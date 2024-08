Rohan bral účast ve finále kayakcrossu jako zázrak. Dělám jiný sport, poznamenal

Kanoista Lukáš Rohan (29) měl na OH v Paříži překvapivě na dosah medaili z kayakcrossu a po čtvrtém místě byl nakonec lehce zklamaný, že na stupně vítězů nedosáhl. Už postup do čtyřčlenného finále byl ale výsledek, který vůbec neočekával.

"Říkal jsem si, že jsem trochu jako ten Australan v shorttracku na zimní olympiádě (Bradbury). O tom je kayakcross. Nás Vítek Přindiš nabádal, ať to nevzdáváme a bojujeme až do konce, že se vždycky něco může stát," uvedl Rohan a jmenoval českou jedničku v kontaktní vodácké disciplíně a dvojnásobného zlatého medailistu z ME.

Už ze čtvrtfinále Rohan postoupil ze druhého místa díky chybám domácího Titouana Castrycka a Australana Tristana Cartera, kteří neprojeli branku. V semifinále se protlačil po nepodařeném startu na druhu pozice před rovněž chybující Borise Neveua z Francie a Švýcara Martina Dougouda. Ve finále už jako jediný kanoista mezi třemi kajakáři Novozélanďanem Finnem Butcherem, Britem Josephem Clarkem a Němcem Noahem Heggem neuspěl.

"Ti kluci byli lepší. Byli lepší i v předešlých jízdách, ale vinou chyb mi dali šanci, kterou jsem využil. Jsem rád, že během svých jízd jsem neudělal žádnou zásadní chybu, projel jsem všechny brány. Protože se to ještě učím. V semifinále jsem nepočítal, že to (Neveu) nezajede, já jsem do něj ani nešel, protože jsem počítal s tím, že si tu protivodu odveze. Nečekal jsem, že ho uvidím, že se plácá ve vracáku," řekl Rohan.

"On je na to specialista, je v tom dobrý, trénuje to taky. Takže by mě ani nenapadlo, že se mu něco takového přihodí. Že udělá takovou hrubici. Stalo se, naštěstí jsem to zajel dobře. I za to jsem rád. Škoda, že se tam Jířa (Prskavec) nedostal taky. Mohli jsme být ve finále dva, pak by to bylo jistý," poukázal na Prskavcovo vyřazení ve čtvrtfinále.

Sám se s Prskavcem před čtvrtfinále označil za "Kokosy na vodě" a jamajské bobisty z Calgary 1988 překonal. "Nevím, kolikátí oni tehdy skončili, ale tenhle výsledek je určitě lepší. Je to fakt zázrak na vodě. Bylo hrozně blízko, aby byl obtěžkaný i příjemným kovem, který by se mi houpal kolem krku. Teď mě to trochu mrzí. Ale na druhou stranu objektivně, neměl jsem na to," prohlásil.

Musel se připravit úplně na něco jiného, než normálně trénuje. Ani nedokázal říct, jaký čas by musel precizní přípravě věnovat. "Nedokážu si to představit. A ani nechci. Je to trénink, který dělat nechci. Já dělám jiný sport. Je to jiný výkon, bylo by to na úkor mojí kategorie," konstatoval.

"Nedokážu si představit to skloubit s kanoistickým slalomem. Já jsem si vybral jiný sport. Když jsem to začal jezdit, bylo mi 26, 27 let a nechci začít dělat něco jiného. Pádluje se na divoké vodě, ale je to něco jiného. Musíte být silově jinak vybavený, je to rychlostní, výbušný. A ještě ke všemu hodně kontaktní. Což taky úplně nemusím," vysvětlil.

Bylo mu jasné, že proti třem kajakářům ve finále nemá šanci. "Lidi, co se dostali do finále, tam měli být. Zázrak je, že jsem se tam vůbec jako kanoista dostal. Už to semifinále... Říkal jsem si, že když se dostanu do dnešního programu (z rozjížděk), bude to super. Vůbec jsem to nepředpokládal. To, že se to povedlo, je úplně nad plán. A čtvrté místo na olympiádě je úplně skvělý. Ale teď to trochu mrzí," zopakoval Rohan.