Hermannová se Štochlovou jsou na ME ve čtvrtfinále, Nizozemky padly ve dvou setech

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová (33) a Marie-Sára Štochlová (25) postoupily na mistrovství Evropy v Nizozemsku do čtvrtfinále po výhře 21:19, 21:13 nad domácími Kirsten Bröringovou a Emi van Drielovou. V cestě do boje o medaile se večer utkají s litevskou dvojicí Monika Paulikieneová, Aine Raupelyteová, jimž na loňském ME podlehly v předkole play off. Osmifinále dnes čeká i Jakuba Šépku s Jiřím Sedlákem.

Ve vyrovnaném prvním setu oba týmy úspěšně ztrátovaly až do stavu 20:19, kdy se Hermannové se Štochlovou podařilo zatlačit soupeřky servisem. Ve druhé sadě si Češky pomohly dvěma dlouhými bodovými sériemi a s přehledem zvítězily. Na šampionátu dosud ve čtyřech zápasech neztratily ani set.

Při třetí účasti na evropském šampionátu postoupily Hermannová se Štochlovou mezi nejlepších osm poprvé. Jejich dosavadním maximem bylo deváté místo ze společné premiéry ve Vídni v roce 2021. Hermannová má na kontě kontinentální stříbro a bronz, které vybojovala s Markétou Nausch Slukovou.

Výsledky mistrovství Evropy, ženy