Rusové a Bělorusové ve sportovních klubech z jiných zemí budou moci hrát v ČR

V České republice budou moci soutěžit ruští a běloruští sportovci, kteří formálně nereprezentují tyto země a jsou například součástí klubů, jež v Rusku a Bělorusku nesídlí. Po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala. Kabinet zpřesnil podmínky pro podobné případy.

Ruští a běloruští sportovci nesmějí při případném pobytu v ČR jakkoli podporovat invazi na Ukrajinu, řekl Fiala. Sportovci a týmy reprezentující Rusko a Bělorusko a kluby se sídlem v nich dále nebudou moci soutěžit v ČR. Češi nesmí soutěžit v obou těchto zemích.

"Nezakazuje se účast sportovců, kteří formálně nereprezentují tyto státy a jsou třeba členy některých fotbalových týmů z jiných evropských zemí," uvedl předseda vlády. "Samozřejmě za podmínky, že nepoužívají symboly a nedělají nějaká politická nebo jiná vyjádření, která by podporovala ruskou agresi proti Ukrajině," dodal.

V tiskové zprávě úřad vlády specifikoval, že sportovci s ruským či běloruským občanstvím, kteří vyhoví podmínkám například tím, že startují sami za sebe nebo za týmy z jiných zemí (například tenisté či fotbalisté), mají zákaz používat státní symboly nebo odkazy na ruské či běloruské sponzory. Při pobytu v ČR se také musí vyvarovat veškerých gest či kroků, které by směřovaly k jakékoli podpoře narušení suverenity, nezávislosti, jednoty nebo územní celistvosti Ukrajiny.

Zpřesnění pravidel podle Fialy odpovídá tomu, jak k věci přistupují jiné evropské státy, a současně principu, že sankce mají vždy více postihnout Rusko a Bělorusko než ty, kteří je uvalují. Kvůli ruské invazi vláda v červnu schválila zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo ale Rusku podnikat útoky ze svého území.

První krok před týdnem

Vláda před týdnem v úterý souhlasila s udělením víz pro fotbalisty kazašského celku Tobol Kostanaj, který tak mohl v Plzni v odvetě play off o postup do Evropské konferenční ligy nastoupit i s hráči z Ruska a Běloruska. Tobol má v kádru tři ruské a jednoho běloruského fotbalistu, ani jeden z nich původně s týmem do Prahy nepřiletěl. Spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov na Instagramu tehdy řekl, že bez nich by Kostanaj možná k zápasu nenastoupila.

"V minulých týdnech jsme byli postaveni před situaci, že by za určitých okolností mohly být potrestány více české fotbalové týmy, než by se to dotklo Ruska a Běloruska a ruských a běloruských sportovců. I na základě této zkušenosti a principu a toho, jak k tomu přistupuje naprostá většina evropských států, jsme přistoupili k této úpravě," podotkl Fiala.

Na nové formulaci je podle ministerského předsedy shoda mezi příslušnými ministerstvy, Národní sportovní agenturou a dalšími aktéry. "Nic neměníme na jasném postoji, sankcích a zákazu, ale zpřesňujeme a uvádíme víc do souladu s praktickým životem," uvedl premiér.