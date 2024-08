OH v Paříži, den šestý: Debl zabojuje o medaile. Prskavec byl osmý, Švíková je ve finále

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodních pět dnů, během nichž domácí Francouzi dosáhli už na 26 cenných kovů. A zatímco Slováci slavili zásluhou bronzového vodního slalomáře Mateje Beňuše, česká výprava na umístění na stupních vítězů stále čeká. A bude čekat dál, medaili ve čtvrtek nezískal Jiří Přívratský ani Jiří Prskavec. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Jiří Přívratský jako první český střelec bojoval v Paříži ve finále, skončil však těsně pod stupněmi vítězů. Na ty nevystoupal ani Jiří Prskavec, obhájce zlata z Tokia ve vodním slalomu skončil ve finálovém závodě v poli poražených. Cennému kovu se přiblížil český tenis, a to díky Karolíně Muchové s Lindou Noskovou, které ve čtyřhře postoupily do semifinále. Naopak Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovu na turnaji končí.

19:40 – Nigérie na turnaji basketbalistek po úvodní výhře nad Austrálií další překvapení nepředvedla a Francii podlehla 54:75. K vítězství obhájkyň bronzových medailí přispěla sedmi body Valériane Ayayiová z USK Praha, poraženým nepomohlo ani 18 bodů nejlepší střelkyně zápasu Ezinne Kaluové.

18:49 – Windsurfařka Kateřina Švíková skončila po 14 jízdách olympijské regaty šestá a postoupila do medailových bojů pro 10 nejlepších. V Marseille by v pátek ve třídě iQFoil měla po 14:00 absolvovat čtvrtfinále.

Kateřina Švíková si zajistila finále. Český svazu jachtingu

18:49 – Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou podlehly ve čtvrtfinále OH dvojici Diana Šnajderová, Mirra Andrejevová 1:6, 5:7 a zlato z Tokia neobhájí. Více informací najdete v článku.

18:41 – Italská judistka Alice Bellandiová získala na olympijských hrách v Paříži zlato ve váze do 78 kg, ve finále porazila Inbaru Lanirovou z Izraele. Jejím dosavadním maximem bylo stříbro z letošního mistrovství světa a bronz z roku 2023.

18:17 – Jiří Prskavec skončil ve finálovém závodě vodního slalomu kajakářů osmý. Z vítězství se radoval Ital Giovanni de Gennaro, stříbro získal domácí Titouan Castryck a bronz Španěl Pau Echaniz.

Výsledky finálového závodu. Livesport

18:06 – Olympijské zlato ve váze do 100 kilogramů získal judista Zelym Kocojev z Ázerbájdžánu a navázal na titul z letošního mistrovství světa. Ve finále po zásahu videorozhodčího osm sekund před koncem porazil Gruzínce Ilju Sulamanidzeho.

17:54 – Jiří Prskavec má svou jízdu za sebou. Na trati ve Vaires-sur-Marne získal za dva doteky čtyři trestné vteřiny a je průběžně pátý. Zlato z Tokia tedy neobhájí a české čekání na medaili na olympiádě v Paříži pokračuje.

17:31 – Finále vodního slalomu kajakářů začalo, Jiří Prskavec přijde na trati ve Vaires-sur-Marne na řadu jako šestý. Zajístí obhájce zlata z Tokia české výpravě první medaili?

17:23 – Světový rekordman v desetiboji Kevin Mayer nebude kvůli zranění stehna startovat na domácích olympijských hrách v Paříži. Dvaatřicetiletý atlet měl obhajovat stříbro z Tokia, druhý skončil také v roce 2016 v Riu de Janeiro. O jeho neúčasti v soutěži, která začne v pátek, ve čtvrtek informoval Francouzský olympijský výbor.

16:50 – Španělský favorit Carlos Alcaraz je prvním semifinalistou olympijského turnaje, Američana Tommyho Paula porazil 6:3 a 7:6. Ve druhé části pavouka si účast mezi nejlepšími čtyřmi tenisty zajistil Ital Lorenzo Musetti vítězstvím 7:5, 7:5 nad obhájcem zlata z Tokia Alexanderem Zverevem.

16:46 – Sedmnáctiletý francouzský stolní tenista Félix Lebrun postoupil k velké radosti domácích fanoušků v Paříži do semifinále dvouhry a sahá po olympijské medaili. Atmosféra na zápasech hvězdného teenagera podle agentury SID spíše připomíná fotbal a domácí příznivci každý jeho bod bouřlivě slaví.

16:27 – Obhájce zalta z Tokia Jiří Prskavec si pohlídal postup do finále kajakářů ve vodním slalomu, v semifinále jel na jistotu a výsledkem byl šestý nejlepší čas. Do závodu o medaile, který vypukne kolem půl šesté, tak vyrazí v polovině startovního pole.

16:19 – Tomáš Macháč a Adam Pavlásek si olympijské finále ve čtyřhře nezahrají. Po porážce s Američany Austinem Krajickem a Rajeevem Ramem 2:6, 2:6 zabojují o bronzové medaile. Více informacíé najdete v článku.

16:16 – Finále olympijské jachtařské regaty v mužské kategorii 49er bylo kvůli slabému větru zrušeno, o náhradním termínu zatím pořadatelé podle agentury Reuters nerozhodli. Kvůli nepříznivému větru bylo odloženo i finále ženské kategorie 49erFX, které mělo následovat. Ani v tomto případě organizátoři o novém času startu neinformovali.

15:42 – Ve skupině B basketbalového turnaje napravily Australanky úvodní nečekané zaváhání s Nigérií a Kanadu v repríze loňského souboje o bronz na MS porazily 70:65. Rozehrávačka Sami Whitcombová se na tom podílela 19 body a 10 asistencemi, opora USK Praha Ezi Magbegorová zaznamenala 10 bodů. Kanaďanky se po předchozím nezdaru s Francií ocitly po druhé porážce na prahu vyřazení.

Tabulka skupiny B. Livesport

14:39 – Německé basketbalistky při premiéře na olympijském turnaji podruhé zvítězily a už mají jisté čtvrtfinále. Po výhře nad Belgií si v Lille poradily i s Japonskem, které porazily 75:64 i bez jedné z opor Nyary Saballyové. V posledním utkání základní skupiny C narazí na favorizované Američanky. Už ve středu si čtvrtfinále zajistily Srbky a Španělky.

14:01 – Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do semifinále olympijského turnaje ve čtyřhře. České reprezentantky odvrátily v duelu proti tchajwanské dvojicí Su-Wei Hsieh, Chia-Yi Tsao mečbol, zvítězily po dalším obratu 1:6, 6:4, 14:12 a zahrají si v Paříži o premiérové medaile. V semifinále narazí na Italky a turnajové trojky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, nebo Britky Katie Boulterovou a Heather Watsonovou. Více informací najdete v článku.

14:00 – Iga Šwiateková po více než třech letech našla přemožitelku v areálu Rolanda Garrose. Světová jednička nepotvrdí po porážce 2:6, 5:7 s Qinwen Zheng, s níž vyhrála všech šest předchozích soubojů, roli největší adeptky na zlatou medaili z olympijského turnaje. O nejcennější kov si zahraje Číňanka, a to ve finále proti Anně Karolíně Schmiedlové, nebo Donně Vekičové. Více informací najdete v článku.

Iga Šwiateková semifinále OH nezvládla. AFP

13:45 – Puškařka Veronika Blažíčková obsadila na OH v Paříži 16. místo v kvalifikaci třípolohové malorážky. Na postup do osmičlenného finále chybělo pět bodů.

13:28 – Italská boxerka Angela Cariniová vzdala na olympijských hrách po 46 sekundách zápas s kontroverzní Alžířankou Imán Chalífovou, která byla na loňském světovém šampionátu vyloučena kvůli vysoké hladině testosteronu. V ringu si Italka odmítla se soupeřkou potřást rukou a opustila ho v slzách. V prvních rozhovorech neuvedla, proč duel předčasně ukončila.

13:21 – Čínský plavec Pchan Čan-le, který na pařížské olympiádě ve středu ovládl ve fantastickém světovém rekordu královskou kraulařskou stovku, si v dějišti her postěžoval na chladný přístup některých soupeřů. Učinil tak po finálovém závodě, v němž vlastní dosavadní maximum vylepšil o čtyři desetiny sekundy a nejbližšího soupeře Kylea Chalmerse deklasoval s více než sekundovým rozdílem. Právě na australského rivala mimo jiné poukázal, byť Chalmers jakoukoliv nevraživost odmítl.

12:32 – Finále A ženského dvojskifu překvapivě ovládly Lucy Spoorsová a Brooke Francisová z Nového Zélandu, které porazily rumunské obhájkyně zlata z Tokia a úřadující světové šampionky Ancutu Bodnarovou a Simonu Radisovou. Podobně nečekaně skončilo i finále mužského dvojskifu, ve kterém zlaté medaile získali Rumuni Andrei Sebastian Cornea a Marian Florian Enache. Závody čtyřek bez kormidelníka ovládli veslaři USA a veslařky Nizozemska.

Výsledky finále ženského dvojskifu. Livesport

11:24 – Olympijský chodecký závod žen na 20 km vyhrála v Paříži čínská světová rekordmanka Jang Ťia-jü. Eliška Martínková skončila na 27. místě.

10:47 – Veslařky Lenka Lukšová a Anna Šantrůčková obsadily na dvojskifu na olympijských hrách druhé místo ve finále B a celkově v Paříži skončily osmé. Česká posádka nestačila v závěrečné jízdě jen na Australanky Amandu Batemanovou a Harriet Hudsonovou. Cílem za nimi projela o více než dvě sekundy později a s téměř sekundovým náskokem před Američankami.

10:45 – Ostravský rodák Přívratský se mohl stát v malorážce prvním českým medailistou od bronzu Adély Sýkorové v Londýně 2012. Z mužů získal v třípolohové střelbě cenný kov jen Otokar Hořínek, který vybojoval v roce 1956 stříbro v Melbourne. Předloňský mistr Evropy z týmové soutěže a držitel individuálního bronzu Přívratský přesto zaznamenal pod pěti kruhy nejlepší výsledek v kariéře. Před třemi lety v Tokiu skončil v kvalifikaci na 16. místě. V Paříži byl 23. ve střelbě ze vzduchové pušky a v týmovém mixu obsadili s Veronikou Blažíčkovou 24. příčku.

10:16 – Jíří Přívratský se postaral o dosavadní nejlepší český výsledek v Paříži. Rodák z Ostravy obsadil ve střelbě z třípolohové malorážky ve finále čtvrtou příčku. Třiadvacetiletého reprezentanta dělilo ve finále v Chateauroux od třetího Inda Swapnila Kusaleho 0,7 bodu, česká výprava tak ve Francii dál čeká na první cenný kov. Zlato získal Číňan Liou Jü-kchun, druhý Ukrajinec Serhij Kuliš na něj ztratil 2,3 bodu.

09:22 – Prvním olympijským vítězem v atletice v Paříži se stal chodec Brian Pintado z Ekvádoru. Dvacetikilometrovou trať na okruhu pod Eifellovkou zvládl v čase 1:18:55 a v cíli měl náskok čtrnáct sekund. První atletická disciplína, která začala kvůli bouřce ve francouzské metropoli s půlhodinovým zpožděním, byla bez české účasti, na stejné trati žen se dnes objeví Eliška Martínková.

08:00 – Závody v surfingu na olympijských hrách dál komplikuje počasí na Tahiti. Středeční jízdy rozhodčí zrušili, protože podmínky na pláži Teahupo'o vyhlášené vysokými vlnami byly po silné bouři, která prošla regionem, příliš nebezpečné. Pořadatelé doufají, že by se soutěže mohly opět rozběhnout ve čtvrtek v 19:00.

07:49 – Olympijskému bazénu zatím vládne australská výprava a ve čtvrtek může přidat další zlato v kraulařské štafetě žen na 4x200 metrů. Pro Mollii O'Callaghanovou by to byl další krok na cestě k titulu nejúspěšnější plavkyně her. Její konkurentkou je sedmnáctiletá Kanaďanka Summer McIntoshová, od níž experti očekávají druhé zlato na trati 200 metrů motýlek.

07:18 – Američanka Simone Bilesová bude ve víceboji bojovat už o šesté olympijské zlato. V kvalifikaci byla suverénně nejlepší, nejvyšší známky dostala s výjimkou bradel ve všech disciplínách a má šanci stát se první gymnastkou, která získá na jedněch hrách pět zlatých. Tím by překonala rekord, jehož spoludržitelkou je od roku 1968 Věra Čáslavská. Titul ve víceboji z Tokia obhajuje její krajanka Sunisa Leeová, mezi ně se v kvalifikaci vklínila Brazilka Rebeca Andradeová.

Medailové pořadí olympijských her v Paříži. Livesport

06:16 – Prskavec po bronzu z Ria de Janeiro a zlatu z Tokia touží po další medaili. Mezi muži na kajaku může být první, komu by se podařila obhajoba. V kvalifikaci projel trať rychleji devatenáctiletý domácí objev Titouan Castryck, ale český kajakář závěr očividně vypouštěl. Nečekané problémy měl jeden z favoritů Brit Joseph Clarke. Olympijský vítěz z Ria v prvním kole minul branku, ve druhém kole už si ale postup pohlídal. Finále s dvanáctkou nejlepších začne v 17:30.

06:11 – Přívratský na střelnici v Chateauroux proklouzl do osmičlenného finále z posledního místa jen díky pomocným kritériím, ale ve čtvrtek se bude začínat od nuly. Zásahy se budou hodnotit na desetinná místa a nejslabší střelci budou postupně odpadat, až zůstane jen vítěz. Při lednovém Světovém poháru v Káhiře byl český reprezentant v kvalifikaci sedmý, ale finále vyhrál.

06:05 – Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem si zahrají o postup do finále s americkou dvojicí Austin Krajicek, Rajeev Ram, která vyřadila španělské hvězdy Carlose Alcaraze a Rafaela Nadala. Oba Američané, nasazení jako číslo čtyři, jsou deblovými specialisty. Krajicek vyhrál 12 turnajů ATP a loni triumfoval v Paříži spolu s Chorvatem Ivanem Dodigem. Čtyřicetiletý Ram má dokonce 30 titulů ze čtyřhry na okruhu, čtyřikrát se radoval na grandslamu, na antuce se mu ale tolik nedaří. Soupeři Macháče se Siniakovou v semifinále smíšené čtyřhry budou Kanaďané Felix Auger-Aliassime a Gabriela Dabrowská.

06:00 – Obhájkyně tenisového zlata Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou čeká ve čtvrtfinále ruský pár v neutrálních barvách Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová. Karolína Muchová s Lindou Noskovou se po senzačním postupu přes americké jedničky utkají se Su-Wei Hsieh a Chia-Yi Tsao z Tchaj-wanu, které ve druhém kole postoupily bez boje, protože Ukrajinka Marta Kosťuková dala přednost dvouhře. České dvojice jsou v opačné polovině pavouka, takže by se mohly spolu střetnout až ve finále.

05:55 – Atletický program začne chodeckými závody na 20 kilometrů s Eliškou Martínkovou. Veslařky Lenka Lukšová a Anna Šantrůčková pojedou na dvojskifu finále B. Windsurfařka Kateřina Švíková se pokusí udržet v první desítce, což by jí vyneslo postup do pátečního čtvrtfinále.