastoupí v semifinále dámské čtyřhry proti italskému deblu Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová, nasazeným jako číslo tři.

06:32 – O medaili může bojovat windsurfařka Kateřina Švíková, která postoupila v Marseille do čtvrtfinále z pátého místa. Jednou z posledních střeleckých šancí na medaili bude v kvalifikaci skeetu Jakub Tomeček.

06:21 – Veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek po čtvrtém místě v Tokiu pojedou na dvojskifu lehkých vah znovu olympijské finále A. Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou na dvojce bez kormidelnice absolvují finále B.

06:14 – Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mají po dvou výhrách už osmifinále jisté, v posledním utkání ve skupině chtějí Brazilcům Evandrovi s Arthurem oplatit prohru ze světového šampionátu v Mexiku, kde nakonec získali zlato. Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou po dvou porážkách vyzvou domácí beachvolejbalistky Clémence Vieiraovou a Aline Chamereauovou. Jedině vítězství 2:0 jim dá šanci na přímý postup ze třetího místa ve skupině.

06:08 – Naplno se rozběhnou atletické soutěže a v kvalifikacích se objeví pět českých reprezentantů - v dopoledním bloku kladiváři Patrik Hájek a Volodymyr Myslyvčuk, výškařka Michaela Hrubá a sprinterka Karolína Maňasová na 100 m, večer pak koulař Tomáš Staněk.

06:01 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hned dvacet medailí vylovili z olympijského bazénu američtí plavci. K velkému překvapení všech zatím ale jen čtyřikrát brali zlato a i kvůli tomu jsou Američané v medailovém pořadí her až na druhém místě za vedoucí Čínou. Svou bilanci budou chtít vylepšit ve večerním finálovém bloku. V dopoledních rozplavbách se představí také dva čeští zástupci. Barboru Seemanovou čeká rozplavba polohového závodu na 200 m. Daniel Gracík se představí ve své hlavní disciplíně na motýlkářské stovce.