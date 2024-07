OH v Paříži, den třetí: Choupenitch začal jasnou výhrou, Lipták má malou šanci postoupit

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodní víkend. Ten nejlépe vyšel sportovcům z Japonska, kteří získali čtyři zlaté medaile a s celkovými sedmi cennými kovy vládnou pořadí národů. Česká výprava na umístění na stupních vítězů zatím čeká, v pondělí ale do akce posílá hned tři medailisty z Tokia. Dokáže někdo z nich navázat na velký úspěch z před tří let? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Barbora Seemanová v neděli zvládla rozplavby i semifinále na kraulařské dvoustovce a s šestým nejlepším časem postoupila do finále. V pařížském bazénu se aktuální mistryně Evropy v pondělí večer pokusí vylepšit šesté místo z Tokia. Ještě před ní se představí hned trio českých medailistů z posledních her. Stříbro bude obhajovat kanoista Lukáš Rohan a na senzační bronz se pokusí navázat fleretista Alexander Choupenitch. Minimální šanci na postup do finále skeetu má po kvalifikaci Jiří Lipták, který obhajuje zlato.

14:09 – Mezinárodní judistická federace (IJF) uvedla, že po pařížských hrách prošetří incident Alžířana Masúda Dríse, jenž v neděli nenavážil před dnešní olympijskou soutěží do 73 kg, v jejímž prvním kole se měl střetnout s izraelským soupeřem Toharem Butbulem. Alžírsko existenci Izraele coby samostatného státu neuznává. IJF v této souvislosti uvedla, že se sportovci často mohou stát "oběťmi politických sporů".

13:50 – Jedním z olympijských highlightů je bezpochyby souboj mezi tenisovými osobnosti Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem. V Paříži začal ve 13:50.

Poslední čtyři souboje tenisových velikánů. Enetpulse

13:58 – Jezdec Miroslav Trunda s klisnou Shutterflyke obsadil v olympijské soutěži všestrannosti 50. místo. Týmové zlato získala popáté v historii Británie.

13:30 – Obhájci zlaté medaile v trapu Jiřímu Liptákovi nevyšel na střelnici v Chateauroux první den kvalifikace. Se šesti chybami má dvaačtyřicetiletý reprezentant minimální vyhlídky na účast v šestičlenném finále a zopakování úspěchu z Tokia. Mezi 30 střelci mu patří průběžně 27. místo. V tradičně vyrovnané brokařské soutěži před třemi lety se nepostupovalo ani se třemi minelami.

13:36 – Barbora Krejčíková je po skončení prvního kola ženské dvouhry olympijského turnaje na pařížské antuce jedinou českou nadějí a roli favoritky potvrdila i ve druhém zápase. Úřadující wimbledonská šampionka si poradila 6:3, 6:2 s Xinyu Wang z Číny a vyrovnala své singlové maximum pod pěti kruhy. Více informací v článku.

Krejčíková má solidní formu. Profimedia

13:27 – Čtyřnásobná vítězka tenisového Roland Garros Polka Iga Šwiateková je v osmifinále. Domácí Francouzku Diane Parryovou porazila 6:1, 6:1.

12:35 – Číňan Šeng Li-chao ovládl na olympijských hrách soutěž jednotlivců ve střelbě ze vzduchové pušky a v Paříži získal po triumfu v mixu už druhou zlatou medaili. V dramatické soutěži žen zvítězila až po dodatečném rozstřelu šestnáctiletá Korejka Pan Hjo-čin. Čeští reprezentanti skončili už v nedělní kvalifikaci. Jiří Přívratský obsadil 23. místo, František Smetana byl osmatřicátý. Mezi osm nejlepších se nevešla ani Veronika Blažíčková, která skončila na 34. pozici.

12:33 – Obhájce bronzu Alexander Choupenitch úspěšně zvládl vstup do turnaje. Po volném losu porazil ve druhém kole Poláka Michala Siesse 15:3 a postoupil do osmifinále. O účast mezi nejlepšími osmi šermíři se sedmý nasazený Choupenitch utká s turnajovou desítkou Italem Guillaumem Bianchim.

12:03 – Soutěž v synchronizovaných skocích do vody z desetimetrové věže vyhráli Číňané Lien Ťün-ťie a Jang Chao. Druhá skončila britská dvojice Tom Daley a Noah Williams, přičemž Daley vybojoval už pátou olympijskou medaili.

Čína si došla pro další zlato. Enetpulse

10:56 – Olympijskou šampionkou ve střelbě ze vzduchové pušky se stala šestnáctiletá Korejka Pan Hjo-čin. V dramatickém finále v Chateauroux porazila až po dodatečném rozstřelu jen o rok starší Číňanku Chuang Jü-tching rozdílem jediné desetiny bodu. Bronz získala Švýcarka Audrey Gogniatová. Jediná česká zástupkyně Veronika Blažíčková skončila už v nedělní kvalifikaci na 34. místě.

10:42 – Stříbrná medailistka Haley Battenová dostala pokutu za porušení pravidel v závěrečném kole olympijského závodu bikerek. Americká cyklistka se provinila tím, že projela prostorem vyhrazeným pro občerstvení nebo řešení technických problémů, aniž by něco z toho učinila. Rozhodčí závodu jí za to vyměřili pokutu 500 švýcarských franků (zhruba 13.200 korun) za "nerespektování pokynů pořadatelů", k diskvalifikaci ale nesáhli.

9:55 – Plavec Miroslav Knedla se při olympijské premiéře dostal na hranu svých současných možností a byl se svým vystoupením v Paříži nadmíru spokojený. Na znakařské stovce mu to stačilo na 12. místo. Devatenáctiletý talent ze Zlína doufal v rozhovoru s českými novináři, že v budoucnu se bude dále zlepšovat. A třeba i pod pěti kruhy jednou naplní sen o medaili.

"Uvidíme, já doufám, že ano. Záleží, jak na tom budu za čtyři roky. Plavání je zrádné, že když se člověku v sezoně nedaří, nedokáže to zlepšit za pár dní, týdnů, měsíců," podotkl Knedla. Když vše půjde dobře, mohl by na příštích hrách v Los Angeles cílit na účast ve finále. V něm byl český mužský zástupce naposledy v Sydney 2000, kdy Daniel Málek skončil pátý na prsařské stovce i dvoustovce. "Dan Málek je taky plavec ze Zlína. Bylo by to příjemné," prohlásil Knedla.

08:22 – Triatlonisté přišli na olympijských hrách v Paříži i o dnešní plavecký trénink v Seině. Pořadatelé kvůli zhoršené kvalitě vody po pátečním a sobotním dešti zrušili stejně jako v neděli i na dnešek naplánovaný trénink. Jsou ale přesvědčeni, že úterní a středeční závody o olympijské medaile se budou moci uskutečnit podle plánu v plném rozsahu. Uvedli to zástupci organizačního výboru Paris 2024 ve společném prohlášení s triatlonovou federací World Triathlon.

07:44 – Na překvapivý bronz z Tokia by rád navázal fleretista Alexander Choupenitch. Dokáže se dostat do stavu, který ho dovede až k medaili?

07:31 – Olympijské hry v Paříži za sebou mají první dva soutěžní dny, po nichž medailovému pořadí vévodí Japonsko. Reprezentanti země vycházejícího slunce získali čtyři zlata, dvě stříbra a jeden bronz. Nejvíce medailí zatím posbírali američtí sportovci (3-6-3).

07:22 – České plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová vstoupily do turnaje sympatickým výkonem proti úřadujícím mistryním světa z USA a i přes prohru 0:2 pod Eiffelovou věží zanechaly skvělý dojem.

"Soupeřky na centrkurtu ukázaly svoji sílu. Myslím si, že jsme jim byly docela velký soupeř. Minimálně v prvním setu, kde jsme vyškrably občas takové míče, že i sama jsem se divila, co všechno jsme ještě schopné očapat a vyběhat. Škoda, že jsem se v tom druhém setu moc nepoprala s příjmem, hodně mi to ulítávalo. Neměla jsem připravenou útočnou pozici zepředu, takže měly lépe připravenou obrannou fázi. To je určitě poučení do dalšího zápasu," uvedla Hermannová.