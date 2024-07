OH v Paříži, den třetí: Slovensko má první medaili, Lipták má malou šanci postoupit

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodní víkend. Ten nejlépe vyšel sportovcům z Japonska, kteří získali čtyři zlaté medaile a s celkovými sedmi cennými kovy vládnou pořadí národů. Česká výprava na umístění na stupních vítězů zatím čeká, v pondělí do akce vyslala hned tři medailisty z Tokia. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Barbora Seemanová v neděli zvládla rozplavby i semifinále na kraulařské dvoustovce a s šestým nejlepším časem postoupila do finále. V pařížském bazénu se aktuální mistryně Evropy v pondělí večer pokusí vylepšit šesté místo z Tokia. Ještě před ní byli v akci čeští medailisté z posledních her. Fleretista Alexander Choupenitch bohužel bronz neobhájí, vypadl v osmifinále a skončil celkově dvanáctý. Minimální šanci na postup do finále skeetu má po kvalifikaci také Jiří Lipták, který obhajuje zlato. V akci byl ještě vodní slalomář Lukáš Rohan, který skončil na šestém místě.

18:51 – Judista Hidajet Hejdarov z Ázerbájdžánu po titulu z letošního MS získal i olympijské zlato. Ve finále do 73 kg porazil Joana-Benjamina Gabu z Francie.

18:28 – Zlato v disciplíně street obhájil japonský skateboardista Juto Horigome, jenž se dostal na první místo posledním trikem.

18:17 – Christa Deguchiová získala pro Kanadu první zlato v judu. Ve finále kategorie do 57 kg na hrách v Paříži porazila Korejku Huh Mi-mi.

18:04 – Vodní slalomář Lukáš Rohan obsadil v závodě kanoistů na olympijských hrách v Paříži šesté místo a neobhájil stříbrnou medaili z Tokia. Postaral se ale o dosud nejlepší český výsledek na letošních hrách. Třetí skončil Matej Běnuš a zařídil první medaili pro Slovensko.

Finálové pořadí. Enetpulse

17:56 – České jachtařky Zosia Burska a Sára Tkadlecová jsou v polovině regaty v Marseille ve třídě 49erFX na 11. místě. Před závěrečnými šesti jízdami tak těsně zaostávají za první desítkou, která zaručuje start ve finále.

17:36 – Korejští lukostřelci ovládli potřetí za sebou soutěž družstev. Ve finále v Paříži porazili 5:1 domácí Francouze, bronz získalo Turecko.

17:21 – Hvězdný britský plavec Adam Peaty měl po nedělním závodě na 100 metrů prsa, v němž mu těsně uniklo třetí olympijské zlato, pozitivní test na covid. V Paříži chce osminásobný mistr světa plavat ještě štafety.

16:45 – Kanada se odvolala k arbitráži CAS proti odečtu šesti bodů v olympijském turnaji fotbalistek za špehování tréninku Nového Zélandu pomocí dronu.

16:33 – Vodní slalomář Lukáš Rohan postoupil do finále závodu kanoistů a udržel se ve hře o obhajobu stříbrné medaile z Tokia. Devětadvacetiletý český reprezentant obsadil v semifinále desáté místo. Finále začne v 17:20.

15:57 – Jezdec Miroslav Trunda s klisnou Shutterflyke obsadil v soutěži všestrannosti 50. místo, finálové druhé kolo parkuru pro 25 nejlepších už bylo ve Versailles bez něj. Historické třetí individuální zlato získal Němec Michael Jung. Týmovou soutěž vyhrála popáté Británie, jež obhájila prvenství z Tokia.

15:53 – Tomáš Macháč a Adam Pavlásek porazili v 1. kole olympijského turnaje páté nasazené britské tenisty Joea Salisburyho a Neala Skupského 4:6, 6:3, 10:8.

15:46 – Závod na horských kolech vyhrál Brit Thomas Pidcock a obhájil zlato před Francouzem Victorem Koretzkým a Alanem Hatherlym z JAR. Český biker Ondřej Cink obsadil 25. místo a na vítěze ztratil přes šest minut. Více informací v článku.

Pidcock si dojel pro zlatou medaili. AFP

15:40 – Dlouho tah na jednu branku, ale diváci na centrálním dvorci Philippa Chatriera se nakonec dramatické podívané přece jen dočkali. Novak Djokovič totiž ve druhé sadě prohospodařil náskok 4:0 a svého největšího rivala Rafaela Nadala, který je nejúspěšnějším hráčem v areálu Rolanda Garrose, nakonec porazil 6:1, 6:4. Jednalo se o už 60. souboj těchto dvou legend, Srb upravil vzájemnou bilanci na 31:29 ve svůj prospěch a v osmifinále olympiády bude čelit Matteovi Arnaldimu, nebo Dominikovi Köpferovi. Více informací v článku.

15:12 – Fleretista Alexander Choupenitch v Paříži neuspěl při obhajobě bronzové olympijské medaile. Český šermíř po hladkém vítězství v prvním utkání prohrál ve druhém kole s italským soupeřem Guillaumem Bianchim 5:15 a skončil až dvanáctý. Více informací v článku.

14:27 – Basketbalistky Nigérie překvapily na úvod turnaje Austrálii. V prvním utkání skupiny B favoritky porazily 75:62 a pod pěti kruhy si připsaly první výhru od roku 2004, kdy v Aténách debutovaly.

Statistiky utkání. Livesport

14:09 – Mezinárodní judistická federace (IJF) uvedla, že po pařížských hrách prošetří incident Alžířana Masúda Dríse, jenž v neděli nenavážil před dnešní olympijskou soutěží do 73 kg, v jejímž prvním kole se měl střetnout s izraelským soupeřem Toharem Butbulem. Alžírsko existenci Izraele coby samostatného státu neuznává. IJF v této souvislosti uvedla, že se sportovci často mohou stát "oběťmi politických sporů".

13:51 – Karolína Muchová s Lindou Noskovou byly v prvním kole pouhé dva míčky od porážky a mohly se s turnajem pod pěti kruhy definitivně rozloučit, ale nakonec vydřely vítězství 2:6, 7:6, 10:6 nad ruským duem Jekatěrina Alexandrovová, Jelena Vesninová. Ve druhém kole česká dvojice vyzve nasazené jedničky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou ze Spojených států.

13:50 – Jedním z olympijských highlightů je bezpochyby souboj mezi tenisovými osobnosti Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem. V Paříži začal ve 13:50.

Poslední čtyři souboje tenisových velikánů. Enetpulse

13:58 – Jezdec Miroslav Trunda s klisnou Shutterflyke obsadil v olympijské soutěži všestrannosti 50. místo. Týmové zlato získala popáté v historii Británie.

13:30 – Obhájci zlaté medaile v trapu Jiřímu Liptákovi nevyšel na střelnici v Chateauroux první den kvalifikace. Se šesti chybami má dvaačtyřicetiletý reprezentant minimální vyhlídky na účast v šestičlenném finále a zopakování úspěchu z Tokia. Mezi 30 střelci mu patří průběžně 27. místo. V tradičně vyrovnané brokařské soutěži před třemi lety se nepostupovalo ani se třemi minelami.

13:36 – Barbora Krejčíková je po skončení prvního kola ženské dvouhry olympijského turnaje na pařížské antuce jedinou českou nadějí a roli favoritky potvrdila i ve druhém zápase. Úřadující wimbledonská šampionka si poradila 6:3, 6:2 s Xinyu Wang z Číny a vyrovnala své singlové maximum pod pěti kruhy. Více informací v článku.

Krejčíková má solidní formu. Profimedia

13:27 – Čtyřnásobná vítězka tenisového Roland Garros Polka Iga Šwiateková je v osmifinále. Domácí Francouzku Diane Parryovou porazila 6:1, 6:1.

12:35 – Číňan Šeng Li-chao ovládl na olympijských hrách soutěž jednotlivců ve střelbě ze vzduchové pušky a v Paříži získal po triumfu v mixu už druhou zlatou medaili. V dramatické soutěži žen zvítězila až po dodatečném rozstřelu šestnáctiletá Korejka Pan Hjo-čin. Čeští reprezentanti skončili už v nedělní kvalifikaci. Jiří Přívratský obsadil 23. místo, František Smetana byl osmatřicátý. Mezi osm nejlepších se nevešla ani Veronika Blažíčková, která skončila na 34. pozici.

12:33 – Obhájce bronzu Alexander Choupenitch úspěšně zvládl vstup do turnaje. Po volném losu porazil ve druhém kole Poláka Michala Siesse 15:3 a postoupil do osmifinále. O účast mezi nejlepšími osmi šermíři se sedmý nasazený Choupenitch utká s turnajovou desítkou Italem Guillaumem Bianchim.

12:03 – Soutěž v synchronizovaných skocích do vody z desetimetrové věže vyhráli Číňané Lien Ťün-ťie a Jang Chao. Druhá skončila britská dvojice Tom Daley a Noah Williams, přičemž Daley vybojoval už pátou olympijskou medaili.

Čína si došla pro další zlato. Enetpulse

10:56 – Olympijskou šampionkou ve střelbě ze vzduchové pušky se stala šestnáctiletá Korejka Pan Hjo-čin. V dramatickém finále v Chateauroux porazila až po dodatečném rozstřelu jen o rok starší Číňanku Chuang Jü-tching rozdílem jediné desetiny bodu. Bronz získala Švýcarka Audrey Gogniatová. Jediná česká zástupkyně Veronika Blažíčková skončila už v nedělní kvalifikaci na 34. místě.

10:42 – Stříbrná medailistka Haley Battenová dostala pokutu za porušení pravidel v závěrečném kole olympijského závodu bikerek. Americká cyklistka se provinila tím, že projela prostorem vyhrazeným pro občerstvení nebo řešení technických problémů, aniž by něco z toho učinila. Rozhodčí závodu jí za to vyměřili pokutu 500 švýcarských franků (zhruba 13.200 korun) za "nerespektování pokynů pořadatelů", k diskvalifikaci ale nesáhli.

9:55 – Plavec Miroslav Knedla se při olympijské premiéře dostal na hranu svých současných možností a byl se svým vystoupením v Paříži nadmíru spokojený. Na znakařské stovce mu to stačilo na 12. místo. Devatenáctiletý talent ze Zlína doufal v rozhovoru s českými novináři, že v budoucnu se bude dále zlepšovat. A třeba i pod pěti kruhy jednou naplní sen o medaili.

"Uvidíme, já doufám, že ano. Záleží, jak na tom budu za čtyři roky. Plavání je zrádné, že když se člověku v sezoně nedaří, nedokáže to zlepšit za pár dní, týdnů, měsíců," podotkl Knedla. Když vše půjde dobře, mohl by na příštích hrách v Los Angeles cílit na účast ve finále. V něm byl český mužský zástupce naposledy v Sydney 2000, kdy Daniel Málek skončil pátý na prsařské stovce i dvoustovce. "Dan Málek je taky plavec ze Zlína. Bylo by to příjemné," prohlásil Knedla.

08:22 – Triatlonisté přišli na olympijských hrách v Paříži i o dnešní plavecký trénink v Seině. Pořadatelé kvůli zhoršené kvalitě vody po pátečním a sobotním dešti zrušili stejně jako v neděli i na dnešek naplánovaný trénink. Jsou ale přesvědčeni, že úterní a středeční závody o olympijské medaile se budou moci uskutečnit podle plánu v plném rozsahu. Uvedli to zástupci organizačního výboru Paris 2024 ve společném prohlášení s triatlonovou federací World Triathlon.

07:44 – Na překvapivý bronz z Tokia by rád navázal fleretista Alexander Choupenitch. Dokáže se dostat do stavu, který ho dovede až k medaili?

07:31 – Olympijské hry v Paříži za sebou mají první dva soutěžní dny, po nichž medailovému pořadí vévodí Japonsko. Reprezentanti země vycházejícího slunce získali čtyři zlata, dvě stříbra a jeden bronz. Nejvíce medailí zatím posbírali američtí sportovci (3-6-3).

07:22 – České plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová vstoupily do turnaje sympatickým výkonem proti úřadujícím mistryním světa z USA a i přes prohru 0:2 pod Eiffelovou věží zanechaly skvělý dojem.

"Soupeřky na centrkurtu ukázaly svoji sílu. Myslím si, že jsme jim byly docela velký soupeř. Minimálně v prvním setu, kde jsme vyškrably občas takové míče, že i sama jsem se divila, co všechno jsme ještě schopné očapat a vyběhat. Škoda, že jsem se v tom druhém setu moc nepoprala s příjmem, hodně mi to ulítávalo. Neměla jsem připravenou útočnou pozici zepředu, takže měly lépe připravenou obrannou fázi. To je určitě poučení do dalšího zápasu," uvedla Hermannová.