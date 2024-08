OH v Paříži, den šestý: Český tenis zaútočí na dvě finále, o první medaili zabojuje Prskavec

Jiří Prskavec může české výpravě zajistit první medaili z olympijských her v Paříži.

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodních pět dnů, během nichž domácí Francouzi dosáhli už na 26 cenných kovů. A zatímco Slováci slavili zásluhou bronzového vodního slalomáře Mateje Beňuše, česká výprava na umístění na stupních vítězů stále čeká. Přijde to ve čtvrtek? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Kajakář Jiří Prskavec bude ve čtvrtek obhajovat olympijské zlato ve vodním slalomu. Jiří Přívratský bude jako první český střelec bojovat v Paříži ve finále a tenisový turnaj pozná první finalisty. Celkem získá své majitele osmnáct medailových sad a korunováni budou i první dva z 48 olympijských vítězů v atletice.

Kompletní český program

Zprávy

08:00 – Závody v surfingu na olympijských hrách dál komplikuje počasí na Tahiti. Středeční jízdy rozhodčí zrušili, protože podmínky na pláži Teahupo'o vyhlášené vysokými vlnami byly po silné bouři, která prošla regionem, příliš nebezpečné. Pořadatelé doufají, že by se soutěže mohly opět rozběhnout ve čtvrtek v 19:00.

07:49 – Olympijskému bazénu zatím vládne australská výprava a ve čtvrtek může přidat další zlato v kraulařské štafetě žen na 4x200 metrů. Pro Mollii O'Callaghanovou by to byl další krok na cestě k titulu nejúspěšnější plavkyně her. Její konkurentkou je sedmnáctiletá Kanaďanka Summer McIntoshová, od níž experti očekávají druhé zlato na trati 200 metrů motýlek.

07:18 – Američanka Simone Bilesová bude ve víceboji bojovat už o šesté olympijské zlato. V kvalifikaci byla suverénně nejlepší, nejvyšší známky dostala s výjimkou bradel ve všech disciplínách a má šanci stát se první gymnastkou, která získá na jedněch hrách pět zlatých. Tím by překonala rekord, jehož spoludržitelkou je od roku 1968 Věra Čáslavská. Titul ve víceboji z Tokia obhajuje její krajanka Sunisa Leeová, mezi ně se v kvalifikaci vklínila Brazilka Rebeca Andradeová.

Medailové pořadí olympijských her v Paříži. Livesport

06:16 – Prskavec po bronzu z Ria de Janeiro a zlatu z Tokia touží po další medaili. Mezi muži na kajaku může být první, komu by se podařila obhajoba. V kvalifikaci projel trať rychleji devatenáctiletý domácí objev Titouan Castryck, ale český kajakář závěr očividně vypouštěl. Nečekané problémy měl jeden z favoritů Brit Joseph Clarke. Olympijský vítěz z Ria v prvním kole minul branku, ve druhém kole už si ale postup pohlídal. Finále s dvanáctkou nejlepších začne v 17:30.

06:11 – Přívratský na střelnici v Chateauroux proklouzl do osmičlenného finále z posledního místa jen díky pomocným kritériím, ale ve čtvrtek se bude začínat od nuly. Zásahy se budou hodnotit na desetinná místa a nejslabší střelci budou postupně odpadat, až zůstane jen vítěz. Při lednovém Světovém poháru v Káhiře byl český reprezentant v kvalifikaci sedmý, ale finále vyhrál.

06:05 – Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem si zahrají o postup do finále s americkou dvojicí Austin Krajicek, Rajeev Ram, která vyřadila španělské hvězdy Carlose Alcaraze a Rafaela Nadala. Oba Američané, nasazení jako číslo čtyři, jsou deblovými specialisty. Krajicek vyhrál 12 turnajů ATP a loni triumfoval v Paříži spolu s Chorvatem Ivanem Dodigem. Čtyřicetiletý Ram má dokonce 30 titulů ze čtyřhry na okruhu, čtyřikrát se radoval na grandslamu, na antuce se mu ale tolik nedaří. Soupeři Macháče se Siniakovou v semifinále smíšené čtyřhry budou Kanaďané Felix Auger-Aliassime a Gabriela Dabrowská.

06:00 – Obhájkyně tenisového zlata Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou čeká ve čtvrtfinále ruský pár v neutrálních barvách Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová. Karolína Muchová s Lindou Noskovou se po senzačním postupu přes americké jedničky utkají se Su-Wei Hsieh a Chia-Yi Tsao z Tchaj-wanu, které ve druhém kole postoupily bez boje, protože Ukrajinka Marta Kosťuková dala přednost dvouhře. České dvojice jsou v opačné polovině pavouka, takže by se mohly spolu střetnout až ve finále.

05:55 – Atletický program začne chodeckými závody na 20 kilometrů s Eliškou Martínkovou. Veslařky Lenka Lukšová a Anna Šantrůčková pojedou na dvojskifu finále B. Windsurfařka Kateřina Švíková se pokusí udržet v první desítce, což by jí vyneslo postup do pátečního čtvrtfinále.