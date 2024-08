Poslední den přestupů ONLINE: Sancho míří do Chelsea, střelce Osimhena ale klub nezíská

ONLINE | Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

30. SRPNA

23:58 – PŘESTUP – Na dvaadvacet milionů eur vyšel Wolverhampton příchod brazilského středopolaře Andrého. Tuto částku za třiadvacetiletého hráče obdrželo jeho mateřské Fluminense.

23:47 – PŘESTUP – Arnaut Danjuma se sice ve Villarrealu usmířil s kabinou a v úvodu sezony pravidelně nastupoval, nakonec ale přeci jen Žlutou ponorku opustil. Smutnit přesto nemusí, za Gironu si může zahrát i Ligu mistrů.

23:43 – HOSTOVÁNÍ – Lyon oznámil, že si z Galatasaraye na sezonu vypůjčil reprezentanta Pobřeží slonoviny Wilfrieda Zahu.

23:31 – PŘESTUP – Neapol oznámila přestup Billyho Gilmoura z Brightonu. Zdálo se, že dohoda ztroskotala, jenže klub Premier League na žádost hráče přestup povolil.

23:21 – HOSTOVÁNÍ – Mladý hráč Liverpoolu Ben Doak se připojí k A-týmu Middlesbrough na sezonní hostování. Teprve 18letý křídelník přitahoval zájem i dalších účastníků Championship, mezi neúspěšnými zájemci byl například Hull.

23:12 – SPEKULACE – Útočník Neapole Victor Osimhen podle Sky Sports z klubu neodchází. Jedním z mužů, kteří se zřejmě připojí k Chelsea, je však Jadon Sancho z Manchesteru United, přičemž kolují zprávy, že mezi kluby byla dohodnuta smlouva o zapůjčení se závazkem odkoupení.

Poznámka Jana Morávka: "Za mě další nepochopitelný tah Chelsea. Místo toho, aby se zaměřili na nějaké defenzivní hráče, tak přivedou dalšího křídelníka. Přitom už teď tam mají obrovskou konkurenci v podobě Neta, Félixe, Maduekeho, Nkukua, Mudryka, Palmera apod. Sancho byl skvělý při své první štaci v Dortmundu, následné angažmá v Manchesteru United už pro něj ale bylo složité. Poslední sezona v Dortmundu nebyla úplně špatná, ale už to nebyl ten Sancho z dřívějších let."

22:50 – HOSTOVÁNÍ – Velké rušno v závěrečných hodinách přestupového okna panovalo na trase AS Řím – AC Milán. Vlci na sever Itálie zapůjčili útočníka Tammyho Abrahama, do hlavního města naopak pro tuto sezonu míří Alexis Saelemaekers.

22:48 – PŘESTUP – Manchester United znovu po dvou letech přivádí velkou posilu na post defenzivního záložníka. Po pouhém roce v Paříži se na Old Trafford stěhuje Manuel Ugarte, Rudí ďáblové za uruguayského záložníka zaplatí až 50 milionů liber.

22:20 – HOSTOVÁNÍ – Robin Gosens se vrací do italské ligy a letos bude oblékat dres Fiorentiny. Ta obránce získala na hostování z Unionu Berlín, součástí je povinná opce na přestup za 7,5 milionu eur.

22:07 – PODPIS – Mahmoud Dahoud bude i v nadcházející sezoně nastupovat v německé Bundeslize. Coby volného hráče jej z Brightonu přivedl Eintracht Frankfurt.

21:47 – PŘESTUP – Lutsharel Geertruida po dvanácti letech opouští Feyenoord a vůbec poprvé se stěhuje pryč z Rotterdamu. Nizozemský reprezentační obránce si zahraje Bundesligu v barvách RB Lipska.

21:26 – SPEKULACE – V rámci Londýna se může stěhovat Raheem Sterling. Chelsea o anglického křídelníka nestojí, azyl by tak mohl najít v Arsenalu, jenž aktuálně řeší podmínky možného hostování.

21:08 – PŘESTUP – Podle očekávání Scott McTominay opouští Manchester United. Odchovanec Rudých ďáblů si vyzkouší Serii A, získala jej totiž Neapol. Ta by za skotského reprezentanta měla zaplatit částku přesahující třicet milionů eur. Více informací v článku.

20:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Novou smlouvu s ostravským Baníkem podepsal 19letý mladík Patrik Měkota. Nadaný obránce bude ve Slezsku působit minimálně do konce sezony 2025/26.

19:50 – HOSTOVÁNÍ – Andrej Ilič by měl letos střílet branky za Union Berlín, německý klub srbského útočníka získal na hostování z Lille.

Hráčovy předchozí sezony. Livesport

19:25 – HOSTOVÁNÍ – Nicoló Casale si letos zahraje Ligu mistrů, obránce Lazia si na hostování vypůjčila Boloňa. A není sám. Gianluca Gaetano bude zase hostovat v Cagliari z Neapole.

18:45 – PŘESTUP – Rekordní prodej hlásí Kodaň, které se podařilo za 20 milionů eur zhodnotit Orriho Óskarssona. Dvacetiletý útočník, jenž reprezentuje Island a v letošní sezoně v šesti zápasech nastřílel pět gólů, bude nově oblékat dres Realu Sociedad.

Poznámka Jakuba Dvořáka: "Výborný přestup pro obě strany. Pro Kodaň se jedná o rekordní prodej, Real Sociedad získá velký talent. Klub klasického hroťáka potřeboval. V minulosti tuto úlohu zastávali Alexander Isak a Alexander Sörloth. Myslím, že Oskarsson na ně může navázat. Ve spojení s Oyarzabalem a Kubem vytvoří silné trio. Zajímavé je, že tento přestup souvisel i s Janem Kuchtou. Kodaň měla českého forvarda na seznamu, kdyby Oskarsson odešel. Zdá se, že Midtjylland byl rychlejší."

17:55 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Wolfsburg přivádí posilu do obrany. Z Kodaně přichází na hostování s opcí Denis Vavro. Osmadvacetiletý Slovák v klubu nahradí Maxence Lacroixe, jenž míří do Crystal Palace.

Poznámka Jana Morávka: "Denis Vavro by měl zacelit díru po Lacroixovi, jenž odchází do Crystale Palace. Ve Wolfsburgu tak zřejmě vytvoří stoperské duo se Sebastiaanem Bornauwem. Určitě je to pro něj velký kariérní posun a zároveň také obrovská výzva."

16:44 – HOSTOVÁNÍ – Chelsea se nadále činí v odchodech. Kolonie hráčů zapůjčených či prodaných do Štrasburku, jenž má stejného majitele jako Blues, rozrostla o Djordjeho Petroviče. Mladý srbský gólman odešel na roční hostování, předtím podepsal prodloužení smlouvy s vylepšenými podmínkami.

16:23 – PŘESTUP – Další z kola ven, Chelsea prodala Deivida Washingtona do sesterského Štrasburku. Stále teprve 19letého útočníka koupili Blues loni za 16 milionů eur, francouzský celek za Brazilce zaplatí o 5 milionů více. Londýňané tak vydělali na hráčovi, který za A-tým odehrál celkem 25 minut.

16:15 – HOSTOVÁNÍ – Arsenal získal náhradu na post brankáře. Neto bude zapůjčen z Bournemouthu, snaha o trvalý podpis 35letého Brazilce totiž nebyla úspěšná. Gunners tak hbitě reagovali na odchod Aarona Ramsdalea do Southamptonu.

15:57 – KONEC SPEKULACÍ – Český brankář Vítězslav Jaroš setrvá v Liverpoolu. Loni hostoval 23letý gólman v Rakousku, kde hrál za Sturm Graz, jemuž pomohl k zisku titulu po dlouhých 13 letech. Server infotbal.cz přišel s informací, že Reds chtějí využít mladíka jako třetí možnost mezi tři tyče.

15:40 – JEDNÁNÍ – Chelsea předložila vylepšenou nabídku Victoru Osimhenovi. Jedná se o druhý návrh finančního ohodnocení pro Nigerijce, Blues se stále snaží držet nově nastavené sensibilní platové struktury. Nabídku Neapoli předloží Londýňané až poté, co získají souhlas od hráče.

15:22 – KONEC JEDNÁNÍ – Marc Guéhi zůstane v Crystal Palace. O reprezentanta Anglie usiloval Newcastle, ani s nabídkou blížící se 80 milionům eur ale neuspěl. Přišla totiž moc pozdě, Straky předtím strávili několik týdnů podhodnocováním stopera. V jeho přestup doufala i Chelsea, které náleží 20 % z prodeje produktu její akademie. „Mohu potvrdit, že zůstane. Nikdy o tom nebylo pochyb. Gratuluji klubu a majitelům, že se nikdy nevzdali,“ řekl kouč Orlů Oliver Glasner.

15:06 – HOSTOVÁNÍ – Kolega Tomáše Součka ze středu pole, James Ward-Prowse, odejde na hostování do Nottinghamu. Kmenový hráč West Hamu si loni v lize připsal sedm gólů a sedm asistencí, anglický záložník je specialistou na standardní situace.

14:52 – PŘESTUP – Brankář Aaron Ramsdale se pokusí pomoci se záchranou v Premier League nováčkovi ze Southamptonu. Ten anglického gólmana získal na přestup a podepsal s ním čtyřletou smlouvu. Gunners by mohli i s bonusy vydělat až 30 milionů eur, více informací naleznete v článku.

14:30 – JEDNÁNÍ – Jadon Sancho má zájem o přesun z Manchesteru United do Chelsea. Londýňanům od dětství fandí, navíc zná z akademie Manchesteru City další tři hráče Blues i jejich manažera Enza Marescu. Jednání mezi kluby probíhají, naopak zájem Juventusu vychladl. Dá se také čekat, že Blues se pokusí do dohody zařadit některého z nechtěných hráčů.

14:10 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Buď jeden, nebo druhý. Ivan Toney již podstupuje zdravotní prohlídku pro případný přestup do Al Ahli, 47 milionů eur má obdržet Brentford. Tým z blízkého východu ale zároveň prioritizuje Victora Osimhena. Vzhledem k tomu, že oba hráči jsou spojováni i s Chelsea, může dojít k situaci, kdy každý celek uzme jednoho z útočníků.

14:00 – JEDNÁNÍ – Hektická přestupová sága Victora Osimhena se dnes dočká rozuzlení. V boji o Nigerijce zústala Chelsea a Al Ahli. Saúdskoarabský celek nemá problém vyhovět klubu i hráči s veškerými finančními požadavky. Neapol kývla na nabídku 80 milionů eur včetně bonusů, útočník by pak v rámci čtyřleté smlouvy obdržel 30 milionů eur ročně. Čeká ovšem na Londýňany, ke kterým by raději. Blues předložili méně výdělečný návrh, jednání nadále pokračují.

12:30 – HOSTOVÁNÍ – Carlos Soler míří do Anglie. West Ham získal z PSG sedmadvacetiletého záložníka na hostování s opcí na přestup.

12:10 – PŘESTUP – Brankář Sam Johnstone opustil Crystal Palace. V Premier League bude nově chytat za Wolves, ten za brankáře zaplatil 12 milionů eur.

12:05 – JEDNÁNÍ – AS Řím posiluje založní řady. Z německého Monchengladbachu přijde Manu Kone. Za třiadvacetiletého Francouze Vlci zaplatí údajně 23 milionů eur.

Poznámka Jana Morávka: "Další skvělý přestup, pamatuji si ještě, jak jsem proti němu hrával... Tehdy šel do Gladbachu za 9 milionů eur z Toulouse a teď odchází za podstatně větší částku. Ranec pro německý klub. Po Dovbykovi, Enzo Le Féem a Soulém další výborný přestup pro AS Řím."

11:45 – SPEKULACE – Se Spartou vyhrál dva mistrovské tituly, ale Ligu mistrů si v jejím dresu pravděpodobně Jan Kuchta nezahraje. Podle informací danského webu Bold by se měl stát novou posilou Midtjyllandu. Více informací najdete v článku.

Jan Kuchta a jeho statistiky ve Spartě. Livesport

10:50 – HOSTOVÁNÍ – Villarreal pokračuje v posilování a další novou tváří v jeho kabině se stane Juan Bernat. Obránce přijde na hostování z PSG, dnes ho čeká zdravotní prohlídka.

10:00 – PODPIS – Stoper Louis Lurvink se v těchto dnech stal další posilou FK Pardubice. Na východ Čech přichází vyztužit obranu ze švýcarského druholigového Schaffhausenu. S klubem podepsal víceletý kontrakt.

09:55 – SPEKULACE – Aaron Ramsdale přestoupí z Arsenalu do Southamptonu a v londýnském klubu ho nahradí Neto, brankář přijde na hostování z Bournemouthu.

09:20 – PŘESTUP – Už jen lékařská prohlídka dělí Mohameda Simakana od přestupu do Al Nassru. Francouzský stoper, jenž za Lipsko nastupoval v posledních třech sezonách, by měl se saúdskoarabským klubem podepsat pětiletý kontrakt.

Poznámka Jana Morávka: "Myslím si, že je to pro Lipsko vynikající obchod. Simakana prodají za velké peníze (cca 43 milionů eur) a zároveň za něj mají připravenou náhradu v podobě Lutsharela Geertruidy, jenž by měl brzy dorazit z Feyenoordu za cca 25 milionů eur, což znamená, že z toho bude Lipsko ještě profitovat. Red Bull navíc může nahradit Simakana i ze svých zdrojů – v týmu jsou Lukas Klostermann a Benjamin Henrichs. Co se týče příchodu Geertruidy, tak je to zároveň velké oslabení soupeře Sparty v Lize mistrů."

Pohled Jana Morávka na přestup Simakana. Livesport

06:30 – HOSTOVÁNÍ – Soumaila Coulibaly, dvacetiletý francouzský stoper s kořeny z Mali, se vrací do své rodné země. Odchovanec z PSG, který před pár lety odešel do Dortmundu, působil v uplynulé sezóně formou hostování v belgických Antverpách, teď na výpůjčku zamířil do Brestu, s nímž se představí v Lize mistrů. Bretaňský celek představil novou posilu během čtvrtečního odpoledne.

06:25 – HOSTOVÁNÍ – Valencia získala posilu do obrany. Na roční hostování s možností opce na trvalý nákup získala sedmadvacetiletého belgického stopera Maximiliana Caufrieza. Ten loni v létě přestoupil ze Spartaku Moskva do francouzského Clermontu, s ním přitom prožil pád do Ligue 2.

06:15 – HOSTOVÁNÍ – Zkušený jednatřicetiletý obránce Mattia De Sciglio se rozhodl pro dočasnou změnu angažmá. Jeho hostování na svém webu potvrdilo Empoli. Během uplynulé sezony odehrál italský pravý bek jen jeden zápas, v Juventusu mu mimochodem končí smlouva v červnu následujícího roku.

29. SRPNA

17:25 – PODPIS SMLOUVY – Belgický kouč Tom Saintfiet získal už ve dvanácté zemi angažmá u reprezentačního týmu. Jedenapadesátiletý světoběžník tentokrát povede národní výběr Mali a na africkém kontinentu to bude už jeho sedmá štace. Jeho příchod dnes oznámil národní svaz západoafrické země, a to ve stejný den, kdy Saintfiet rezignoval na post kouče Filipín.

17:18 – SPEKULACE – Italský novinář Fabrizio Romano potvrdil, že vyjednávání mezi Chelsea a Ipswichem ohledně hostování Armanda Brojy selhaly. Albánský útočník nefiguruje v budoucích plánech Londýňanů a hledá pro tuto sezonu nového zaměstnavatele, nováček Premier League však tento transfer nedotáhnul.

16:53 – SPEKULACE – AS Řím nezastavuje ve zběsilém posilování, kromě Dovbyka, Soulého, Angeliňa a Abdulhamida by do italského hlavního města mohl zamířit i Arnaut Danjuma. Tentokrát by se však podle všeho mělo jednat pouze o roční hostování, jelikož Villareal nechce nizozemského útočníka pouštět natrvalo.

16:20 – PŘESTUP – Hvězdnou posilu představila i Neapol, která se celé léto snažila podepsat Romela Lukaka. Belgický kanonýr nakonec novou výzvu přijal v budoucích třech sezonách bude hájit azurové barvy. Chelsea za tento transfer dostane 30 milionů eur (626 milionů korun). Více informací najdete v článku.

16:14 – PŘESTUP – Wout Weghorst byl oficiálně potvrzen jako nová posila Ajaxu Amsterdam. Holandský reprezentant podepsal smlouvu na dva roky, kolik za tento přestup vyinkasuje Burnley zatím ještě nebylo odhaleno.

16:05 – SPEKULACE – Barcelona zvažuje možný podpis Adriena Rabiota, který je po konci smlouvy v Juventusu aktuálně volným hráčem. Katalánský tým se narychlo snaží najít náhradu za zraněného Marca Bernala, který si v úterním ligovém zápase přetrhl přední zkřížený vaz a mimo hru bude minimálně devět měsíců.

15:53 – ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY – Devětadvacetiletý nizozemský obránce Rick Karsdorp v roce 2017 přestoupil z Feyenoordu do AS Řím, po sedmi letech každopádně tohle spojení končí. Italský celek na svém webu oznámil, že se s hráčem dohodl na rozvázání spolupráce. Důvod zatím nebyl odhalen, spekuluje se však o tom, že to bylo kvůli neprofesionálnímu přístupu.

15:41 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lukáš Provod si svými výkony zajistil v pražské Slavii novou smlouvu. Sedmadvacetiletý záložník se klubu z Edenu upsal až do roku 2029.

15:33 – SPEKULACE – Stále není jasné, kam zamíří španělský stoper Sergio Ramos. Osmatřicetiletému hráči vypršela na konci června smlouva v Seville a od té doby je volným hráčem. Mluví se však o tom, že má čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů namířeno na Blízký východ, konkrétně do Al Orobahu.

15:09 – PŘESTUP – Liverpool oficiálně oznámil příchod Federica Chiesy z Juventusu. Reds za italského křídelníka zaplatí Staré dámě 13 milionů eur (325 milionů korun), šestadvacetiletý hráč se na Anfieldu upsal do roku 2028.

14:59 – SPEKULACE – Uchenna Aririerisim naskočil v nejvyšší soutěži za Baník Ostrava pouze do pěti zápasů, nigerijský obránce na sebe upozornil tolik, že už si ho do svého hledáčku přidalo francouzské Le Havre.

14:49 – PŘESTUP – Trabzonspor oficiálně potvrdil příchod Muhammeda Chama z Clermontu, jenž byl spojován rovněž s pražskou Slavií. Třiadvacetiletý hráč s tureckým klubem podepsal čtyřletou smlouvu s opcí, francouzský celek za prodej ofenzivního záložníka vyinkasuje 4 miliony eur (100 milionů korun).

14:38 – SPEKULACE – Manchesteru United se podařilo ulovit velký talent z Mali, jedná se o osmnáctiletého záložníka Sékoua Koného. Ten na sebe dost upozornil na mistrovství světa do 17 let, kde byl klíčovým článkem brozového úspěchu své země. Středopolař, připomínající vzhledem a hrou Paula Pogbu, momentálně podstupuje zdravotní prohlídku v tréninkovém centru Rudých ďáblů.

14:29 – SPEKULACE – Reprezentační záložník Antonín Barák pravděpodobně na závěr přestupového okna opustí Fiorentinu. Informoval o tom na sociální síti X novinář Nicolo Schira. Jednání o možném odchodu potvrdil i trenér Raffaele Palladino.

14:05 – SPEKULACE – Aaron Ramsdale by měl být v nejbližších hodinách představen jako nová posila Southamptonu. Šestadvacetiletý brankář je momentálně v Arsenalu brankář číslo dva, když pouze kryje záda španělskému spoluhráči Davidu Rayovi. Svatí získají reprezentačního gólmana na čtyři roky, Kanonýři za tento prodej vyinkasují maximálně 25 milionů liber (743 milionů korun).

13:43 – KONEC REPREZENTAČNÍ KARIÉRY – Svou reprezentační kariéru dnes ukončil i krajní obránce Kieran Trippier. Třiatřicetiletý hráč debutoval v dresu Anglie v roce 2017 v přátelském utkání proti Francie, od té doby stihl nasbírat 54 startů, ve kterých si připsal jeden gól a pět asistencí.

13:35 – PODPIS SMLOUVY – Maxime Lopez se po více než 4 letech vrací do své rodné země. Francouzský záložník strávil poslední roky své kariéry v italském Sassuolu, kde mu však letos v létě vypršela smlouva. Šestadvacetiletý středopolař podepsal tříletý kontrakt v hlavním městě, kde se bude snažit postoupit s Paris FC zpátky do Ligue 1.

13:11 – KONEC REPREZENTAČNÍ KARIÉRY – Jesús Navas ve čtvrtek oznámil konec reprezentační kariéry. Osmatřicetiletý Španěl se tak s národním týmem rozloučí po skoro 15 letech, když debutoval v roce 2009 v přátelském utkání proti Argentině. Za Španělsko naskočil do 56 zápasů, ve kterých vsítil pět gólů a přidal 11 asistencí, s reprezentací se navíc nemohl rozloučit lépe, jelikož svoje poslední vystoupení na této úrovni zaznamenal letos v létě při vítězství své země na Euru.

12:54 – SPEKULACE – Bylo jasné, že Neal Maupay v letošním přestupovém období opustí Everton. O útočníka projevil zájem Brentford, osmadvacetiletý hráč ovšem upřednostnil nabídku z rodné Francie a v nejbližších hodinách by měl být oznámen jako nová posila Olympique Marseille. Liverpoolský tým by za prodej měl obdržet 4 miliony eur, v podmínkách je zakomponována i 20% částka z budoucího prodeje.

12:40 – HOSTOVÁNÍ – Nejdražší brankář fotbalové historie Kepa Arrizabalaga bude v příští sezoně chytat za Bournemouth. Dvanáctý tým uplynulého ročníku Premier League získal devětadvacetiletého Španěla na roční hostování z Chelsea, kde tento týden prodloužil smlouvu do roku 2026. Arrizabalaga přišel do Chelsea v roce 2018 z Bilbaa a londýnský klub za něj zaplatil 80 milionů eur, což je dodnes rekord za přestup brankáře.

12:28 – SPEKULACE – Wolves jsou v nejbližších hodinách připraveni dokončit přestup brazilského záložníka Andrého z Fluminense. Třiadvacetiletý středopolař by měl vyjít Vlky přibližně na 22 milionů eur (550 milionů korun).

12:19 – SPEKULACE – Feyenoord může v závěru přestupového okna opustit Lutsharel Geertruida, který je spojován s Aston Villou. Potencionální náhradu si přitom nizozemský velkoklub vyhlédl v Česku, dánský trenér Brian Priske podle holandských médií preferuje svého bývalého svěřence ze Sparty Asgera Sörensena.

12:05 – SPEKULACE – Jméno francouzského reprezentanta Kingsleyho Comana je v posledních dnech častokrát skloňované s možným odchodem z Bayernu Mnichov. Rychlonohý křídelník byl spojován s přesunem na Blízký východ nebo do Barcelony, aktuálně však v britských médiích kolují informace, že o osmadvacetiletého hráče projevil zájem londýnský Arsenal.

10:00 – PODPIS SMLOUVY – John Brooks se podle očekávání vrátil do Herthy BSC. Bývalý reprezentant USA byl po odchodu z Hoffenheimu bez angažmá, se svým mateřským klubem podepsal smlouvu do roku 2026.

09:35 – HOSTOVÁNÍ – Německý mistr Leverkusen získal na hostování z Paris Saint-Germain francouzského obránce či defenzivního záložníka Nordiho Mukieleho. Naopak na hostování do Atalanty Bergamo poslal Bayer obránce Odilona Kossounoua z Pobřeží slonoviny.

09:15 – SPEKULACE – Nehuén Pérez je na cestě z Itálie do Portugalska. Obránce Udinese odejde na hostování do FC Porto, součástí dohody je povinná opce na trvalý přestup.

08:44 – SPEKULACE – Barceloně chybějí zranění stopeři Ronald Araújo a Andreas Christensen, nutně proto potřebuje nového středního obránce a hledá i v Německu. V jejím hledáčku uvízl Jonathan Tah, ten má smlouvu na poslední rok v Leverkusenu. Katalánský klub je ochoten zaplatit 20 milionů eur.

07:56 – SPEKULACE – Antonín Barák je ve skupině hráčů, kteří řeší odchod z Fiorentiny, naznačil na tiskové konferenci před utkáním Konferenční ligy s Puskás Akadémií trenér italského celku Raffaele Palladino. Tamější tisk spojuje jméno českého středopolaře s Cagliari, kde by se 29letý žáložník mohl potkat s krajanem Jakubem Janktem.

07:25 – SPEKULACE – Obránce Svetozar Markovič by měl brzy posílit plzeňskou Viktorii. Ta se podle srbských médií dohodla s Partizanem Bělehrad na přestupu v hodnotě 1,5 milionu eur. Půlka částky ale kvůli klauzuli z předchozího transferu poputuje do Olympiakosu. Západočeský klub shání posilu do obrany poté, co jeho řady opustil Robin Hranáč, jenž zamířil do Hoffenheimu

28. SRPNA

21:05 – HOSTOVÁNÍ – Stále teprve 19letý německý útočník Youssoufa Moukoko odchází z Dortmundu na roční hostování do Nice. Borussia uvedla, že francouzský tým bude mít možnost někdejší "zázračné dítě" německého fotbalu získat na přestup, podle médií za 17 milionů eur (426 tisíc korun).

20:21 – PŘESTUP – Carlos Alcaráz nenaplnil očekávání v Southamptonu, o budoucnost se ale obávat nemusí. Argentinec přestoupil do Flamenga, brazilský klub za něho zaplatil 18 milionů eur. Minulý rok navíc záložník hostoval v Juventusu za poplatek 4 milionů eur. Vzhledem k tomu, že hráče kupovali Saints za 14 milionů, se ve finále alespoň jedná o výdělečný obchod.

19:05 – SPEKULACE – Budoucnost Martina Vitíka bude do konce přestupového období hojně řešeným tématem. Do nejisté situace ohledně 21letého stopera vstoupil portál infotbal.cz s informací, že mladík ve Spartě zůstává. Vedení prý mělo odmítnout nabídku Boloni, která i s bonusy vyšla na 15 milionů eur. Transferové okno se pro přední evropské soutěže zavírá v pátek.

18:20 – JEDNÁNÍ – Barcelona předložila Liverpoolu nabídku 4 milionů eur za hostování záložníka Stefana Bajčetiče. Teprve 19letý Španěl by měl být náhradou za čerstvě dlouhodobě zraněného Marca Bernala, který je ještě o dva roky mladší.

17:52 – SPEKULACE – Santiago Giménez odmítl nabídku Nottinghamu s tím, že o stěhování do anglického klubu nemá zájem. Mexický útočník minimálně pro tuto chvíli zůstává ve Feyenoordu, ve spojitosti s nesmírně produktivním kanonýrem z týmu Briana Priskeho se spekulovalo i o Leverkusenu.

17:33 – SPEKULACE – Adrien Rabiot by mohl pokračovat v italské nejvyšší soutěži. Francouzský záložník v létě opustil Juventus a o jeho angažování uvažuje AC Milán. K nabídce sáhne v případě, že Rossoneri opustí Ismaël Bennacer.

17:12 – SPEKULACE – Francouzský fotbalový reprezentant Kingsley Coman opouští po devíti letech Bayern a míří do Saúdské Arábie. Podle sportovního deníku L'Équipe přestoupí 28letý křídelní hráč do Al Hilalu, s nímž se už údajně bavorské vedení na podmínkách transferu domluvilo.

17:01 – JEDNÁNÍ – Zástupci Al Ahli dnes odcestují do Itálie, aby pokročili ve snaze přemluvit Victora Osimhena k přestupu do Saúdské Arábie. S Neapolí jsou již podmínky transferu za 65 milionů eur dohodnuty, Chelsea se rozhodla vydat opačným směrem. Prvně chce najít společnou řeč s hráčem samotným, až poté začne diskutovat s klubem. Situaci komplikují zdánlivě nenasytné finanční nároky Nigerijce a jeho agenta.

16:40 – JEDNÁNÍ – Manchester United se dohodl s Juventusem na zapůjčení Jadona Sancha. Stará dáma bude mít následně povinnost 24letého křídelníka odkoupit, sám Angličan jeví o přesun do Itálie zájem.

16:20 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Romelu Lukaku se musel v Neapoli prodrat skrz zástupy fanoušků a novinářů, aby mohl absolvovat zdravotní prohlídku před svým přestupem z Chelsea. Blues dostanou 30 milionů eur, dalších 15 milionů může přijít z různých bonusů. Londýňané také dohodli, že jim bude náležet 30 % z částky za budoucí přestup Belgičana.

16:02 – SPEKULACE – Newcastle zvažuje, že bude do posledního dne přestupového okna bojovat o podpis Mohameda Simakana z Lipska. Krajní obránce má smlouvu platnou do roku 2027, Die Rotten Bullen ale jsou ochotni naslouchat nabídkám. Dříve se na 24letého Francouze s odhadovanou hodnotou 35 milionů eur dotazovala Barcelona i Liverpool.

15:38 – PŘESTUP – Viktoria Plzeň ulovila nového útočníka. Teprve 20letý Prince Kwabena Adu přestoupil k viktoriánům nedlouho poté, co se proti nim prosadil v předkole Evropské ligy za ukrajinský Kryvbas. Ghanský forvard podepsal smlouvu na tři roky, více informací v článku.

15:27 – SPEKULACE – Manchester United nadále pátrá po levém obránci, Ben Chilwell z Chelsea ním ale pravděpodobně nebude. Diskuze ohledně jiného hráče z Londýna však nadále pokračují, Rudí ďáblové totiž podle novináře Miguela Delaneyho zvažují akvizici Raheema Sterlinga.

15:09 – HOSTOVÁNÍ – AC Milán pustil na hostování Yacina Adliho do Fiorentiny. Fialky zaplatí za zapůjčení francouzského středopolaře 1,5 milionů eur, odkoupit poté budou moci 24letého hráče z akademie PSG za 10,5 milionů eur.

14:00 – SPEKULACE – Maxence Lacroix by měl přestoupit z Wolfsburgu do Crystal Palace. Obě strany našly společnou řeč, před dokončením transferu zbývají doladit smluvní detaily.

13:48 – SPEKULACE – Podle novináře Fabrizia Romana je přestup Federica Chiesy do Liverpoolu hotovou věcí. Reds za italského křídelníka zaplatí Juventusu 13 milionů eur (325 milionů korun), šestadvacetiletý hráč by měl podepsat smlouvu na čtyři roky.

13:36 – KONEC SMLOUVY – David Oulehla skončil na lavičce Vysočiny Jihlava. Důvodem jsou neuspokojivé výsledky. "S majitelem klubu panem Vaculíkem jsme se dohodli na ukončení smlouvy," potvrdil Oulehla. "Máme na věci odlišný názor. Byla to více méně dlouhodobější záležitost, neposouvalo se to ani směrem, kterým bych já očekával," vysvětlil čtyřicetiletý kormidelník.

12:23 – PODPIS SMLOUVY – Dukla Praha bezpochyby pomýšlí na budoucnost a znovu to prokázala, když si pojistila odchovance Aleksandra Magdiho. Devatenáctiletý hráč, který se v minulé sezoně stal s osmi góly druhým nejlepším střelcem B-týmu, spojil svou budoucnost s dejvickým klubem do roku 2027

12:04 – PŘESTUP – Burnley úspěšně dokončilo nákup tuniského reprezentante Hannibala Mejbriho z Manchesteru United. Jedenadvacetiletý forvard podepsal kontrakt na čtyři roky, přesná částka za přestup ale zatím nebyla odhalena.

11:57 – PODPIS SMLOUVY – Bývalá dlouholetá opora Newcastlu Jonjo Shelvey podepsal smlouvu v Eyüpsporu. Turecký klub získal dvaatřicetiletého záložníka jako volného hráče poté, co mu vypršela smlouva v Rizesporu, kde strávil jednu sezonu po nepovedeném startu v Nottinghamu Forest. Bojovný středopolař tak bude hrát pod vedením bývalého hráče Barcelony a Atlétika Madrid Ardy Turana.

11:01 – SPEKULACE – Krátce poté, co se Samuel Iling Junior připojil na hostování k Boloni, může i další hráč Aston Villy opustit svůj tým pro letošní sezonu. Tentokrát se jedná o středopolaře Enza Barrenechea, který se k Villans zapojil jako součást transferu mezi birminghamským týmem a Juventusem ohledně Douglase Luize. Největším kandidátem na zisk třiadvacetiletého Argentince je Valencie.

10:48 – HOSTOVÁNÍ – Pár hodin poté, co Alex Valle prodloužil o jeden rok svůj kontrakt v Barceloně, byl dvacetiletý obránce poslán na hostování do Celticu Glasgow. Jedná se o roční hostování bez opce, které by mělo mladému Španělovi zaručit vhodné herní vytížení.

10:33 – SPEKULACE – Liverpool je při snaze získat Federica Chiesu z Juventusu ochotný zaplatit Staré dámě jakoukoliv částku, kterou si šestadvacetiletého útočníka řeknou. Italský forvard nebyl v úvodních dvou ligových kolech ani na lavičce a je tak velmi pravděpodobné, že z klubu odejde.

10:09 – SPEKULACE – Gustavo Puerta nehrál roli v letošních plánech Leverkusenu a zkušenosti bude sbírat v Anglii, jedenadvacetiletého záložníka si na hostování vypůjčil Hull City.

09:54 – SPEKULACE – Rayo představilo Jamese Rodrígueze a políčilo na další hodně zajímavé jméno. Madridský klub by mohl posílit rovněž nizozemský útočník Memphis Depay, který je bez práce dva měsíce po konci smlouvy v Atlétiku Madrid.

09:37 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Alex Valle na sebe dost upozornil v předsezonní přípravě a jeho výkony mu přinesly nový kontrakt. Barcelona nabídla dvacetiletému obránci prodloužení o jeden rok, odchovanec katalánského týmu tak bude mít platný kontrakt až do roku 2027.

09:23 – PŘESTUP – Přestupová sága Manuela Ugarteho se blíží k samotnému konci. Uruguayský záložník přes noc odcestoval do Manchesteru, kde by měl ve středu absolvovat zdravotní prohlídku.

08:56 – HOSTOVÁNÍ – RB Salcburk by měl dnes podle italského novináře Fabrizia Romana dokončit příchod Stefana Bajčetiče z Liverpoolu. Devatenáctiletý středopolař by měl rakouský celek posílit na roční hostování bez opce.

08:39 – SPEKULACE – O služby marockého záložníka Sofyana Amrabata projevil zájem liverpoolský Everton FC. Osmadvacetiletý hráč působil na Ostrovech v poslední sezoně, když hájil barvy Manchesteru United, obě strany si však z toho angažmá slibovali více. Bojovnému středopolaři končí ve Fiorentině smlouva příští léto, Toffees by ho však rádi přivedli už letos. Kromě anglického celku celou situaci monitoruje i turecké Fenerbahce.

08:25 – SPEKULACE – Inter Milán připravuje novou smlouvu pro obránce Denzela Dumfriese. Osmadvacetiletému Nizozemci vyprší v Itálii kotrankt v létě 2025, Nerazzurri by si tak svůj klenot rádi pojistili lukrativní nabídkou. Aktuálně obě strany dolazují pouze věci týkajícíc se výstupní klauzule, vše ostatní už by údajně mělo být hotové.

08:10 – SPEKULACE – Tammy Abraham nefiguruje v budoucích plánech klubu AS Řím, a tak se spekulovalo o jeho návratu zpět do rodné Anglie. Dnes to však vypadá, že podle novináře Fabrizia Romana italský velkoklub vyjednává s AC Milán. Rossoneri totiž projevili o šestadvacetiletého útočníka zájem, součástí potenciálního obchodu by mohl být i belgický křídelník Alexis Saelemaekers, který by mohl zamířit opačným směrem.

07:49 – HOSTOVÁNÍ – Amin Sarr se oficiálně stěhuje z Lyonu do Hellasu Verona. Švédský útočník bude v italském klubu hostovat, vedení následně může uplatnit opci na přestup za pět milionů eur (100 milionů korun).

27. SRPNA

22:30 – PODPIS SMLOUVY – Angelo Ogbonna se stal novou posilou druholigového Watfordu, s nímž podepsal jednoletý kontrakt. Již 36letý italský obránce byl k dispozici zdarma, po minulé sezoně opustil West Ham.

22:21 – SPEKULACE – Aaron Ramsdale minimálně proteď zůstane v kádru Arsenalu. Brankáře chtěli Wolves a minulý týden přišli s nabídkou hostování s opcí na přestup za 24 milionů eur. Londýnská strana odmítla, požadovala vyšší sumu a Vlci uznali, že gólman je pro ně příliš drahý.

22:02 – HOSTOVÁNÍ – Křídelník Jota bude znovu hrát v Evropě. Produkt akademie Benfiky loni přestoupil z Celticu do Al Ittihad za necelých 30 milionů eur, nyní se 25letý forvard vrací na starý kontinent díky dohodnutému hostování v Rennes.

21:41 – SPEKULACE – Jadon Sancho nadále řeší svou budoucnost. O anglického křídelníka usiluje Juventus, který by se s Manchesterem United rád dohodl na hostování s opcí. Chelsea uvažuje o výměnném obchodu obsahující Raheema Sterlinga, klíčové pro oba zájemce bude vyřešení platových nároků 24letého hráče.

21:08 – PŘESTUP – Brighton oficiálně potvrdil přestup levého beka z Fenerbahce. Ferdi Kadioglu loni nastoupil do 51 zápasů, v nichž vstřelil 3 branky a na dalších 5 přihrál. Nyní posílil Racky za 30 milionů eur, klub z Premier League tak letos přivedl devět hráčů za více než 231 milionů eur.

20:47 – SPEKULACE – Zprávy o budoucnosti Victora Osimhena jsou dnes žhavým zbožím. Gianluca Di Marzio, renomovaný novinář Sky Sports, upozornil na následující kroky Chelsea. V nejbližších hodinách by Blues měli klubu i hráči samotnému předložit úvodní nabídku.

20:24 – HOSTOVÁNÍ – Leverkusen získal do svého týmu obránce PSG. Nordi Mukiele podstoupí zdravotní prohlídku ve středu, pro Bayer bude sloužit jako náhrada za Odilona Kossonoua, jenž odešel do Atalanty. Součástí dohody o Francouzovi je opce na trvalý přestup.

20:10 – PŘESTUP – Joao Cancelo se již oficiálně přesunul do Saúdské Arábie. Portugalský krajní bek posílil Al Hilal, ročně si vydělá 15 milionů eur, kontrakt podepsal do roku 2027. Manchester City dostane za transfer o 10 milionů eur více.

19:59 – PŘESTUP – Jonjo Shelvey zůstane v Turecku, z Rizesporu se přesunul bez poplatku za přestup do Eyüpsporu. Zajímavostí je, že koučem mu bude Arda Turan, bývalý záložník Atlétika a Barcelony.

19:35 – PŘESTUP – Fanoušci Hradce Králové se již mohou oficiálně radovat z další letní posily. Daniel Samek zkompletoval přestup z italského Lecce do celku, ve kterém fotbalově vyrůstal. Stále teprve 20letý středopolař přišel na hostování s opcí. "Daniel je typologicky hráč, kterého jsme chtěli. Je silný na míči a měl by do naší středové řady přinést ještě větší konkurenci a herní kvalitu. Na svůj mladý věk toho má již hodně za sebou, v Itálii během dvou let vyzrál a nabral cenné zkušenosti," sdělil stránkám klubu sportovní ředitel Jiří Sabou.

18:52 – JEDNÁNÍ – Belgický reprezentant se zkušenostmi z Eura Johan Bakayoko jedná s PSV o nové smlouvě. Křídelník ve 21 letech odmítnul nabídku za Saúdské Arábie, která by Nizozemcům vydělala 50 milionů eur, sám hráč by dostal 27 milionů eur ročně. Prodloužení kontraktu má mladíkovu budoucnost spojit s úřadujícím mistrem Eredivisie do léta 2027.

18:37 – JEDNÁNÍ – Victor Osimhen je předmětem zájmu dvou klubů. Fabrizio Romano potvrdil, že PSG o Nigerijce momentálně neusiluje, zůstává tak Chelsea a Al Ahli. Saúdskoarabský celek se s Neapolí již dohodl na přestupu za 65 milionů eur, kanonýra samotného ale zatím nedokázal přemluvit. Blues moniturují situaci a zůstávají v kontaktu s týmem ze Serie A. Pro Londýňany zůstává otázkou, zda-li Osimhenův kemp bude trvat na astronomickém platu.

17:32 – SPEKULACE – Southampton hledá brankářskou náhradu za Justina Bijlowa, který neprošel zdravotními testy. Na seznamu zůstává dle Fabrizia Romana Aaron Ramsdale, Arsenal se totiž již dohodl s Joanem Garcíou z Espanyolu.

17:23 – KONEC JEDNÁNÍ – Přestup Justina Bijlowa do Southamptonu je kvůli zdravotním testům zrušen. Bijlow se s okamžitou platností vrací do Feeynoordu. Dle vyjádření hráče na Instagramu za to může staré zranění a je ve 100% kondici.

17:17 – SPEKULACE – Tomáš Přikryl by se po konci ve Wartě Poznań mohl vrátit do české nejvyšší soutěže. Podle novináře Jana Dočkala mají ofenzivního hráče v hledáčcích Pardubice a Dukla Praha.

17:13 – PŘESTUP – Spekulace potvrzeny. Atalanta Bergamo uvolnila Juana Mussa do Atlética Madrid a okamžitě přivítala náhradu. Vítěze loňského ročníku Evropské ligy posílil Rui Patrício, který byl bez angažmá po konci v AS Řím.

15:55 – PODPIS SMLOUVY – Teplice získali posilu se zkušenostmi z Nizozemska. Bývalý mládežnický reprezentant Richard Sedláček podepsal smlouvu na Stínadlech poté, co Venlo svolilo k rozvázání stávajícího kontraktu. V druhé nizozemské lize zaznamenal 117 startů s bilancí sedmi branek a devíti asistencí, většinu času strávil v B-týmu AZ Alkmaar.

15:39 – SPEKULACE – Chelsea se na post útočníka pokusí získat Ivana Toneyho z Brentfordu. Podle exkluzivních informací Kaveha Solhekola ze Sky Sports je právě Angličan perfektní volbou vzhledem k vlastnostem, kterými na pozici devítky disponuje. Je také finančně dostupný a sžitý s Premier League. Jiné zdroje informují o cenovce 60 milionů eur, té se ale Blues nemají v plánu přiblížit.

14:00 – PŘESTUP – Dlouholeté působení Eddieho Nketiaha v Arsenalu je u konce. Pětadvacetiletý útočník, který za Gunners nasázel ve 168 zápasech 38 gólů, se stěhuje do Crystal Palace. Londýňané na prodeji anglického reprezentanta vydělají 25 milionů liber, přičemž na dalších pět si mohou přijít v bonusech.

13:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Krajní univerzál Ahmad Ghali se domluvil s Libercem na podpisu nové smlouvy. Ta bude trvat až do roku 2027. Šikovný 24letý rodák z nigerijského města Kano dosud za Slovan odehrál 55 ligových zápasů, v nichž zapsal dva góly a šest asistencí.

13:20 – SPEKULACE – Romelu Lukaku se zítra podrobí zdravotní prohlídce v Neapoli. Belgický útočník přijde z Chelsea, která zatím dostane 30 milionů eur.

12:43 – HOSTOVÁNÍ – Samuel Iling Junior byl oficiálně potvrzen jako nová posila Boloni. Dvacetiletý útočník přichází do Itálie na roční hostování z Aston Villy, součástí výpujčky není opce ke koupi. Pro rodáka z Londýna je Apeninský poloostrov poměrně známý, jelikož působil pět let v akademii Juventusu.

12:25 – SPEKULACE – Tammy Abraham nefiguruje v budoucích plánech AS Římu a tak je velmi pravděpodobné, že odejde. Šestadvacetiletý útočník je blízko k návratu na rodné Ostrovy, když o jeho služby projevil zájem West Ham United. Kladiváři aktuálně jednají s italským týmem a pokud vše půjde podle plánu mohl by se transfer uskutečnit během následujících hodin.

11:27 – HOSTOVÁNÍ – Woo-yeong Jeong by nedostal mnoho prostoru ve Stuttgartu a německou ligu bude letos hrát v dresu jiného klubu, korejského záložníka si na hostování vypůjčil Union Berlín.

10:59 – SPEKULACE – AS Řím se značně přibližuje k podpisu rakouského obránce Kevina Dansa. Pětadvacetiletý stoper za sebou má tři velmi povedené sezony v barvnách Lens, ve kterých se stal základním stavebním kamenem francouzského týmu. Italský velkoklub je blízko k podpisu hráče s kořeny z Ghany na roční hostování s opcí, dohody mezi oběma celky jsou v závěrečné fázi.

10:47 – PODPIS SMLOUVY – Marcos Alonso se stane novou posilou Celty Vigo. Zkušený obránce přijde zdarma po konci angažmá v Barceloně, aktuálně je volným hráčem.

10:36 – SPEKULACE – Podle novináře Davida Ornsteina by měl v úterý odcestovat Scott McTominay do Neapole, aby dokončil svůj přestup z Manchesteru United. Oba kluby už jsou dohodnoty na přestupové částce, která by měla být 30 milionů eur (750 milionů korun). Sedmadvacetiletý skotský záložník tak bude mít poprvé v kariéře jiného zaměstanavatele než Rudé ďábly.

10:24 – PODPIS SMLOUVY – Felix Uduokhai se oficiálně loučí s Augsburgem a odchází do Turecka. Německý obránce se stal novou posilou Besiktase, který fotbalistu zatím získal jen na hostování za 500 tisíc eur, součástí dohody je i opce na přestup za pět milionů + 2,5 milionu v bonusech.

09:59 – SPEKULACE – Manuel Ugarte by se měl podle všeho dočkat vysněného transferu do Manchesteru United. Třiadvacetiletý záložník už souhlasil s osobními podmínkami v červenci, k dohodě mezi Rudými ďábly a PSG však ale došlo až teď. Uruguayec tak může konečně přestoupit. Ugarte čekal na zelenou od jeho agenta, aby mohl na Ostrovy vůbec odcestovat, ta však přišla a v nejbližších dnech by mohla být tato sága u konce.

09:40 – HOSTOVÁNÍ – Své hostování by měl dnes dokončit i izraelský útočník Manor Solomon, který by měl na rok posílit druholigové Leeds United. Pětadvacetiletý hráč nastoupil v dresu Tottenhamu v minulé sezoně pouze do pěti ligových zápasů, z hlediska herního vytížení tak pro něj bude odchod do Championship posunem.

09:27 – HOSTOVÁNÍ – Zdravotní prohlídku by měl dnes rovněž podstoupit i německý forvard Youssoufa Moukoko, který je na odchodu z Borussie Dortmund. Devatenáctiletý hráč jde na roční hostování s opcí do OGC Nice, částka na případný odkup je stanovena na 12 milionů eur (300 milionů korun).

09:16 – PŘESTUP – Hannibal Mejbri by měl podle nofináře Fabrizia Romana během úterý dokončit svůj přestup z Manchesteru United do druholigového Burnley. Mělo by se jednat o trvalý přesun tuniského hráče, ve kterém by měla být zahrnuta částka z budoucího prodeje. Rodák z Francie by měl dnes podstoupit zdravotní prohlídku.

09:03 – REPREZENTACE – Záložník pražské Slavie a norské reprezentace do 21 let Christos Zafeiris se rozhodl změnit dres, na mezinárodním poli vymění Norsko za Řecko. Obě federace podle řeckého serveru gazzetta.gr podepsaly všechny potřebné dokumenty a čeká se jen na potvrzení od světové fotbalové federace FIFA.

08:52 – SPEKULACE – Podle italského novináře Mattea Moretta odmítla Sparta všechny dosavadní nabídky za Martina Vitíka. Letenští odmítli nabídky od Fiorentiny, Turína a Boloni. Nejvyšší nabídku však předložil Hoffenheim ve výši 18 milionů eur (450 milionů korun), tu však vedení Sparty také odmítlo a jasně dalo najevo, že se mladý český obránce letos prodávat nebude.

07:20 – SPEKULACE – Vedení Plzně by před přestupovou uzávěrkou rádo přivedlo ještě jednu posilu do útoku. Podle informací portálu infotbal.cz by se mělo jedna o dvacetiletého Prince Adua, kterého si Viktoria vyhlédla ve dvojzápase Evropské ligy s Kryvbasem. Za ghanského útočníka, který jí dokonce vstřelil gól, by měli Západočeši zaplatit milion eur.

07:15 – SPEKULACE – Joao Cancelo by měl odejít z Manchesteru City do saúdskoarabského Al Hilalu. K dokončení transferu podle novináře Fabrizia Romana schází už jenom definitivní potvrzení od 30letého beka.

26. SRPNA

22:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Antoine Mendy se prosadil do sestavy Nice a dres francouzského klubu bude oblékat i nadále, vedení s dvacetiletým obráncem uzavřeno nový kontrakt do roku 2028.

22:04 – SPEKULACE – Southampton zaslal Corinthinans novou oficiální nabídku na podpis brazilského útočníka Yuriho Alberta. Probíhají jednání o smlouvě, přestup by se mohl uskutečnit díky odchodu Charlyho Alcaraze do Flamenga.

21:57 – SPEKULACE – Bayern Mnichov dal svolení k odchodu Kingsleyho Comana. Bavorský klub si chce udělat prostor na další posily a 28letý křídelník patří mezi nejlépe placené hráče v kádru. Dle Fabrizia Romana by měl zamířit do Barcelony.

21:45 – SPEKULACE – Federico Chiesa je na odchodu z Juventusu, odkud by se mohl vydat rovněž do Premier League. Podle novináře Fabrizia Romana zkoumá potencionální dohodu Liverpoolem. Stále je ale ve hře i Barcelona.

21:30 – SPEKULACE – Marcos Alonso dle Fabrizia Romana přestoupí do Celty Vigo. Z Barcelony odchází jako volný hráč. Záležet nyní bude na finanční fair play, aby Celta mohla v podepsání hráče formálně pokračovat. Manchester Untied prý, navzdory spekulacím, nikdy možností nebyl.

18:20 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana je velmi blízko přestup slovenského obránce Milana Škriniara z PSG do Al Nassru, kde mimo jiné působí i Cristiano Ronaldo. Saúdskoarabský klub už měl do Francie poslat oficiální nabídku a vše je velmi blízko konečné dohodě. Více informací najdete v článku.

17:54 – PŘESTUP – Giorgi Mamardašvili se stane první posilou Liverpoolu v letním přestupovém období, ke klubu se ale letos nepřipojí. Valencia za 23letého brankáře z Gruzie dostane 35 milionů eur, na rok si ho navíc ponechá na hostování.

17:24 – PODPIS – Juan Cuadrado ve svých 36 letech Serii A neopustí. Po vypršení kontraktu s Interem se dohodl na roční smlouvě v Atalantě, což bude znamenat již 16. sezonu krajního obránce v italské nejvyšší soutěži.

17:09 – SPEKULACE – Federico Chiesa může vyměnit Juventus za Barcelonu, která se podle Tuttosportu dohodla s protistranou na odstupném ve výši 12 milionů eur. Podmínkou k uskutečnění transferu zůstává, že se katalánskému celku povede vytvořit prostor pod platovým stropem.

16:58 – PŘESTUP – Brighton oficiálně představil již osmou posilu letního přestupového období. Z Celticu přišel Matt O'Riley za částku kolem 30 milionů eur. Nesmírně produktivní středopolař loni vsítil jen v lize 18 branek a na dalších 13 přihrál. Dán narozený v Londýně pochází z akademie Fulhamu, ve 23 letech se stal nejdražším hráčem skotské nejvyšší soutěže.

16:40 – HOSTOVÁNÍ – Youssoufa Moukoko odejde z Dortmundu na roční hostování do Nice. Součástí dohody je opce na přestup, francouzský celek pokryje celý plat 19letého útočníka. Zdravotní prohlídku podstoupí mladý Němec v úterý.

16:24 – SPEKULACE – Tammy Abraham by se mohl vrátit do Londýna. Italské zdroje se shodují, že West Ham usiluje o produkt akademie Chelsea. AS Řím podle těchto spekulací dostane 22 milionů eur v případě, že budou po ročním hostování anglického útočníka splněné určité podmínky.

14:50 – PODPIS – Velmi zvučné jméno se podařilo ulovit vedení Vallecana. Bílý dres s červeným pruhem bude nově oblékat James Rodríguez, který poslední dvě sezony hájil barvy Sao Paula. Kolumbijský záložník, jenž v minulosti hrál za Real Madrid či Bayern Mnichov, podepsal s klubem roční kontrakt s možností prodloužení o další rok.

13:58 – PODPIS SMLOUVY – Brazilec Douglas Costa má po dvou letech strávených ve Fluminese nové angažmá. Třiatřicetiletý křídelník se domluvil se Sydney FC, kde podepsal i dvouletý kontrakt.

13:39 – SPEKULACE – Al Ahli si musí nechat zajít chuť na Victora Osimhena z Neapole. Nigerijský útočník chce podle svého agenta Roberta Calendy zůstat v Evropě.

12:50 – SPEKULACE – Úterní zápas play off Ligy mistrů proti Malmö by mohl být posledním pro Martina Vitíka ve sparťanském dresu. O jeho služby totiž podle portálu infotbal.cz projevila zájem italská Boloňa, která by za 21letého stopera měla na Letnou poslat minimálně 12 milionů eur.

11:55 – HOSTOVÁNÍ – Jen druhou španělskou ligu letos bude hrát Hugo González. Jedenadvacetiletý útočník si zahraje za Cartagenu, která si ho vypůjčila na hostování z Valencie.

11:46 – HOSTOVÁNÍ – Arthur Vermeeren stráví letošní sezonu na hostování v RB Lipsku. Devatenáctiletý záložník tak odejde po sezoně strávené ve Španělsku z Atlétika Madrid. Podle italského novináře Fabrizia Romana by už měl být belgický středopolař připravený v Německu na zdravotní prohlídku. Jedná se o dvanáctiměsíční výpujčku, která by však měla být doplněna o opci na koupi.

11:06 – HOSTOVÁNÍ – Kepa Arrizabalaga loni hostoval v Realu Madrid a kabinu Chelsea opustí rovněž nyní, hostování španělského brankáře údajně dojednává Bournemouth.

10:54 – SPEKULACE – Klid je v uplynulých týdnech okolo osoby Victora Osimhena, změnu přinesl až celek Al Ahli, který předložil nabídku ve výši 65 milionů eur (1,62 miliardy korun). Klub ale narazí na postoj samotného útočníka Neapole, tomu se do Saúdské Arábie nechce.

10:37 – HOSTOVÁNÍ – Lecce oficálně potvrdilo odchod Daniela Samka, italský tým o tom informoval na svých sociálních sítích. Dvacetiletý záložník se tak po dvou sezonách vrací zpátky do české ligy, když zamíří na východ Čech do Hradce Králové.

09:43 – PODPIS SMLOUVY – James Rodríguez v minulosti hrával za Real Madrid a do hlavního města Španělska se vrátí. Kolumbijský záložník se jako volný hráč dohodl na jednoleté spolupráci s Rayem Vallecanem, součástí dohody je opce na dalších dvanáct měsíců.

09:00 – PŘESTUP – Juventus spřádá plány k návratu na italský trůn a pomoci by mu měla i nejnovější posila. Očekávanou akvizicí se stal Nicolás González, argentinský útočník dorazil z Fiorentiny. Stará dáma tento transfer dojednávala již delší dobu a minulý týden se vyskytly komplikace, když Viola požádala o vyšší odstupné. Kluby se nakonec podle tisku dohodly na hostování za osm milionů eur s povinnou opcí na přestup za 25 milionů. Součástí jsou další dodatečně výdaje a celková suma může být díky bonusům navýšena ještě o osm milionů eur.

08:56 – SPEKULACE – Hoffenheim koupil Robina Hranáče a nebude se jednat o jedinou posilu do zadní řady. Dalším novým obráncem by se měl stát Valentin Gendrey, francouzský fotbalista by měl dorazit za deset milionů eur (250 milionů korun)z italského Lecce.

08:48 – HOSTOVÁNÍ – Zdravotní prohlídku v tréninkovém centru Boloni je dnes připraven podstoupi anglický útočník Samuel Iling Junior. Dvacetiletý kanonýr se do Itálie přesune na roční hostování z Aston Villy, kam letos v létě přestoupil z Juventusu za 14 milionů eur (350 milionů korun).

08:33 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Vitor Roque byl oficiálně potvrzen jako nová posila Realu Betis. Devatenáctiletý forvard se do Sevilly stěhuje na roční hostování s opcí z Barcelony. Los Verdiblancos pokryjí 100 % platu rodáka z jihovýchodu Brazílie.

06:30 – SPEKULACE – Osmatřicetiletý španělský stoper Sergio Ramos je od konce června bez angažmá poté, co nebyla prodloužena jeho spolupráce v Seville, jeho další kroky by přitom mohly vést do Saúdské Arábie. Italský novinář Nicoló Schira neupřesnil, o který konkrétní klub se má jednat, už každopádně započal vábení zkušeného obránce.

25. SRPNA

21:42 – JEDNÁNÍ – James Rodríguez dosáhl dohody s Rayem Vallecanem. Kolumbijec se chtěl vrátit do LaLigy, v klubu z Madridu podepíše smlouvu na jeden rok s opcí na prodloužení.

21:23 – SPEKULACE – Pětadvacetiletý argentinský křídelník Tadeo Allende v lednu letošního roku opustil poprvé svou rodnou zemi a vydal se do Evropy. V dresu Celty Vigo se ovšem zásadně neprosadil, a tak prý po pouhém roce Španělsko opustí. Jak uvádí žurnalista Matteo Moretto, hráč má prý blízko angažmá ve druholigovém italském Palermu.

21:07 – SPEKULACE – Italský novinář Gianluca Di Marzio přišel s informací, že by se velkokluby z Premier League Chelsea a Manchester United mohly pokusit si vzájemně vypomoci. Blues se chtějí zbavit Raheema Sterlinga a Bena Chilwella. Tito hráči jsou jednimi z nejlépe placených v klubu a nejsou součástí plánů kouče Enza Marescy, Rudí ďáblové pak chtějí z podobných důvodů poslat pryč Jadona Sancha. Mohlo by tak dojít k výměně, tuto formu služby za službu ale nebude lehké zrealizovat.

20:15 – SPEKULACE – Útočník Arsenalu Eddie Nketiah by mohl nakonec zamířit do Crystal Palace. Orli zvažují zapůjčení hráče na hostování se závazkem ke koupi, na seznamu priorit ale momentálně mají výše akvizici levého beka a středního obránce.

19:43 – PŘESTUP – Douglas Costa, bývalý křídelník Juventusu a Bayernu, posílí Sydney FC. Brazilec byl po angažmá ve Fluminese dostupný jako volný hráč, v Austrálii podepíše ve svých 33 letech smlouvu na dva roky.

19:19 – SPEKULACE – Rui Patrício je po konci v AS Řím bez angažmá, to už však nebude platit dlouho. Zkušeného brankáře podepíše Atalanta, kterou opustí do Atlétika mířící Juan Musso.

18:45 – SPEKULACE – Nottingham nevzdal boj o gólostroj z Feyenoordu. Santiago Giménez se přestupu nebrání, otázkou ale zůstává, zda-li bude oficiální nabídka kolem 33 milionů eur dostačující pro tým z Rotterdamu. Hodnota útočníka je totiž odhadována na 45 milionů eur.

17:49 – JEDNÁNÍ – Vítěz Evropské ligy ze sezony 2021/22 Filip Kostič nejspíše brzy opustí Juventus. Stará dáma diskutuje o prodeji wingbeka s Fiorentinou, informuje Nicoló Schira. Sám hráč na přestup, který by už měl být ve finální fázi, kývnul.

17:24 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Konkurence pro Pavla Kadeřábka je na cestě. Hoffenheim se již dohodl na koupi pravého obránce Valentina Gendreye z italského Lecce. V pondělí podstoupí Francouz zdravotní prohlídku, následně bude moci finalizovat přesun do Bundesligy za 10 milionů eur.

16:58 – SPEKULACE – Mönchengladbach je opakovaně spojován s odchodem Floriana Neuhause, jenž by se mohl stěhovat v rámci Bundesligy. Podle deníku Kicker chce 27letého záložníka přivést do svých řad Augsburg.

16:42 – JEDNÁNÍ – Odbavení Scotta McTominaye by Manchesteru United otevřelo dveře k plánované koupi Manuela Ugarteho. Defenzivní záložník PSG o přestup stojí a diskuze mezi celky se táhnou po většinu přestupového okna. Původně přišel tým z Premier League i s návrhem na hostování s opcí, díky odchodu Skota ale budou moci náhradu přivést okamžitě natrvalo.

16:20 – JEDNÁNÍ – Manchester United se dohodl s Neapolí na prodeji Scotta McTominaye. Skotský záložník anglickému velkoklubu vydělá až 30 milionů eur, pokud budou všechny strany spokojené i s podmínkami, které si bude nárokovat sám hráč. Rudí ďáblové dostanou určité procento z dalšího případného transferu 27letého středopolaře s čichem na góly.

15:15 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Faride Alidou poprvé v kariéře opouští Německo. Třiadvacetiletý křídelník se stěhuje z Frankfurtu do Itálie, na hostování s opcí si ho vypůjčil Hellas Verona.

14:58 – HOSTOVÁNÍ – Máximo Perrone znovu odchází z Manchesteru City. Argentinský záložník loni hostoval v Las Palmas, nyní si ho vypůjčilo Como.

14:39 – PŘESTUP – Mikayil Faye je oficiálně novou posilou Rennes. Mladý obránce přišel za 10,3 milionu eur z Barcelony, katalánský klub si ponechal opci na zpětný odkud za 25 milionů eur.

14:02 – PŘESTUP – Dara O'Shea přestoupil z Burnley do Ipswiche. Obránce podepsal pětiletý kontrakt, opačným směrem putuje 13 milionů liber.

13:12 – SPEKULACE – Eric García loni hostoval z Barcelony v Gironě a na stejnou adresu by se mohl vrátit i nyní. Celek z katalánské metropole s obráncem příliš nepočítá, překvapení loňské sezony se jeho návratu nebrání.

13:00 – HOSTOVÁNÍ – Hradec Králové posílí záložník a odchovanec klubu Daniel Samek. Jeho chystaný příchod z Lecce potvrdil trenér Východočechů David Horejš, transfer by se měl administrativně dořešit v příštích dnech. Více informací najdete v článku.

12:40 – SPEKULACE – Mats Hummels se měl domluvit na podmínkách angažmá v Realu Sociedad. Pětatřicetiletý německý obránce do Baskicka přijde zdarma, po odchodu z Dortmundu je volným hráčem.

12:06 – SPEKULACE – Vitor Roque dorazil do Sevilly. Stát by se měl posilou Realu Betis, jenž se s Barcelonou domluvil na ročním hostování mladého útočníka. Součástí dohody není opce na přestup.

11:45 – SPEKULACE – Rick Karsdorp by v nadcházejících dnech měl opustit AS Řím. Obránce nehraje roli v plánech trenéra Daniele De Rossiho a netrénuje se spoluhráči.

10:31 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Nicolás González v sobotu před půlnocí dorazil do Turína, v neděli ho pak čeká zdravotní prohlídka v Juventusu. Stará dáma útočníka získá z Fiorentiny na hostování (osm milionů eur) s opcí (25 milionů eur), dalších pět milionů případně bude ve hře díky bonusům.

10:25 – SPEKULACE – Dara O'Shea si po několika měsících znovu zahraje Premier League, z níž loni sestoupil s Burnley. Obránce má namířeno do Ipswiche, kluby jsou domluveny a pro fotbalistu je připravena pětiletá smlouva.

10:22 – PŘESTUP – Robin Hranáč se stal hráčem Hoffenheimu. Reprezentační obránce přestoupil z Plzně do bundesligového celku za sumu kolem 10 milionů eur včetně bonusů, což z něj činí nejdražší odchod v historii západočeského klubu. V kabině se plzeňský rodák bude potkávat se třemi dalšími Čechy. S TSG podepsal dlouhodobou smlouvu a nastupovat za něj bude s číslem 2. Více informací najdete v článku.

10:17 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Gustavo Nunes úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku v Brentfordu. Osmnáctiletý brazilský křídelník přijde z domovského Gremia, brzy bude potvrzen přestup za 12 milionů eur.

09:54 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Mikel Merino úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a přestoupí z Realu Sociedad do Arsenalu. Španělský záložník podepíše čtyřletý kontrakt, baskický klub dostane 32 milionů eur a dalších pět milionů případně v bonusech.

09:16 – SPEKULACE – Útočník Evertonu Dominic Calvert-Lewin je podle BBC na radaru Chelsea. Ta jeho přestup zvažuje coby levnější variantu k transferu Victora Osimhena z Neapole.

08:31 – PŘESTUP – Wesley Hoedt byl zvolen nejlepším hráčem Watfordu za minulou sezonu. Jednalo se však o jeho poslední zápis do historie londýnského klubu. Nizozemský obránce se stěhuje do Saúdské Arábie, koupil ho tamní Al Shabab.

07:28 – PŘESTUP – Jack Clarke si poprvé v kariéře zahraje Premier League. Bývalý mládežnický reprezentant Anglie vyměnil Sunderland za Ipswich Town, který zaplatil necelých 18 milionů eur.

24. SRPNA

23:21 – SPEKULACE – Rayo Vallecano získá podle Fabrizia Romana věhlasnou posilu do ofenzivy. Madridský klub intenzivně pracuje na příchodu kolumbijského záložníka Jamese Rodrígueze, pro něhož je nachystaná smlouva na rok s opcí.

21:19 – PŘESTUP – João Cancelo opustí Manchester City a přestoupí do Al-Hilalu. Portugalský obránce se v průběhu tohoto týdne se saúdskoarabským celkem dohodl na podmínkách, nyní společnou řeč našly rovněž oba kluby.

21:08 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Robin Hranáč úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a zítra bude představený jako posila Hoffenheimu. Plzeň za defenzivní oporu vyinkasuje 8 až 9 milionů eur bez bonusů, celková suma včetně bonusů podle novináře Floriana Plettenberga nepřesáhne 10 milionů eur.

19:33 – PŘESTUP – FC Porto posílil Samu Omorodion a nejedná se o jediného nového útočníka na soupisce portugalského klubu. O několik hodin později dorazil Deniz Gül, dvacetiletý švédský útočník přišel za 4,5 milionu eur z domovského Hammarby.

17:58 – HOSTOVÁNÍ – Tommaso Pobega odešel z AC Milán. Záložníka si na hostování vypůjčila Bologna, která si zajistila opci na přestup za dvanáct milionů eur (250 milionů korun).

17:23 – SPEKULACE – Neil Maupay nefiguruje v plánech Evertonu pro tuto sezonu, a tak se o něj zajímají ostatní týmy. Největším zájemcem byla Marseille, která tým z Liverpoolu už oslovila s konkrétní nabídkou. Do hry se teď chce údajně přidat i Brentford, který má v plánu nabídnout více než tým z jihu Francie. Osmadvacetiletý forvard působil v londýnském týmu už minulou sezonu na ročním hostování.

16:59 – SPEKULACE – Richard Sedláček rozvázal smlouvu s VVV Venlo, aktuálně je pětadvacetiletý záložník na zkoušce v prvoligových Teplicích. Odchovanec Sparty šel do Nizozemska v útlém věku, do Česka se tak má šanci vrátit po šesti letech.

16:41 – SPEKULACE – Faustino Anjorin je dalším fotbalistou "vyklízejícím" soupisku Chelsea. Ofenzivní záložník odejde do Empoli, brzy odcestuje do Itálie na zdravotní prohlídku.

16:14 – PŘESTUP – Nicolás González se dočká přestupu z Fiorentiny do Juventusu. Kluby se dohodly na odstupném a argentinský útočník bude stát 32 milionů eur (802 milionů korun), dalších šest milionů eur (150 milionů korun) bude ve hře díky bonusům.

15:57 – SPEKULACE – Renan Lodi se v zimě stěhoval z Marseille na Blízký východ, konkrétně do Al Hilalu. Momentálně však kolují spekulace, že by se mohl brazilský bek vrátit zpátky do Evropy. Bývalého hráče Atlétika Madrid by rádo přivedlo PSV Eindhoven.

15:41 – SPEKULACE – Ačkoliv přestup plzeňského obránce Robina Hranáče do Hoffenheimu je na spadnutí, německý celek podle informací novináře Floriana Plettenberga nadále usiluje i o sparťanského stopera Martina Vitíka. Problémem však zůstávají finance. Zatímco TSG nabízí za českého reprezentanta maximálně 10 milionů eur, Letenští nehodají jít pod 15 milionů.

15:13 – PŘESTUP – Tanner Tessmann odejde z Benátek, nezamíří ovšem do Interu Milán, jak se původně zdálo. Amerického záložníka nakonec za šest milionů eur koupí Lyon, hráče čeká zdravotní prohlídka.

14:43 – PŘESTUP – AS Řím má novou posilu! Jedná se o pětadvacetiletého stopera Sauda Abdulhamida. Ten aktuálně čeká na svolení k odletu do Itálie. Saúdskoarabský obránce přichází z Al Hilalu, kluby dohodly odstupné 2,5 milionu eur a fotbalista před sebou má zdravotní prohlídku.

14:15 – HOSTOVÁNÍ – Horațiu Moldovan si nevybojoval šanci v prvním týmu Atlétika Madrid a po několika měsících odchází. 26letého rumunského brankáře si na hostování vypůjčilo druholigové italské Sassuolo, součástí dohody je i opce na přestup.

13:59 – SPEKULACE – Manuel Ugarte se pomalými krůčky přibližuje vysněnému přestupu do Manchesteru United. Třiadvacetiletý hráč už pouze čeká, než mu jeho agent dá zelenou, aby mohl odcestovat na Britské ostrovy.

13:41 – SPEKULACE – Armando Broja měl namířeno z Chelsea na hostování s opcí do Ipswiche, z tohoto stěhování albánského útočníka ale zřejmě nic nebude - kluby se nedokázaly dohodnout na všech podmínkách.

13:20 – PŘESTUP – Jedenadvacetiletý stoper Tomás Palacios se přesune z Jižní Ameriky do Itálie. Argentinského stopera koupil Inter Milán za 6,5 milionu eur (162 milionů korun). Zdravotní prohlídku by měl podle novináře Fabrizia Romana podstoupit hráč příští týden.

12:55 – SPEKULACE – Mason Greenwood má i jamajské občanství a svaz této země požádal o to, aby ofenzivní fotbalista Marseille mohl nastupovat za tamní reprezentaci. Greenwood má na svém kontě jeden start za anglický národní tým, v září 2020 naskočil k duelu Ligy národů proti Islandu.

12:23 – HOSTOVÁNÍ – Jackson Porozo opustil druholigový francouzský Troyes a může se těšit na španělskou nejvyšší soutěž. Obránce si na hostování vypůjčil Leganés, součástí dohody není opce na přestup.

12:09 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jackson Irvine zahajuje čtvrtou a podle všeho ne poslední sezonu v St. Pauli - nováček německé nejvyšší soutěže se svým záložníkem a kapitánem podepsal nový kontrakt.

11:53 – HOSTOVÁNÍ – Clément Lenglet se v nejbližších hodinách stane oficiálně novou posilou Atlétika Madrid pro tuto sezonu. Colchoneres zaplatí Barceloně za výpujčku francouzského stopera 3 miliony eur (75 milionů korun).

11:12 – SPEKULACE – Muhammed Cham se dostal i do hledáčku Slavie, z francouzského Clermontu ovšem nakonec zamíří do Turecka – příchod rakouského ofenzivního záložníka dolaďuje Trabzonspor.

10:07 – SPEKULACE – Robin Hranáč je více než jednou nohou v Hoffenheimu. Německý klub je domluven s Plzní a českého obránce čeká zdravotní prohlídka, pokud vše půjde hladce, může být podle Kickeru transfer dotažen už v sobotu.

09:54 – PŘESTUP – Samu Omorodion se nedávno nedohodl na podmínkách angažmá v Chelsea a z Atlétika Madrid nakonec přestoupil do FC Porto. Portugalský klub za mladého útočníka zaplatil jen 15 milionů eur, za tuto částku ovšem získal jen polovinu z práv na fotbalistu. Zbytek si ponechal španělský klub.

09:01 – PŘESTUP – Další letní posilou Girony se stal Yáser Asprilla. Dvacetiletý kolumbijský křídelník přišel z Watfordu, katalánský klub za něj zaplatil 18 milionů eur. Asprilla tak vystřídal českého obránce Ladislava Krejčího v popředí nejdražších přestupů klubu. Více informací najdete v článku.

08:52 – SPEKULACE – Clément Lenglet je delší dobu nepotřebný v Barceloně, paradoxně by ale měl prodloužit smlouvu. Francouzský obránce má kontrakt do června 2026, který bude podle posledních zpráv prodloužen o 12 měsíců. Fotbalista by měl ale okamžitě zamířit na další hostování. Spekuluje se o Atlétiku Madrid, které si posilu do obrany přeje, ale nezbývá mu na ni mnoho peněz.

08:40 – HOSTOVÁNÍ – Álex Collado druhým rokem po sobě odchází z Realu Betis na hostování do Saúdské Arábie, španělského křídelníka si tentokráte vypůjčil Al Kholood.

23. SRPNA

23:19 – HOSTOVÁNÍ – Jonathan Rowe opustil Norwich a nově bude hrát za Marseille. Francouzský klub získal anglického křídelníka na hostování, v případě realizace přestupu za něj bude muset zaplatit 15 milionů eur.

22:43 – PŘESTUP – El-Bilal Touré se stěhuje z Atalanty do Stuttgartu. Německý klub za hostování útočníka z Mali zaplatí čtyři miliony eur a po sezoně bude disponovat opcí na přestup za 20 milionů eur.

22:31 – PŘESTUP – Nicolas Madsen je nejnovější posilou anglického druholigového Queens Park Rangers. Dánský záložník přišel z Westerlo, belgický klub za něj vyinkasuje 3,75 milionu eur.

22:26 – HOSTOVÁNÍ – Portugalský záložník Fábio Vieira před dvěma roky přestupoval z FC Porto do Arsenalu a nyní se vrátí zpět, portugalský klub dojednal podmínky hostování.

21:50 – PODPIS SMLOUVY – Sergi Roberto prošel zdravotní prohlídkou a podepsal dvouletou smlouvu s Comem. Španělský záložník byl k dispozici zdarma poté, co se v létě rozloučil s Barcelonou. V katalánském velkoklubu působil od 14 let, získal s ním sedm titulů v LaLize a dvakrát vyhrál Ligu mistrů.

21:47 – PŘESTUP – Yuri Ribeiro po minulé sezoně opustil Legii Varšava a vrací se do vlasti. Portugalský obránce bude hrát za Bragu, s níž podepsal smlouvu na dva roky.

20:53 – PODPIS SMLOUVY – Weston McKennie bude i nadále hájit barvy Juventusu, v němž působí vyjma půlroční pauzy od začátku sezony 2020/21. Americký záložník prodloužil s Bianconeri smlouvu do roku 2026.

20:00 – PŘESTUP – Štrasburk oznámil zisk klíčového hráče švédského Malmö Sebastiana Nanasiho. Dvaadvacetiletý křídelník, jehož mohli čeští fanoušci sledovat i v úvodním utkání play off o Ligu mistrů s pražskou Spartou, podepsal ve francouzském klubu smlouvu do roku 2029. Racing za něj měl podle médií zaplatit 11 milionů eur (275 milionů korun).

19:38 – PŘESTUP – Po Adamovi Hložkovi získal Hoffenheim dalšího útočníka. Den před vstupem do nové bundesligové sezony oznámil příchod třicetiletého reprezentanta Bosny a Hercegoviny Harise Tabakoviče, jenž byl v minulé sezoně v dresu Herthy Berlín se 22 góly děleným králem střelců druhé ligy. Stane se další posilou TSG plzeňský stoper Robin Hranáč?

18:51 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Brighton dosáhl podle Fabrizia Romana kýžené dohody s Fenerbahce týkající se koupě krajního obránce či záložníka Ferdiho Kadioglua. Istanbulský klub by za něj měl dostat 30 milionů eur, turecký reprezentant je v novém působišti údajně dohodnut na pětileté smlouvě a nyní ho čeká zdravotní prohlídka.

17:47 – PŘESTUP – Andrea Stašková před měsícem oznámila na instagramu, že končí v AC Milán. A v pátek byla oznámena jako nová posila Galatasaraye Istanbul. Česká forvardka podepsala s tureckým velkoklubem kontrakt na jeden rok.

17:29 – PŘESTUP – Dánský stoper Joachim Andersen byl v pátek oficiálně potvrzen jako nová posila Fulhamu. Osmadvacetiletý hráč se k Chalupářům vrací po třech letech strávených v Crystal Palace. Přestupová částka je 30 milionů eur (asi 750 milionů korun).

16:51 – HOSTOVÁNÍ – Ashley Phillips na jaře hostoval v Plymouthu a do druhé anglické ligy se vrací, obránce Tottenhamu si tentokráte vypůjčilo Stoke City.

16:33 – SPEKULACE – Raheem Sterling nefiguruje v plánech Chelsea pro tuto sezonu. Devětadvacetiletý křídelník tak hledá nové angažmá a zájem projevilo Crystal Palace. Londýnský celek by Angličana rád přivedl, hlavní kámen úrazu je ovšem jeho astronomický týdenní plat ve výši 350 tisíc liber (10 milionů korun).

16:17 – SPEKULACE – Layvin Kurzawa je po konci smlouvy v PSG bez angažmá, aktuálně je však podle mnoha informací blízko k podpisu nového kontraktu v Brestu. Jedenatřicetiletý obránce byl spojován s PSV Eindhoven, Realem Betis a Las Palmas, on sám však preferuje zůstat ve své rodné zemi.

15:34 – SPEKULACE – Ko Itakura se dostal do hledáčku PSV Eindhoven a nizozemský klub za něho nabídl 11,5 milionu eur. Japonský obránce patří Gladbachu a PSV podle všeho narazí na postoj německého celku, který nemá v plánu fotbalistu prodávat.

15:21 – SPEKULACE – Podle francouzského deníku L'Équipe je PSG velmi spokojené se službami portugalského záložníka Vitinhy. Pařížský velkoklub si čtyřiadvacetiletého hráče vychvaluje natolik, že se pro něj chystá nová smlouva.

14:59 – SPEKULACE – Podle novináře Davida Ornsteina by Bournemouth rád přivedl brankáře Kepu Arrizabalagu. Devětadvacetiletý gólman působil minulou sezonu v Realu Madrid, aktuálně je kmenovým hráčem londýnské Chelsea, kde však nefiguruje v plánech do budoucna. Cherries by Španěla rádi přivedli na roční hostování.

14:46 – PŘESTUP – Răzvan Sava v minulosti chytal za Turín a do Itálie se po dvou a půl letech vrací. Dvaadvacetiletý rumunský brankář opustil CFR Kluž a přestoupil do Udinese, to zaplatilo 2,5 milionu eur (asi 62 milionů korun).

14:33 – PŘESTUP – Další posilou nováčka první fotbalové ligy Dukly Praha se stal záložník či obránce Martin Ambler, který přišel z druholigového Varnsdorfu. Na Julisce podepsal smlouvu do roku 2027, uvedla Dukla na svém webu. Čtyřiadvacetiletého hráče čeká premiéra v nejvyšší soutěži.

14:14 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Tomáš Král se usadil v základní sestavě Mladé Boleslavi a za český klub bude hrát i nadále, vedení s devatenáctiletým obráncem uzavřelo novou smlouvu.

13:53 – PŘESTUP – Jonathan Gómez se nedočká šance v prvním týmu Realu Sociedad. Dvacetiletý americký obránce využil šance na stěhování do Řecka, koupil ho PAOK Soluň.

13:40 – SPEKULACE – Manor Solomon nehraje roli v plánech Tottenhamu a z londýnského klubu podle všeho odejde. Izraelský křídelník už odmítl nabídku Getafe, jeho prioritou je setrvání v Anglii.

13:29 – SPEKULACE – Zájem německého Hoffenheimu o plzeňského stopera Robina Hranáče přerostl v nabídku, která měla být podle informací Livesport Zpráv přijata. Český reprezentant se chystá do Německa na zdravotní prohlídku.

13:18 – SPEKULACE – Walid Cheddira z Neapole je v posledních dnech často spojován s možný přesunem na španělské pobřeží. O služby marockého fotbalisty má zájem Espanyol. Katalánský celek aktuálně už s Gli Azzurri vyjednává.

13:11 – HOSTOVÁNÍ – Uroš Račič po jednom roce opouští Sassuolo a druhou ligu bude hrát v Anglii, srbského záložníka si na hostování vypůjčil West Bromwich Albion.

12:59 – SPEKULACE – Slavia pracuje na posílení pozice pravého wingbeka. V Belgii si vyhlédla dvaadvacetiletého Simiona Micheze, ofenzivně laděný fotbalista v nové sezoně vsítil během čtyř zápasů dvě branky a na další přihrál. Kamerunec již byl v Praze, kde se sešívanými jednal o přestupu. Jedná se o posilu, kterou Jindřich Trpišovský zmiňoval po duelu s Lille. Více informací o hráči samotném i fázi jednání najdete v článku.

12:42 – PODPIS SMLOUVY – Ilkay Gündogan se po jednom roce vrátil do Manchesteru City. Německý záložník před několika dny požádal o odchod z Barcelony a katalánský klub mu vyšel vstříc, anglický šampion ho získal zdarma. Více informací najdete v článku.

12:38 – PODPIS SMLOUVY – Weston McKennie v pátek spojí další budoucnost s Juventusem a podepíše nový kontrakt platný do června 2026, americký záložník má aktuálně smlouvu na poslední sezonu.

12:31 – SPEKULACE – Zástupci Janova jsou velmi sebevědomí, že se jim dnes podaří dotáhnout přestup Fabia Mirettiho z Juventusu. Jedenadvacetiletý talent má ve Staré dámě smlouvu do roku 2027, aktuálně má však zlomenou nohu a vypadá to, že si dlouho nezahraje.

12:16 – HOSTOVÁNÍ – Mario Martín bude zkušenosti sbírat ve Valladolidu. Dvacetiletý záložník přišel z Realu Madrid, nováček španělské nejvyšší soutěže ho získal na hostování.

11:37 – JEDNÁNÍ – Mikel Arteta potvrdil jednání o novém kontraktu. Španělský manažer odvádí v Arsenalu kvalitní práci, stávající smlouvu má platnou jen do června příštího roku.

09:11 – JEDNÁNÍ – Billy Gilmour je velice blízko přestupu do Neapole. Kreativní záložník ze Skotska vyjde Gli Azzurri na 15 milionů eur, jsou také známy konkrétní podmínky pro dosažení bonusů. Milion navíc dostane Brighton, pokud italský celek vyhraje Serii A. Další milion bude za kvalifikování se do Ligy mistrů, informuje o transferu 23letého produktu akademie Chelsea novinář Nicoló Schira.

08:34 – SPEKULACE – Mönchengladbach stále neobdržel oficiální nabídku na klíčového středopolaře. Manu Koné vyjádřil vedení klubu touhu zkusit novou kapitolu v kariéře. Až na dotazy na hráčovu dostupnost od italských celků se nikdo o akvizici Francouze ceněného na alespoň 20 milionů eur zatím nepokusil.

08:16 – SPEKULACE – Nejlepší střelec uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže Václav Jurečka by se mohl podle Fabrizia Romana vydat do Německa nebo Itálie. Konkrétní kluby již měly útočníka Slavie oslovit, sám 30letý hráč by se v případě dobré nabídky odchodu nebránil. Po akvizici Tomáše Chorého se totiž dá očekávat snížení herní vytíženosti.

07:01 – KONEC JEDNÁNÍ – "Díky, Říme. Uvidíme se v neděli," vzkázal na sociálních sítích argentinský útočník Paulo Dybala. Hvězda tamního AS měla na stole lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie a původní zprávy hovořily o tom, že ji přijme. Mistr světa z roku 2022 ale nakonec odmítl smlouvu od Al Quadsiah, která by mu během tří let garantovala pohádkovou mzdu 75 milionů eur.

22. SRPNA

21:44 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Weston McKennie byl ještě nedávno na odchodu z Juventusu, nakonec ale v turínském celku zůstane a dostane novou smlouvu. Americký záložník má kontrakt do června 2025, brzy jej prodlouží o dvanáct měsíců.

21:38 – JEDNÁNÍ – Romelu Lukaku chce do Neapole, stejné přání mají i oba kluby. Chelsea nadále jedná s Gli Azzurri o podmínkách přestupu, italský celek nabízí o více než 10 milionů eur méně, než je výstupní klauzule belgického útočníka. Ta je nastavená na 43 milionech eur.

21:20 – PŘESTUP – Manchester United myslí i na budoucnost, což dokázal akvizicí 18letého defenzivního záložníka z Mali. Sékou Koné byl předmětem zájmu několika klubů, boj o mládežnického reprezentanta nakonec vyhráli Rudí ďáblové.

21:07 – SPEKULACE – Joao Cancelo zřejmě doopravdy přestoupí z Manchesteru City do Al Hilalu. Portugalský obránce by měl podepsat tříletý kontrakt s celkovým platem 70 milionů eur. Shoda mezi kluby není daleko, diskuze ohledně podmínek přestupu již probíhají. Spekuluje se o 40 milionech eur za transfer krajního beka.

20:42 – SPEKULACE – Carney Chukwuemeka nedostal vinou zranění příležitost naplno předvést fanouškům Chelsea svůj potenciál. Crystal Palace o technicky nadaného záložníka jeví seriózní zájem, Blues ale požadují necelých 30 milionů eur. V závěrečných dnech přestupového období se přesto dá očekávat nabídka, Angličan totiž byl vynechán ze soupisky na dnešní kvalifikační utkání o Konferenční ligu se Servette.

20:21 – PŘESTUP – Mikayil Faye opustí Barcelonu a přestoupí do Rennes. Mladý senegalský obránce bude stát 12 milionů eur a zítra se podrobí zdravotní prohlídce, katalánský klub si podle Fabrizia Romana ponechá u 20letého stopera možnost zpětného odkoupení.

20:07 – PŘESTUP – Včely z Brentfordu jsou dnes v rámci přestupů velmi pilné. Po investování 30 milionů eur do Seppa van den Berga z Liverpoolu uzmuli i Gustava Nunese. Teprve 18letý křídelník Gremia vyjde celek z Premier League na 12 milionů eur, brazilský tým dostane také 20 % z následného prodeje. Kolem mladého prospektu kroužilo několik evropských klubů, driblink a situace jeden na jednoho zvládal Nunes v nejvyšší soutěži Brazílie nesmírně chytře.

19:43 – SPEKULACE – Raheem Sterling ví, že nefiguruje v plánech Chelsea. Jeden z nejlépe placených hráčů Blues se údajně objevil v hledáčku Aston Villy, díky čemuž by anglický křídelník nemusel opouštět Premier League. Londýňané tak nadále pracují na zúžování kádru, který se v jeden moment skládal ze 45 hráčů.

19:22 – SPEKULACE – Zdá se, že přesun Manuela Ugarteho z PSG do Manchesteru United by mohl být záležitostí táhnoucí se až do závěrečných dnů přestupového období. Pařížané požadují 60 milionů eur, ve hře je i hostování s opcí na přestup.

19:04 – PŘESTUP – Jordan Ayew vymění v Premier League Orly za Lišky. Leicester zaplatí za příchod 32letého forvarda 9,4 milionů eur, informoval anglický novinář Edmund Brack. Ve dresu Crystal Palace odehrál Ghaňan sedm let, nového zaměstnavatele tak může těšit akvizice hráče sžitého s anglickým fotbalem.

18:45 – SPEKULACE – Fabrizio Romano uvedl na pravou míru zvěsti o budoucnosti Matse Hummelse. Legendární stoper Dortmundu si jako volný hráč hledá nové angažmá, falešný agent si údajně vymyslel zvěsti o diskuzích s Mallorkou. Pravda by ale měla být jinde, německý stoper má jednat s Realem Sociedad.

18:27 – PŘESTUP – Liverpool sice zatím nekoupil jediného hráče, brzy ale vydělá téměř 30 milionů eur. Sepp van den Berg za Reds v soutěžním utkání ani jednou nenastoupil, během hostování v Mohuči však zaujal Brentford. Za nyní 22letého Nizozemce zaplatil tým z města Beatles v roce 2019 2 miliony eur. Vydařenou investici chtěl Liverpoolu zprvu pomoci zúročit Leverkusen, ten ovšem nedokázal přestup dotáhnout.

18:04 – PŘESTUP – Ústní dohoda o přestupu vítěze Eura je na místě. Mikel Merino posílí Arsenal, jenž za záložníka zaplatí Realu Sociedad i s bonusy 38,5 milionů eur. Po šesti letech, kdy byl v LaLize věrný jednomu celku, tak 28letý středopolař okusí Premier League.

16:40 – SPEKULACE – Nejhorší obrana Chance Ligy z Českých Budějovic by se měla dočkat vzpruhy mezi třemi tyčemi. Podle webu infotbal.cz zúročí na českých trávnících zkušenosti z Anglie Tomáš Holý, jenž už za Jihočechy nastoupil v rámci přípravného utkání proti Českému Krumlovu.

16:24 – SPEKULACE – Dávid Hancko je velmi blízko přesunu do Atlétika. Diego Simeone o slovenského reprezentanta usiluje celé letní přestupové období v rámci obnovy kádru, která může tým z Madridu vyjít až na 270 milionů eur.

16:12 – SPEKULACE – Ředitel AC Milán Giorgio Furlani dal jasně najevo svůj postoj ohledně zájmu Barcelony o Rafaela Leaa. "Přesun do Barcelony? Bez šance, v žádném případě. Z klubu na 100 % neodejde. Pokud by požádal o odchod? To neudělá, o odchod nepožádá," řekl pro El Chiringuito TV.

13:07 – PŘESTUP – Vytipovaná náhrada pražské Sparty za zraněného Imanola Garcíu nakonec na Letnou nedorazí. Levý obránce Feyenoordu Marcos López podle posledních informací míří do FC Kodaň. Přestup zatím není oficiálně oznámen, dánský celek už si ale čtyřiadvacetiletého Peruánce zapsal na soupisku pro čtvrté předkolo Konferenční ligy.

12:05 – JEDNÁNÍ – Daniel Samek se vrací do Chance Ligy. V noci přiletí do České republiky a následně dokončí přechod do Hradce Králové. Z Lecce odejde na roční hostování.

11:45 – PŘESTUP – Norský záložník Sander Berge se rychle vrací do Premier League. Krátce po začátku sezony ho z Burnley za necelých 24 milionů eur získal do svých řad Fulham.

11:05 – SPEKULACE – Karim Benzema si údajně vyžádal spoluhráče Ronalda. Z Al Nassru by se do Al Ittihadu mohl stěhovat Sadio Mané.

10:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankářská jednička Aston Villy Emiliano Martínez podepsal v anglickém klubu novou smlouvu do 30. června 2029. Za The Villans odehrál už čtyři sezony.

10:29 – SPEKULACE – Paulo Dybala podle posledních zpráv přijal lukrativní nabídku od celku Al-Qadsiah. Argentinec patří AS Řím a čeká na výsledek jednání mezi kluby, v Saúdské Arábii by si za tři roky měl vydělat 75 milionů eur.

9:58 – SPEKULACE – Rayan Cherki i nadále zůstává na soupisce Lyonu. O záložníka už nemá zájem PSG a fotbalistovy další kroky nepovedou ani do Fulhamu. Londýnský klub sice dojednal podmínky přestupu, Cherki ale stěhování do Anglie zavrhl.

09:13 – SPEKULACE – Al Hilal má zálusk na dalšího hráče z Evropy. Do hledáčku bohatého saúdskoarabského celku se dostal portugalský obránce João Cancelo z Manchesteru City, anglický klub dostal první nabídku.

08:22 – SPEKULACE – Mikel Merino by se už v průběhu dnešního dne mohl stát novou posilou Arsenalu. Kanonýři úspěšně jednají o příchodu španělského záložníka z Realu Sociedad, suma za transfer bude činit 35 milionů eur.

21. SPRNA

23:18 – PŘESTUP – Leeds United po řadě odchodů brzy přivítá posilu do ofenzivy. Druholigový anglický klub se dohodl na příchodu Largieho Ramazaniho z Almeríe, které může i s bonusy zaplatit 11,7 milionu eur. Třiadvacetiletý křídelník se chystá do Anglie na zdravotní prohlídku.

21:37 – HOSTOVÁNÍ – Juventus posílil Pierre Kalulu z konkurenčního AC Milán. Čtyřiadvacetiletý obránce do Turína dorazil na roční hostování s nepovinnou opcí, Rossoneri mohou celkem obdržet 20,3 milionu eur.

21:15 – PŘESTUP – Villarreal dotáhl příchod Thierna Barryho z Basileje. "Žlutá ponorka" za vysněnou posilu, která podepsala smlouvu do roku 2029, zaplatí 14 milionů eur.

19:58 – HOSTOVÁNÍ – Adria Altimira se dočasně loučí s Villarrealem. Třiadvacetiletý obránce bude do léta příštího roku hostovat v Leganésu.

18:45 – HOSTOVÁNÍ – Brighton poslal Abdallaha Simu opět do Francie. Bývalá kometa pražské Slavie zamířila na roční hostování bez opce do Brestu, s nímž si zahraje Ligu mistrů.

18:24 – HOSTOVÁNÍ – Ki-Jana Hoever zamířil z Wolverhamptonu Wanderers na další hostování. Nizozemský mládežnický reprezentant stráví ročníku 2024/25 v Auxerre.

17:12 – SPEKULACE – Rayan Cherki z Lyonu byl spojován s řadou zájemců, mezi nimiž nechybělo PSG, jehož dres však neoblékne. Úřadující francouzský mistr podle novináře Fabrizia Romana neplánuje obnovit jednání.

16:55 – KONEC KARIÉRY – Kopačky na hřebík se ve 34 letech rozhodl pověsit Zouhair Feddal, který byl rok bez angažmá po odchodu z Alanyasporu. Bývalý marocký reprezentant často střídal kluby a mimo jiných prošel Realem Betis nebo lisabonským Sportingem.

Hráčovy předchozí sezony. Livesport

16:14 – HOSTOVÁNÍ – Amin Sarr odejde z Olympique Lyon na hostování do Hellasu Verona. Součástí roční půjčky bude také opce ve výši pěti milionů eur.

15:58 – PODPIS – Jeff Reine-Adélaide se podle očekávání stal novou posilou druholigové italské Salernitany, kam přišel jako volný hráč. 26letý francouzský záložník dříve hrával za Lyon, Troyes nebo Nice, od přelomu června a července byl bez práce.

15:48 – PŘESTUP – Neapol dokončila přestup útočníka Davida Nerese (27) z lisabonské Benfiky, která za něj vyinkasuje 28 milionů eur. Partenopei s brazilským reprezentantem podepsali smlouvu do roku 2029.

15:21 – HOSTOVÁNÍ – Bashir Humphreys odchází z Chelsea na další hostování do druhé anglické ligy. Jednadvacetiletý obránce stráví sezonu 2024/25 v Burnley.

14:27 – HOSTOVÁNÍ – Pardubice posílil bosenský fotbalista Eldar Šehič. Čtyřiadvacetiletý levý krajní obránce či záložník zamířil na východ Čech na hostování do konce sezony z Baníku Ostrava. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

14:25 – PŘESTUP – Joao Félix se vrací z Atlética Madrid do Chelsea, kde již hostoval na jaře 2023. The Blues za portugalského reprezentanta zaplatí 50 milionů liber a podepsali s ním sedmiletou smlouvu. Více informací v článku.

13:23 – HOSTOVÁNÍ – Ajax formou ročního hostování bez opce posílil Daniele Rugani z Juventusu. Třicetiletý obránce má se Starou dámou smlouvu ještě na dva roky, po nástupu trenéra Thiaga Motty se stal nepotřebným.

12:50 – PŘESTUP – Ilkay Gündogan se po roce vrátí z Barcelony do Manchesteru City. Zkušený záložník, jenž dorazí bez finanční kompenzace, se ve známém prostředí dohodl na roční smlouvě.

12:45 – JEDNÁNÍ – Como láká další posilu, tentokrát z řad Manchesteru City. Maximo Perrone loni hostoval v Las Palmas a v plánech Citizens roli nehraje ani letos. Záložník by tak mohl zamířit do Itálie.

12:36 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Leicester prodloužil kontrakt s mladým křídelníkem. Kasey McAteer se tak může těšit na další roky v dresu anglického klubu. Dvaadvacetiletý Angličan podepsal smlouvu do roku 2028.

12:30 – PŘESTUP – Sekou Mara je oficiálně novou posilou Štrasburku. Dvaadvacetiletý útočník přišel ze Southamptonu za 12 milionů eur. Mladý Francouz podepsal smlouvu do roku 2029.

12:25 – JEDNÁNÍ – Dvacetiletý obránce Valentin Barco se zatím v Brightonu neprosadil, anglický klub by ho rád poslal na hostování. Pomocnou ruku mu v tomto případě podala Sevilla. Ta má o mladého Argentince zájem a už zahájila jednání.

12:22 – HOSTOVÁNÍ – Amin Sarr není podstatnou součástí prvního týmu Lyonu a klub opustí. Útočník má namířeno do Hellasu Verona, italský klub dojednává podmínky hostování s opcí.

12:05 – PŘESTUP – Conor Gallagher se přece jenom dočkal přestupu z Chelsea do Atlétika Madrid. Před několika dny odložený transfer byl dnes oficiálně stvrzen podpisem, španělský klub tak pokračuje ve velkých letních nákupech.

11:29 – HOSTOVÁNÍ – Dvacetiletý český brankář Radek Vítek odchází z Manchesteru United na roční hostování do rakouského prvoligového klubu Blau-Weiss Linec. Více informací v článku.

10:47 – HOSTOVÁNÍ – Nico Paz by letos v prvním týmu Realu Madrid mnoho šancí nedostal a za herní praxí odejde jinam. Na jeho hostování úspěšně pracuje nováček Serie A z Coma, dohoda je takřka hotová.

10:47 – HOSTOVÁNÍ – Gabriel Moscardo si bude muset počkat na první šanci v dresu PSG. 18letý záložník se podle očekávání bude rozehrávat jinde, hostování dnes potvrdila Remeš.

10:08 – HOSTOVÁNÍ – Marcus Pedersen je na odchodu z Feyenoordu do Turína, kluby jsou domluveny na podmínkách hostování s povinnou opcí na přestup. Norský fotbalista v italském celku nahradí Raoula Bellanovu, ten přestupuje do Atalanty.

10:04 – PŘESTUP – Burnley posiluje obranné řady. Z Chelsea přivedla mladého obránce Bashira Humphreyse za necelých 15 milionů liber včetně bonusů.

09:54 – HOSTOVÁNÍ – Nottingham uvolnil do portugalského Rio Ave obránce Omara Richardse a náhradou se stane Alex Moreno. Španělský fotbalista přijde na hostování z Aston Villy, co nevidět ho čeká zdravotní prohlídka.

09:45 – PŘESTUP – Marcos Acuña dal svoje definitivní sbohem Seville. Argentinský reprezentant se vrací do vlasti, zdarma ho získal slavný River Plate. Dvaatřicetiletý obránce podepsal smlouvu do roku 2027.

09:42 – PŘESTUP – Další zajímavou posilou Atalanty se stane Raoul Bellanova. Italský reprezentační obránce přijde z Turína, kluby jsou domluveny na odstupném 22 milionů eur + bonusy a společnou řeč s celkem z Bergama našel i fotbalista.

09:40 – PŘESTUP – Fulham se rozhodl utrácet a jeho nejnovější posilou se zřejmě stane Joachim Andersen. Obránce přijde z Crystal Palace, kluby jsou domluveny na odstupném třicet milionů liber.

09:35 – SPEKULACE – Arthur Vermeeren v dresu Atlétika Madrid nedostával příliš příležitostí, proto nejspíše v další sezoně zamíří na hostování. Zájem o jeho služby mají Marseille, Lipsko i Leverkusen.

08:05 – UKONČENÍ SMLOUVY – Angažmá Neila Lennona v Rapidu Bukurešť nemělo dlouhého trvání. Irský manažer v Rumunsku ze šesti ligových utkání ani jednou nezvítězil a klub jej tak ze dvanáctého místa v tabulce propustil.

07:55 – PŘESTUP – Posilu do zálohy získal ještě po prvním kole Premier League Southampton. Jeho řady rozšíří Mateus Fernandes, portugalský mládežnický reprezentant dosud oblékal dres Sportingu. Saints za něj zaplatili částku okolo 15 milionů liber.