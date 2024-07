OH v Paříži, den třetí: České veslařské posádky jsou v semifinále, kordisté končí

První soutěžní den na olympijských hrách v Paříži je minulostí, v dobrém na něj však budou vzpomínat sportovci z Austrálie. Reprezentanti státu, který do Francie vyslal přes 400 sportovců, posbírali už pět medailí – doposud vůbec nejvíce ze všech. Jak tomu bude v neděli? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Dalších 13 sad medailí v neděli získá své majitele na olympijských hrách v Paříži. Plavkyně Barbora Seemanová se po zdařilé premiéře na 100 metrů motýlek postaví na start své hlavní disciplíny, na kraulařské dvoustovce se letos v Bělehradu stala mistryní Evropy. Po propršené sobotě by se měl naplno rozběhnout tenisový turnaj a 1. kolo dvouhry by mělo absolvovat všech šest českých zástupců včetně úřadující wimbledonské šampionky Barbory Krejčíkové. Kajakářka Antonie Galušková zabojuje v semifinále o postup do podvečerního finále.

14:18 – Pro všechny tři české kordisty skončil olympijský turnaj ve druhém kole. Jediné vítězství v pařížském výstavním pavilonu Grand Palais zaznamenal Jakub Jurka, který na úvod vyřadil Mahmúda Muhsina z Egypta, poté byl ale nad jeho síly maďarský obhájce olympijského stříbra Gergely Siklósi. Jiří Beran a Martin Rubeš po úvodním volném losu nestačili v boji o postup mezi nejlepších 16 šermířů rovněž na velké papírové favority.

13:10 – Basketbalisté Jižního Súdánu při historické premiéře na olympijských hrách porazili v Lille Portoriko 90:79. Poraženému týmu nepomohl ani výborný výkon rozehrávače New Orleans Joseho Alvarada, rodák z Brooklynu nastřílel 26 bodů. Africký tým táhl Carlik Jones s 19 body.

13:10 – Čeští sportovní střelci do finálových bojů na olympijských hrách v Paříži ve vzduchové pušce nepostoupili. Jiří Přívratský obsadil v kvalifikaci 23. místo, František Smetana byl osmatřicátý. Do nejlepší osmičky neprošla ani Veronika Blažíčková, jež skončila na 34. příčce. Mužskou kvalifikaci ovládli Číňan Šeng Li-chao a Argentinec Marcelo Julián Gutiérrez se shodným počtem 631,7 bodu. Mezi ženami byla nejlepší šestnáctiletá Korejka Pan Ho-čin v olympijském rekordu 634,5 bodu.

12:48 – Kordista Jiří Beran nestačil v Paříži na domácího Romaina Cannoneho a olympijský turnaj pro něj hned po prvním utkání skončil. Dvaačtyřicetiletý český reprezentant prohrál duel s předloňským mistrem světa 8:15. Ve výstavním pavilonu Grand Palais jsou ve hře ještě Martin Rubeš a Jakub Jurka, který jako jediný z českého tria neměl v prvním kole volný los a vyřadil v něm po výhře 15:8 Mahmúda Muhsina z Egypta.

12:44 – Všechny tři české veslařské posádky postoupily v Paříži přímo do semifinále. Ze druhého místa v rozjížďce to dnes zvládl dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem, třetí dojely Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou na dvojce bez kormidelnice. Už v sobotu se mezi dvanáctku nejlepších kvalifikoval dvojskif Lenka Lukšová, Anna Šantrůčková.

12:17 – Barbora Seemanová postoupila na olympijských hrách do semifinále své hlavní disciplíny, kraulařské dvoustovky. V rozplavbách byla dvojnásobná mistryně Evropy na této trati desátá. Večerní semifinále v Paříži poplave také devatenáctiletý znakař Miroslav Knedla, který byl na stometrové trati taktéž desátý. Kristýna Horská obsadila 28. místo na doplňkové prsařské stovce, kde na postup do semifinále pomýšlet nemohla.

12:00 – Australský cyklista Luke Plapp musel po tvrdém pádu v sobotní deštivé časovce na olympijských hrách podstoupit v noci v Paříži operaci břicha. Oznámili to zástupci australské výpravy. Další podrobnosti o zákroku, ani o zdravotním stavu jezdce, který před třemi lety v Tokiu získal s australským týmem na dráze bronz ve stíhacím závodu družstev, nezveřejnili.

11:51 – Plavkyně Kristýna Horská obsadila na olympijských hrách 28. místo na prsařské stovce, do semifinále nepostoupila. Její hlavní tratí je dvoustovka.

10:52 – České reprezentantky ve veslování Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou postoupily na dvojce bez kormidelnice do semifinále olympijských her v Paříži. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského obsadily v rozjížďce třetí místo, které jim zajistilo přímý postup do další části regaty.

10:43 – Areál olympijského festivalu u jezera Most dnes z bezpečnostních důvodů pořadatelé dočasně uzavřeli kvůli silnému větru. Zatím nejméně do 14:00.

10:35 – Sportovní střelkyně Veronika Blažíčková obsadila v kvalifikaci soutěže ve vzduchové pušce na OH v Paříži 34. místo a do finálové osmičky nepostoupila.

10:27 – Kordista Jakub Jurka v prvním kole olympijského turnaje v pařížském Grand Palais porazil 15:8 Mahmúda Muhsina z Egypta. Jeho dalším soupeřem bude obhájce stříbra Gergely Siklósi z Maďarska.

10:06 – Také druhé olympijské zlato ve sportovní střelbě z her v Paříží putuje do Číny. Ve vzduchové pistoli zvítězil Sie Jü před Italy Maldinim a Monnou.

09:16 – O tokijskou olympiádu před třemi roky australská plavkyně Shayna Jacková přišla kvůli trestu za doping, v sobotu večer v Paříži už mohla slavit se štafetou na 4x100 metrů volný způsob zlatou medaili. Jako satisfakci to však nebrala.

09:12 – Nigerijská boxerka Cynthia Ogunsemiloreová přišla kvůli podezření z dopingu o start na olympiádě v Paříži, kde se měla představit ve váze do 60 kg. Informovala o tom Mezinárodní testovací agentura (ITA).

09:11 – Hry začnou pro oba české páry v plážovém volejbalu. Na písku pod Eiffelovou věží se představí Ondřej Perušič a David Schweiner, které loňský titul mistra světa pasoval do role medailových kandidátů, i Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová.

08:57 – Seemanovou její červnový čas z Londýna řadí mezi přihlášenými plavkyněmi na páté místo. V dopoledních rozplavbách budou o šestnáctičlenné semifinále bojovat ještě Miroslav Knedla na 100 m znak a Kristýna Horská na 100 m prsa.

08:44 – Značná pozornost bude upřena na premiéru amerických basketbalistů, kteří naposledy nevybojovali olympijské zlato před 20 lety v Aténách. Jejich ambice prověří v prvním utkání Srbové, kteří na posledním světovém šampionátu získali stříbro, zatímco Američané tam skončili bez medaile. Více informací v článku.

08:19 – Triatlonisté na olympiádě v Paříži přišli kvůli zhoršené kvalitě vody po pátečním a sobotním dešti o nedělní tréninky v Seině. Pořadatelé her však věří, že závody se uskuteční podle plánu.

07:10 – Olympijské hry v Paříži za sebou mají první soutěžní den, po němž vévodí medailovému pořadí Austrálie, jejíž sportovci získali už pět cenných kovů (tři zlata a dvě stříbra).

07:00 – "Chtěl jsem tomu dát sto procent a bojovat o co nejlepší umístění. Věděl jsem, že na mezičasech vedu, člověka to samozřejmě hodně povzbudí a motivuje, zároveň jsem ale věděl, že ti nejlepší šli na řadu až po mně. Doufal jsem, že to bude stačit na desítku, nakonec to bohužel nestačilo. I tak to bylo skvělé, byla úžasná atmosféra," uvedl český cyklista Mathias Vacek.