Olympijská analýza přisoudila nejvíc medailí výpravě USA. Druhá má být Čína, třetí Británie

Výprava USA by měla odjet z olympijských her v Paříži s největším počtem medailí, v tradičním pořadí podle počtu zlatých ale bude Američanům šlapat na paty Čína. Vyplývá to z nejnovější analýzy společnosti Nielsen’s Gracenote Sports, která pravidelně odhaduje výsledky na nejvýznamnějších sportovních akcích.

Češi chybějí ve výčtu 30 zemí, které získají alespoň 10 medailí. Podle dřívějších odhadů by si měli z Francie odvézt tři zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Nejcennější kovy by měli vybojovat vodní slalomář Jiří Prskavec, rychlostní kanoista Martin Fuksa a ženský tenisový debl, o stříbro by se měli postarat oštěpař Jakub Vadlejch a lukostřelkyně Marie Horáčková.

Úspěšnější by Češi měli být podle poradensko-technologické společnosti Deloitte, která jim přisoudila 11 medailí. “Sportovní úspěchy jsou provázány s velikostí populace a ekonomikou. Čím více obyvatel konkrétního státu, tím větší pravděpodobnost, že se mezi nimi najde výjimečně sportovně talentovaný jedinec,” uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek v tiskové zprávě.

Podle Gracenote ovládnou hodnocení zemí v Paříži USA se 112 medailemi včetně 39 zlatých před Čínou (86/34) a domácí Francií (60/27). Do první desítky zařadila společnost ještě Velkou Británii, Nizozemsko, Austrálii, Japonsko, Itálii, Německo a Koreu.

Před třemi roky v Tokiu získali američtí olympionici 39 zlatých medailí, Čína o jednu méně a třetí Japonci 27. Čeští reprezentanti měli bilanci 4-4-3.