Pracuji i 18 hodin denně, říká Fabrizio Romano. Čeká velké věci od Liverpoolu

Osmnáct milionů sledujících na Instagramu, šestnáct milionů na Twitteru. To je aktuální bilance nejpopulárnějšího fotbalového novináře současnosti, Itala Fabrizia Romana (30). Insider, který ví o každém pohybu na přestupovém trhu a o všechny informace se dělí s fanoušky, si za posledních pár let získal obrovskou popularitu. Jeho věta "Here we go!", kterou oznamuje, že mezi kluby došlo k domluvení přestupu, už stihla zlidovět. A právě Fabrizio Romano byl exkluzivním hostem podcastu Livesport Daily.

"Doufám, že mi během našeho povídání neuteče nějaký důležitý přestup," zahájil Fabrizio Romano rozhovor. "O všechny svoje kanály na sociálních sítích se starám sám, takže se může stát, že během rozhovoru něco propásnu. Snad budu mít štěstí a nic se nestane," prohlásil.

Fabrizio, vždycky mě zajímalo, kolik času trávíte denně na mobilu?

"To se liší den ode dne. Někdy je to opravdu šílené, v těch hektických dnech jsem na mobilu třeba osmnáct hodin. Jakmile se otevře přestupový trh, strávím s mobilem celý den. V takových dnech nezbývá čas na žádné koníčky ani na rodinu, prostě neustále pracuju. Naštěstí už moje okolí ví, že moje práce takové nasazení vyžaduje, takže to všichni respektují."

A kolik toho naspíte?

"Během přestupového období málo. Někdy tři hodiny, někdy pět. Nikdy dopředu nevím, co se stane a v kolik se dostanu do postele. Ale v přestupovém období je průměr tak čtyři hodiny denně."

Videorozhovor s Fabriziem Romanem. Livesport CZ

Sledují vás miliony lidí na sociálních sítích, každý váš příspěvek řeší všichni fanoušci daného klubu. Žijete si svůj sen?

"Určitě jsem ani nesnil o tom, kolik budu mít followerů. Koneckonců, když jsem začínal, slovo follower se v tom současném významu ani nepoužívalo. Můj sen byl psát do velkých novin nebo pracovat v televizi. Vždycky jsem chtěl lidem předávat pozitivní informace a dělat prospěšnou práci. Nejvíc mě baví, když udělám fanouškům svou zprávou radost, když se radují z nového hráče nebo prodloužení smlouvy. Působit lidem takové emoce je výjimečné privilegium. Takže popravdě, nesnil jsem, že moje kariéra se rozvine až takhle, ale vždycky bylo mým snem předávat lidem pozitivní zprávy."

Hodně lidí si asi láme hlavu s tím, kam na všechny ty informace chodíte…

"Nikdy nepřemýšlím nad tím, kolik mám zdrojů nebo jestli bych si neměl pořídit další. Nechávám to prostě plynout, den po dni. To je moje tajemství. Potkávat se s novými lidmi, poznávat, udržovat styky s lidmi, které znám už patnáct let. Vtip je v tom si přirozeně rozšiřovat svojí síť, nejde to plánovat. Rozhodně si neříkám, že se dneska musím seznámit s někým z Realu nebo Chelsea. Prostě se s někým už znám a ten mě třeba posune k někomu dalšímu, je to takové domino. Snažím se udržovat dobrý vztah s agenty méně známých hráčů i s těmi, kteří zastupují velké hvězdy. Pro mě je to stejné, každému zavolám, popovídám si s ním. Popravdě, největší zprávy, se kterými jsem přišel, byly vždycky od menších zdrojů. Proto respektuju každého ve své síti kontaktů."

Pojďme k samotnému fotbalu. Kdo podle vás bude v létě nejaktivnější na přestupovém trhu?

"Očekávám dál velkou aktivitu od Chelsea, která už hodně hráčů prodala, což pro ni bylo klíčové. Teď mohou hodně hráčů koupit. Myslím, že půjdou třeba po novém brankáři nebo stoperovi, i když tam možná využiji Colwilla, který se jim vrátí z hostování. Potřebují minimálně jednoho, spíš dva záložníky. Takže budou mít hodně napilno. Pak samozřejmě Barcelona, která chce spoustu nových hráčů, takže tam to taky bude velmi rušné."

A od kterého klubu čekáte v příští sezoně největší výkonnostní skok oproti té minulé?

"Hodně čekám od Liverpoolu. V minulé sezoně byly jejich výkony zklamáním, ale měli taky dost smůly. Sešla se jim zranění a celkově prostě měli nešťastnou sezonu, to se někdy stane a je to součástí fotbalu. Příští sezona bude jiná, Mac Allister je skvělý nákup za málo peněz a hodně jim pomůže. Z celého týmu bude podle mě vyzařovat jiná energie a bude to pro ně hodně důležitá sezona."

Co byste poradil lidem, kteří sní o tom, že by se stali podobnými fotbalovými insidery, jako jste vy?

"Jedinou cestou je tvrdá práce. V dnešní době je tu díky sociálním sítím spousta možností. Když jsem začínal, mohlo se nás v tomto směru uplatnit jen pár, teď mají všichni spoustu možností oslovovat lidi, napsat jim napřímo, něco zjistit. Každý má šanci ukázat svůj talent. Ale jak říkám, nesmíte podceňovat tvrdou práci. Je to jako u hráčů, nikdy nesmíte polevit, když se vám začne dařit. Musíte dál a dál makat a dostat ze sebe maximum. Vytvářet si síť kontaktů, to je dlouhodobá práce. Ale rozhodně to není něco nedosažitelného. Já jsem některé své známé potkal, když byli ve třetí italské lize a dnes jsou ve vedení největších klubů světa. Takže ano, všechno je na dosah ruky, chce to jen nebát se tvrdé práce."

Fotbalové přestupy a spekulace