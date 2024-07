OH v Paříži, den třetí: Kordista Jurka postoupil do 2. kola. České veslařky jsou v semifinále

První soutěžní den na olympijských hrách v Paříži je minulostí, v dobrém na něj však budou vzpomínat sportovci z Austrálie. Reprezentanti státu, který do Francie vyslal přes 400 sportovců, posbírali už pět medailí – doposud vůbec nejvíce ze všech. Jak tomu bude v neděli? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

Češky a Češi v akci

Dalších třináct sad medailí v neděli získá své majitele na olympijských hrách v Paříži. Plavkyně Barbora Seemanová se po zdařilé premiéře na 100 metrů motýlek postaví na start své hlavní disciplíny, na kraulařské dvoustovce se letos v Bělehradu stala mistryní Evropy. Po propršené sobotě by se měl naplno rozběhnout tenisový turnaj a 1. kolo dvouhry by mělo absolvovat všech šest českých zástupců včetně úřadující wimbledonské šampionky Barbory Krejčíkové. Kajakářka Antonie Galušková zabojuje v semifinále o postup do podvečerního finále.

Kompletní český program

Zprávy

10:52 – Veslařky Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou postoupily na dvojce bez kormidelnice do semifinále OH v Paříži. V rozjížďce byly třetí.

10:43 – Areál olympijského festivalu u jezera Most dnes z bezpečnostních důvodů pořadatelé dočasně uzavřeli kvůli silnému větru. Zatím nejméně do 14:00.

10:35 – Sportovní střelkyně Veronika Blažíčková obsadila v kvalifikaci soutěže ve vzduchové pušce na OH v Paříži 34. místo a do finálové osmičky nepostoupila.

10:27 – Kordista Jakub Jurka v prvním kole olympijského turnaje v pařížském Grand Palais porazil 15:8 Mahmúda Muhsina z Egypta. Jeho dalším soupeřem bude obhájce stříbra Gergely Siklósi z Maďarska.

10:06 – Také druhé olympijské zlato ve sportovní střelbě z her v Paříží putuje do Číny. Ve vzduchové pistoli zvítězil Sie Jü před Italy Maldinim a Monnou.

09:16 – O tokijskou olympiádu před třemi roky australská plavkyně Shayna Jacková přišla kvůli trestu za doping, v sobotu večer v Paříži už mohla slavit se štafetou na 4x100 metrů volný způsob zlatou medaili. Jako satisfakci to však nebrala.

09:12 – Nigerijská boxerka Cynthia Ogunsemiloreová přišla kvůli podezření z dopingu o start na olympiádě v Paříži, kde se měla představit ve váze do 60 kg. Informovala o tom Mezinárodní testovací agentura (ITA).

09:11 – Hry začnou pro oba české páry v plážovém volejbalu. Na písku pod Eiffelovou věží se představí Ondřej Perušič a David Schweiner, které loňský titul mistra světa pasoval do role medailových kandidátů, i Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová.

08:57 – Seemanovou její červnový čas z Londýna řadí mezi přihlášenými plavkyněmi na páté místo. V dopoledních rozplavbách budou o šestnáctičlenné semifinále bojovat ještě Miroslav Knedla na 100 m znak a Kristýna Horská na 100 m prsa.

08:44 – Značná pozornost bude upřena na premiéru amerických basketbalistů, kteří naposledy nevybojovali olympijské zlato před 20 lety v Aténách. Jejich ambice prověří v prvním utkání Srbové, kteří na posledním světovém šampionátu získali stříbro, zatímco Američané tam skončili bez medaile. Více informací v článku.

08:19 – Triatlonisté na olympiádě v Paříži přišli kvůli zhoršené kvalitě vody po pátečním a sobotním dešti o nedělní tréninky v Seině. Pořadatelé her však věří, že závody se uskuteční podle plánu.

07:10 – Olympijské hry v Paříži za sebou mají první soutěžní den, po němž vévodí medailovému pořadí Austrálie, jejíž sportovci získali už pět cenných kovů (tři zlata a dvě stříbra).

07:06 – Barbora Seemanová je nejlepší plavkyní Evropy, která v Paříži míří mnohem výš...

07:00 – "Chtěl jsem tomu dát sto procent a bojovat o co nejlepší umístění. Věděl jsem, že na mezičasech vedu, člověka to samozřejmě hodně povzbudí a motivuje, zároveň jsem ale věděl, že ti nejlepší šli na řadu až po mně. Doufal jsem, že to bude stačit na desítku, nakonec to bohužel nestačilo. I tak to bylo skvělé, byla úžasná atmosféra," uvedl český cyklista Mathias Vacek.