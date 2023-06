Perušič a Schweiner proti největším favoritům urvali set, finále v Ostravě je ale mine

ČTK

Ondřej Perušič (28) s Davidem Schweinerem (29) vypadli na turnaji Pro Tour Elite 16 v Ostravě v semifinále. Proti nejlepšímu páru světa Andersi Molovi (25) a Christianu Sörumovi (27) získali po vyrovnaném průběhu první set. Norové si ale na české jedničky našli recept a vývoj zápasu otočili na 19:21, 21:17 a 15:8.

Perušiče a Schweinera čeká v areálu v Dolních Vítkovicích po třech letech, kdy vždy vybojovali finále, zápas o bronz. Norští olympijští vítězové a mistři světa budou usilovat o třetí ostravský titul.

V utkání nejdříve odskočili strojově hrající Norové, Češi srovnali po výborných zákrocích Perušiče v poli. Na Molův blok odpověděl o chvíli později stejným způsobem Schweiner. Po další dlouhé výměně se českýpár poprvé ujal vedení 18:17, vypracoval si setbol a hned ten první proměnil.

Strhující bitva o každý míč před vyprodaným hledištěm pokračovala i ve druhé sadě. Za stavu 14:13 získaly světové jedničky brejk, vedení ještě navýšily a set ukončil Molův blok. Těch předvedl pětadvacetiletý Nor několik také v tie-breaku a i díky tomu jej "Vikingové" dovedli k jasnému vítězství.

Norové Perušičovi se Schweinerem oplatili finálovou porážku z předchozího elitního turnaje v Uberlandii, kde Češi vyhráli po osmi vzájemných prohrách v řadě. České jedničky v pátém letošním utkání v Ostravě poprvé neuspěly, všechny předchozí duely zvládly bez ztráty setu.

"Je to jeden z nejlepších týmů, co kdy hrál, a prohrát s ním není ostuda. Musíme to zkoušet dál a doufám, že to nebude trvat dalších osm porážek," uvedl Schweiner. "Bronzových medailí moc nemáme, takže je na čase," dodal blokař. V posledním utkání Češi znovu narazí na Partaina s Beneschem, které už zdolali ve skupině.