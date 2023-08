ŠESTKA: Návrat Wozniacké, nové Paris Saint-Germain a Pekhartův křest ohněm

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich bude šest.

Úterý 8. srpna

Wozniacká – Birellová

Někdejší světová jednička Caroline Wozniacká se poprvé po víc než třech a půl letech vrátí na tenisové kurty. Naposledy hrála na Australian Open 2020, kde se dostala mezi nejlepších 16. Pak oznámila konec kariéry, přivedla na svět dvě děti, načež se jí zastesklo po turnajích. Comeback si odbude na tvrdém povrchu v Montrealu a soupeřkou jí bude Australanka Kim Birrellová.

Ta sice v životě nevyhrála jediný turnaj (Dánka 30 včetně grandslamu v Melbourne), jenže rozhodovat bude aktuální forma. A tou se může prokázat Birrellová, 114 hráčka žebříčku. Z 11 zápasů po přechodu z trávy na beton prohrála jen dva. V Montrealu se do hlavního turnaje probila z kvalifikace, přičemž v jejím závěrečném kole povolila Putincevové z Kazachstánu (60. v žebříčku) jen šest gamů.

Středa 9. srpna

Slovan Bratislava – Maccabi Haifa

Los třetího předkola fotbalové Ligy mistrů proti sobě svedl dva kluby, které mohou považovat minulou sezonu evropských pohárů za úspěšnou. Slovenský mistr sahal po historickém postupu do čtvrtfinále EKL (jenže doma vypadl s Basilejí na penalty), Maccabi Haifa si potřetí v historii vyzkoušelo základní skupinu Champions League. Slovanu to ovšem příliš v Evropě (a teď už ani v lize) nejde doma.

Ve všech třech utkáních nové sezony tam remizoval, naposledy proti Banské Bystrici neproměnil Vladimír Weiss mladší penaltu a zápas skončil 2:2. Právě prostupná obrana "belasých" by mohla sedět Maccabi, které venku skóruje pravidelně a prosadilo se třeba i na hřišti PSG či Juventusu. Vedení navíc v létě přivedlo mimořádně produktivního záložníka Liora Refaelova, jenž za 12 let v belgické lize nastřílel úžasných 87 (!) gólů.

Čtvrtek 10. srpna

Legia Varšava – Austria Vídeň

Kvalifikace o Evropskou konferenční ligu dospěla do svého předposledního kola, v němž na sebe narazí nejúspěšnější polský a rakouský klub historie. V pohárech se utkají už potřetí a Legia stále na domácí výhru nad Austrií čeká. Teď k tomu však má ideální předpoklady. Na Stadionu Polské armády se jí totiž mimořádně daří, v posledních pěti vystoupeních tam vždy nastřílela alespoň tři góly.

Přesně tohle penzum naplnila i ve všech třech utkáních na domácí půdě v této sezoně a vždy se mezi střelce zapsal Tomáš Pekhart. O výhře 3:0 nad Lodží v úvodním ligovém kole dokonce rozhodl sám, a to mu ještě gólman vyškrábl hlavičku zpod břevna. Člen širšího reprezentačního kádru se trefil čtyřikrát po sobě, tentokrát však bude mít ve 197 cm vysokém stoperu Austrie Tinu Plavotičovi, letní posile z Riedu, udatného hlídače.

Pátek 11. srpna

Burnley – Manchester City

Nová sezona Premier League začíná srážkou vítěze Championship z minulého ročníku s úřadujícím mistrem a králem Ligy mistrů. Duel je zajímavý především z pohledu gólů. Burnley sice druhou nejvyšší soutěž ovládlo suverénně, nicméně zas takový "válec" to směrem dopředu nebyl, týmu citelně chyběla pořádná devítka. Jeho nej střelcem byl křídelník Nathan Tella, navíc v týmu jen hostoval a už je zase zpět v Southamptonu.

Vedení Burnley místo něj získalo talentovaného Švýcara Zekiho Amdouniho, jenže nejlepší střelec minulé sezony EKL v dresu Basileje odehrál za pět přípravných zápasů za nový klub dohromady 91 minut… Soupeř naopak hlásí příchod rentgenově sledovaného stopera Joška Gvardiola, jenž by si měl odbýt debut právě na Turf Moor, a především pak 10 z posledních 11 utkání proti Burnley bez inkasované branky…

Nepřekvapí, že ve vzájemném měření sil v poslední době jasně vládne Manchester City. Livesport

Sobota 12. srpna

Paris St. Germain – Lorient

Víc než samotný výsledek zápasu možná fanoušky dráždí otázka, zda bude Kylian Mbappé v sestavě domácích. Odpověď – s největší pravděpodobností ne. Trucující hvězda, odmítající prodloužit stávající smlouvu s klubem, byla vedením odvelena do béčka. Pryč z hvězdného tria v útoku je i Messi, jenž už dává góly v Miami, a Neymar dokonce nabídl Barceloně, že se spokojí s nižším platem, když jej z Paříže vykoupí.

Místo nich má nový kouč Luis Enrique jinou útočnou sílu v čele s Goncalo Ramosem z Benfiky a Marcem Asensiem z Realu. Lorient se po třetině minulé sezony držel v elitní čtyřce a upozornil na sebe i na konci ročníku, když senzačně zvítězil na hřišti PSG 3:1. Bylo to poprvé od nástupu katarských majitelů v roce 2011, kdy Pařížané doma při porážce tolikrát inkasovali. V sedmi z posledních osmi duelů s Lorientem na jejich stadionu padly alespoň čtyři góly.

Neděle 13. srpna

Mladá Boleslav – Slavia

Souboj o (minimálně) druhou příčku v lize slibuje útočný fotbal. Oba týmy mají zatím v nové sezoně nejvyšší soutěže průměr přes dva góly na zápas. Mladá Boleslav pod koučem Markem Kuličem a změněným (ofenzivnějším) rozestavením pookřála, Slavii je už dlouho vlastní nátlakový fotbal a nohu z plynu nesundá ani mezi utkáními předkola Evropské ligy s Dniprem-1.

Jedna z mnoha věcí, která se u ní změnila s příchodem trenéra Jindřicha Trpišovského – začalo se jí dařit proti Mladé Boleslavi. Před jeho nástupem prohrála na jejím stadionu šestkrát za sebou (a sedmkrát v řadě tam inkasovala), současný lodivod ovšem má na Středočechy recept. Porazil je jedenáctkrát (!) v řadě (z toho devětkrát s čistým kontem), tucet mu překazila letos v dubnu remíza 1:1.