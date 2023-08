Dunárová s Resovou vybojovaly na úvod ME výhru, Hermannová se Štochlovou padly

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová (32) s Marií-Sárou Štochlovou (24) zahájily mistrovství Evropy ve Vídni prohrou 1:2 na sety s Francouzkami Lézanou Placetteovou a Alexií Richardovou. Češky sice s přehledem získaly první set, níže nasazené soupeřky ale zápas otočily. Miroslava Dunárová (24) a Daniela Resová (25) naopak stejným poměrem zvítězily nad polskou dvojicí Jagoda Gruszczyňská, Aleksandra Wachowiczová a zajistily si postup do vyřazovacích bojů.

Hermannová se Štochlovou v první sadě ani jednou neprohrávaly a zvítězily 21:16. Druhý set měl opačný průběh. Francouzky od počátku vedly, a přestože se české jedničky v závěru několikrát dotáhly na jediný bod, nasazené devatenáctky vyhrály 21:19.

Dlouho vyrovnaný tie-break rozhodla za stavu 9:8 pro českou dvojici pětibodová šňůra Francouzek, jež nakonec zkrácenou sadu ovládly 15:11. Odpoledne si zahrají o vítězství ve skupině, které znamená přímý postup do osmifinále. Hermannová a Štochlová se utkají se Španělkami Sol Guidarelliovou a Sofíí Gonzálezovou o udržení v turnaji.

Dunárová s Resovou polskou dvojici zaskočily a první sadu vyhrály 21:17. Favorizované soupeřky vyrovnaly a do tie-breaku vstoupily lépe, ale Češky nepříznivý stav zvrátily. Za stavu 14:13 proměnila Dunárová mečbol útokem přesně na zadní čáru.

"Do zápasu jsme šly s tím, že nemáme co ztratit, protože Polky teď mají formu a na posledním turnaji zahrály fakt dobře. My jsme na ně byly dobře připravené, ale braly jsme to tak, že svým výkonem můžeme jen překvapit," řekla ČTK Dunárová. "Nervózní jsme byly celou dobu, ale neztratily jsme hlavu. Bojovaly jsme o každý míč a dávaly jsme do toho celou dobu všechno," dodala brněnská polařka. Český pár se o přímý postup do osmifinále utká s Ukrajinkami Valentynou Davidovovou a Jevhenijí Bajevovou.

