OH v Paříži, den třináctý: McLaughlinová-Levroneová zaběhla světový rekord na čtvrtce s překážkami

Olympijské hry v Paříži za sebou mají už 12 soutěžních dnů a česká výprava nadále čeká na třetí medailový úspěch. Ve čtvrtek se bude nejvíce spoléhat na umění Jakuba Vadlejcha (33), který bude ve finále oštěpu patřit mezi největší favority. Druhé kolo golfového turnaje čeká Kláru Davidson Spilkovu (29) a Sáru Kouskovou (25).

Ve čtvrtek získá na olympijských hrách v Paříži své majitele dalších 25 zlatých medailí a o jednu z nich se bude ucházet oštěpař Jakub Vadlejch, který může rozšířit zatím skromnou sbírku české výpravy. Kanoisté bratři Martin a Petr Fuksové se odpoledne pokusili neúspěšně proměnit finále v medaili, Kláru Davidson Spilkovu a Sáru Kouskovou zase čeká druhé kolo golfového turnaje. Dominika Hronová se zapsala do historie jako první česká reprezentantka v taekwondu pod pěti kruhy, vypadla však hned v prvním kole.

21:38

21:31 – V běhu na 400 m překážek obhájila zlato Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová a zlepšila vlastní světový rekord časem 50,37 s o 28 setin.

21:28 – Olympijskou šampionkou v dálce je Američanka Tara Davisová-Woodhallová s výkonem 710 cm. Obhájkyni zlata Němku Malaiku Mihambovou porazila o 12 cm.

21:25 – Americká atletická federace potvrdila, že Noah Lyles závodil ve finále běhu na 200 metrů s covidem. I přes to si doběhl pro třetí místo.

21:23 – Španělské vodní pólistky se po velkém dramatu probojovaly potřetí do finále olympijských her. V Paříži porazily Nizozemsko 19:18 po penaltovém rozstřelu. O své první zlato si zahrají v sobotu s Austrálií, která rovněž až na penalty zdolala 14:13 tým USA. Američanky přišly o šanci vybojovat čtvrtý olympijský titul v řadě.

21:19 – Po prvním dnu atletického sedmiboje na olympiádě v Paříži vede Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová. Belgičanka Nafissatou Thiamová ztrácí 48 bodů.

21:11 – Nizozemští pozemní hokejisté po 24 letech vyhráli olympijský turnaj. V pařížském finále porazili Německo 3:1 v rozhodujících nájezdech, v normální hrací době skončilo utkání 1:1. Výběru Oranje se povedl reparát za finálovou porážku z Londýna 2012, kde Němci obhájili prvenství a získali čtvrté a zatím poslední zlato. Olympijský triumf slaví potřetí, pod pěti kruhy už zvítězili v Atlantě 1996 a Sydney 2000. Třetí skončili Indové po výhře 2:1 nad Španělskem. Belgičtí obhájci prvenství skončili pátí.

20:34 – Sprinter Noah Lyles na vítězství ze stovky nenavázal. Dvojnásobnou trať ovládl Letsile Tebogo, který zaběhl pátou nejrychlejší dvoustovku v historii. Americký favorit skončil třetí.

20:27 – Íránský zápasník v řecko-římském stylu Sajíd Esmajílí získal při debutu na OH zlato v kategorii do 67 kg. Stříbro obhájil Parviz Nasibov z Ukrajiny.

20:09 – Dráhař Jan Voneš obsadil na OH v Paříži 12. místo v omniu. Zvítězil Francouz Benjamin Thomas, druhý byl Portugalec Leitao, třetí Belgičan Van den Bossche.

20:05 – V semifinále na 1500 metrů běžela nejrychleji za 3:55,10 Diribe Weltejiová z Etiopie, která loni získala stříbro na mistrovství světa v Budapešti. Světová rekordmanka Fatih Kipyegonová z Keni vyhrála druhé semifinále a dál může snít o třetím olympijském triumfu na patnáctistovce, což ještě žádná běžkyně nedokázala na jakékoli trati. Postoupily i další favoritky - stříbrná z Tokia a dvojnásobná mistryně Evropy Britka Laura Muirová i Guduf Tsegayová z Etiopie, která loni vytvořila světový rekord na 5000 metrů, ale v Paříži na pětce neuspěla.

19:57 – Olympijskou vítězkou v keirinu se v Paříži stala novozélandská dráhařka Ellesse Andrewsová. Stříbro získala Nizozemka Hetty van de Wouwová, bronz Britka Emma Finucaneová.

19:39 – Švédský dálkový plavec Victor Johansson se vzdal účasti v pátečním olympijském závodě na 10 km v Seině a vysvětlil to obavami ze znečištěné vody a strachem o své zdraví. Deníku Dagens Nyheter řekl, že má informace o tom, že po závodech v triatlonu, při nichž se plavalo rovněž v řece protékající Paříží, někteří sportovci onemocněli. Nikoho ale nejmenoval. Švédská média uvedla, že několik dní po závodě měla zdravotní a žaludeční potíže triatlonistka Tilda Manssonová, tým ale nepotvrdil souvislost s plaváním ve znečištěné řece. Podobný případ se objevil i v belgickém týmu.

19:35 – Francouzští basketbalisté porazili v semifinále olympijského turnaje světové šampiony Němce 73:69 a zahrají si po třech letech znovu o zlato. Obhájce stříbra z Tokia táhl v bouřlivé atmosféře pařížské haly Bercy autor 17 bodů Guerschon Yabusele. Jeho spoluhráč Isaia Cordinier přidal 16 bodů. Němcům nepomohlo ani 18 bodů rozehrávače Dennise Schrödera. "Les Bleus" narazí buď v repríze posledního finále na obhájce zlata z USA, nebo na Srbsko. Jejich duel začne v 21:00.

18:58 – Házenkářky Francie v semifinále olympijského turnaje v Paříži udolaly Švédsko 31:28 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlatých medailí. Domácí výběr většinu zápasu dotahoval a prohrával až o čtyři branky, v závěru ale těžil ze svých zkušeností. Francouzky se v sobotním souboji o zlato utkají s vítězem večerního duelu mezi favorizovanými Norkami a Dánskem.

18:53 – Fotbalisté Maroka v zápase o bronz porazili Egypt jednoznačně 6:0 a vybojovali pro severoafrickou zemi první olympijskou medaili ve fotbale v historii. Dvěma góly výhru řídil nejlepší střelec turnaje Soufiane Rahimi. Parádní trefou uzavřel skóre Achraf Hakimi.

18:44 – Do čela olympijského turnaje golfistek se po 2. kole dostala Švýcarka Morgane Metrauxová. Zahrála šest ran pod par a s celkovým skóre -8 má náskok jednoho úderu na druhou Číňanku Jin Žuo-ning. České hráčky Sára Kousková a Klára Davidson Spilková se dělí o 45. místo.

18:11 – Premiérovou olympijskou soutěž v kiteboardingu vyhrála Britka Ellie Aldridgeová. Stříbro získala Francouzka Lauriane Nolotová a bronz Nizozemka Annelous Lammertsová. Finále mužů bylo kvůli nepříznivým větrným podmínkám přeloženo na pátek.

17:46 – Veronika Novotná byla na úvod olympijské soutěže v moderním pětiboji čtvrtou nejlepší šermířkou. Ze čtveřice reprezentantů v Paříži je ale jediná s kladnou bilancí zápasů, když vyhrála 22 duelů a 13 prohrála. Lucie Hlaváčková uspěla v 16 soubojích a patří jí 25. místo. V mužské soutěži Martin Vlach i Marek Grycz v úvodním kole šermu, ve kterém se utkává 36 závodníků každý s každým, propadli a krčí se ve čtvrté desítce výsledkové listiny.

17:27 – Čínská vzpěračka Luo Š'-fang získala na hrách v Paříži zlato ve váze do 59 kilogramů. Úřadující mistryně světa se navíc výkonem 241 kilogramů se postarala o nový olympijský rekord.

17:10 – Šestnáctiletý běžec Quincy Wilson nastoupí v pátečním rozběhu štafety na 4x400 metrů v Paříži a stane se nejmladším americkým atletem, který se kdy představil na olympijských hrách v mužské kategorii. Uvedla to agentura AP.

16:38 – Skokan do vody Sie S'-i obhájil na zlato z Tokia na třímetrovém prkně. Čína ovládla i šestou soutěž v Paříži a stále může získat všech osm titulů.

16:35 – Bratři Martin a Petr Fuksovi naplnili v závodu deblkanoí na 500 metrů na olympijských hrách v Paříži své cíle postupem do finále i konečným sedmým místem. Ale po dramatickém finiši se ztrátou jen 65 setin sekundy na bronzové Španěly Joana Antoniho Morena a Diega Domíngueze cítili, že medaile byla blízko. V rozhovoru s českými novináři se ale shodli, že to bylo jejich nejlepší společné představení na velké akci. Více informací v článku.

16:30 – Španělské vodní pólistky se po velkém dramatu probojovaly potřetí do finále. V Paříži porazily Nizozemsko 19:18 po penaltovém rozstřelu. O své první zlato si zahrají v sobotu s vítězem večerního zápasu mezi Austrálií a týmem USA, který usiluje o čtvrté olympijské vítězství v řadě.

15:15 – Bývalá plavkyně Simona Kubová se o jedno místo nedostala do komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru (MOV). V hlasování během her v Paříži skončila trojnásobná česká olympionička pátá z 29 kandidátů, zvolena byla čtveřice.

14:50 – Řecká tyčkařka Eleni-Klaudia Polaková neprošla dopingovou kontrolou a byla vyloučena z olympijských her v Paříži. Sedmadvacetiletá atletka má pozastavenou činnost, uvedl Mezinárodní olympijský výbor. Polaková se představila v pondělní kvalifikaci, v níž skočila 420 centimetrů a do finále nepostoupila stejně jako na předchozích hrách v Tokiu.

13:50 – Zlato v třídě Nacra 17 smíšených posádek na katamaranech obhájili v Marseille Italové Ruggero Tita a Caterina Bantiová. Další smíšenou jachtařskou kategorii 470 vyhráli na plachetnici Lara Vadlauová s Lukasem Mährem a získali první zlato pro Rakousko na pařížských hrách.

13:35 – Bratři Petr a Martin Fuksové skončili sedmí v závodu deblkanoí na trati 500 metrů. Již postupem do osmičlenného finále čeští reprezentanti vylepšili výsledek z Tokia, kde společně dojeli na dvojnásobné trati desátí. Z vítězství se radovali Číňané Liou Chao, Ťi Po-wen, stříbro získali Italové Gabriele Casadei, Carlo Tacchini a bronzové medaile vybojovali Joan Antoni Moreno a Diego Domínguez ze Španělska.

13:15 – Po dvou disciplínách sedmiboje na olympijských hrách v Paříži vede Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová. Největší favoritka Belgičanka Nafi Thiamová, která usiluje o třetí olympijské zlato v řadě, na ni ztrácí 24 bodů.

13:00 – Premiérové olympijské zlato v lezení na rychlost získal Veddriq Leonardo z Indonésie. Druhý skončil Wu Pcheng z Číny, bronz bral díky světovému rekordu Američan Sam Watson.

12:25 – Český běžec Jakub Dudycha v opravách na 800 metrů neuspěl. Až sedmé místo v jeho běhu a čas 1:49,94 mu dveře do semifinále neotevřely. Rozběhy štafet na 4x100 metrů ovládli Američané v obou kategoriích.

12:20 – Rozběhy štafet na 4x100 metrů ovládli Američané v obou kategoriích. Do finále nepostoupili Jamajčané a jen těsně se tam z posledního místa prodrala italská štafeta obhajující tokijské zlato.

12:00 – Švédští stolní tenisté postoupili do finále turnaje družstev a budou mít poprvé v této soutěži olympijskou medaili. Soupeřem týmu kolem stříbrného medailisty z dvouhry Trulse Möregaardha bude podle očekávání favorizovaná Čína, jež od premiéry týmové soutěže v Pekingu 2008 získala všechny čtyři zlata.

11:30 – Bratři Petr a Martin Fuksové postoupili na deblkanoi do finále na trati 500 metrů. Ve svém semifinále dojeli čtvrtí a uhájili poslední postupovou pozici. Čeští reprezentanti tak mají jistotu, že vylepší výsledek z Tokia, kde společně dojeli na dvojnásobné trati desátí.

10:00 – Desetikilometrový závod v dálkovém plavání v Seině vyhrála Nizozemka Sharon van Rouwendaalová a získala třetí olympijskou medaili po zlatu z Ria de Janiero a stříbru z Tokia. O cenné kovy se ve více než dvouhodinovém závodu bojovalo ve tříčlenné vedoucí skupině, pro stříbro si doplavala Australanka Moesha Johnsonová, pro bronz Italka Ginevra Taddeucciová.

09:30 – Taekwondistka Dominika Hronová prohrála v 1. kole ve váze do 57 kg s Kanaďankou Skylar Parkovou na body a bude čekat, jestli ji soupeřka v případě postupu do finále vytáhne do oprav. V Paříži se ještě představí Petra Štolbová v sobotní kategorii nad 67 kg. Tuzemské barvy jsou pod pěti kruhy zastoupeny poprvé od premiéry tohoto sportu na OH 2000 v Sydney.

08:45 – Navzdory tomu, že Kristen Faulknerová začala brát cyklistiku vážně teprve před několika lety, zapsala se v Paříži do olympijské historie. Jako první Američanka a teprve třetí žena po Nizozemce Leontien van Moorselové a české zimní obojživelnici Ester Ledecké získala na jedněch hrách zlato ve dvou různých odvětvích. Faulknerová šokovala v nedělním silničním závodu s hromadným startem favoritky a dokonale načasovaným útokem tři kilometry před cílem si nečekaně dojela pro zlato. Druhý nejcennější kov přidala na dráze, ve středu pomohla USA k historickému triumfu ve stíhacím závodu družstev.

08:20 – Indická zápasnice Vineš Fogatová krátce poté, co byla kvůli překročení váhy diskvalifikována před soubojem o zlato z olympijského turnaje v Paříži, ukončila kariéru. Dvojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa na sociální síti X uvedla, že už nemá sílu pokračovat.

06:20 – Americké basketbalistky postoupily na olympijských hrách v Paříži do semifinále a míří pod pěti kruhy za osmým triumfem za sebou a desátým v historii. Nigérii porazily 88:74 a v boji o finále narazí na Austrálii, která se do prvního semifinále od roku 2012 dostala po vítězství nad Srbskem 85:67. Druhou dvojici tvoří mistryně Evropy z Belgie, které prošly premiérově mezi nejlepší čtyři týmy po vítězství nad Španělskem 79:66, a domácí Francie, jež porazila Německo 84:71.

06:00 – Po dvanácti soutěžních dnech jsou co se týče počtu získaných medailí nejúspěšnejší sportovci ze Spojených států amerických (94). Velmi dobře si vedou i domácí Francouzi, kteří se radovali již z 50 medailí, přičemž hned 13 z nich bylo z nejcennějšího kovu. Česká výprava má na svém kontě stále "pouze" dvě umístění na stupních vítězů.

05:30 – Tyčkařka Amálie Švábíková se na olympijských hrách v Paříži vydala do neznáma. Novinářům řekla, že 480 centimetrů skákala v soutěži úplně poprvé. Nezalekla se, vylepšila si osobní rekord o sedm centimetrů, stala se českou rekordmankou a obsadila páté místo. Středeční úspěch řadí výše než loňský bronz z halového mistrovství Evropy. Více inforací najdete v článku.