Perušič se Schweinerem úspěšně vstoupili do turnaje v Espinhu, porazili Katařany

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič (29) a David Schweiner (29) zahájili turnaj Pro Tour Elite v Espinhu výhrou 25:23, 21:18 nad Katařany Šarífem Janusem a Ahmedem Tidžanem. Večer se ještě nasazené dvojky utkají s italským párem Samuele Cottafava, Paolo Nicolai.

V koncovce dlouho vyrovnaného prvního setu si Češi díky několika výborným zákrokům v poli vypracovali ve větru vedení 20:16, ale Katařané pěti body v řadě skóre otočili. Nakonec rozhodlo až Perušičovo eso při sedmém českém setbolu.

Ve druhé sadě Perušič se Schweinerem odskočili od stavu 6:6 do čtyřbodového vedení a náskok si udrželi až do konce. Díky tomu upravili vzájemnou bilanci s bronzovými medailisty z olympijských her v Riu de Janeiro na 4:5.

Výsledky turnaje v Espinhu