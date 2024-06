Na Czech Tour lákám vítěze poslední Vuelty, přiznal König. Dojezd pod Hradčany musel odložit

Přesně čtyři týdny zbývají do startu letošního ročníku cyklistického etapového závodu Czech Tour a na startovní listině, z níž vyčnívá osm týmů z nejvyšší kategorie WorldTour, se začínají objevovat zajímavá jména včetně nejlepších Čechů. Loni se v Jeseníkách a Beskydech představil Chris Froome, letos na závod, který začne 25. července, láká jeho ředitel Leopold König (36) i vítěze loňského ročníku Vuelty.

Loňský úspěšný ročník pomohl organizátorům závodu k velkým posunům. Zatímco loni startovaly na Czech Tour jen tři týmy elitní kategorie Pro Tour, letos jich je osm. A významná novinka potěší i ty příznivce cyklistiky, kteří nebudou moci fandit přímo u tratí. Dění na tratích se dostane v přímém přenosu i na televizní obrazovky. Živě bude možné sledovat posledních 90 minut z každé etapy na kanále ČT2. "I tímto krokem se posouváme o úroveň výš. Bude to skvělá reklama pro cyklistiku i Česko, přenos nabídneme do celého světa," těší Leopolda Königa.

Na závodníky čeká ve čtyřech etapách téměř 600 kilometrů a kumulované převýšení 9 tisíc metrů. Na trati tradičně nechybí vyhlášené výjezdy na beskydské Pustevny či Dlouhé stráně v Jeseníkách. "Náročnost tratí je mimořádná, a i to je faktor, který láká elitní týmy," dodává ředitel závodu.

Slavnostní start proběhne v Olomouci, kde se při defilé představí všichni jezdci po vzoru slavné Tour de France. Ve čtvrtek 25. července se pak závod rozjede z Prostějova naostro. Po víc jak 150 kilometrech a bezmála 1 500 nastoupaných metrech přivítá peloton cílová brána v Ostravě.

Hned druhá etapa pak bude zkouškou formy i týmové sehranosti všech zúčastněných. Peloton vůbec poprvé vyrazí ze Zlína a až po 170 km protne cílovou pásku na beskydských Pustevnách, budou mít závodníci v nohách téměř 3,5 tisíce výškových metrů. Ve třetím dějství pak jezdci vyrazí na 140 km dlouhou pouť z Moravské Třebové vstříc proslulému brutálnímu stoupání k nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. A velké finále pak slibuje čtvrtá etapa ze Šumperka do Šternberka, kde závodníky prověří klasické kostky.

Zatím tedy nedošlo na vysněný dojezd v Praze na Letenské pláni pod siluetou Hradčan, kterou má Leopold König v hlavě už nějaký čas. "Snažili jsme se o to už pro letošní rok, nicméně se nám to nepovedlo. Dopravní situace v Praze a i ve Středočeském kraji nenahrává cyklistickému závodu a už vůbec ne profi závodu. Takže to musíme zase o rok posunout, ale získali jsme nové zkušenosti," vysvětluje König.

Chris Froome absolvoval Czech Tour v roce 2023 Livesport

O startovní listině bude jasno až těsně před závodem, týmy mají uzávěrku až 48 hodin před startem, často je ale jasno tři dny předem. Königovi a jeho týmu paradoxně trochu pomohla olympiáda, většina závodů měnila své tradiční termíny až na data po pařížském svátku pod pěti kruhy a tak konkurencí bude jen závod Okolo Valonska. Nyní je jasné, že z české špičky pojede závod Adam Ťoupalík (TDT) i Mathias Vacek (Lidl-Trek).

I proto je solidní předpoklad na start několika předních jezdců, kteří se budou připravovat na Vueltu. Šéf Czech Tour si pak dal jednu velkou výzvu. Zkouší dostat na svůj závod vítěze posledního ročníku Vuelty Seppa Kusse. "Když se objeví příležitost, tak za zkoušku nic nedáte. Dostal jsem zprávu ze stáje Visma, že Sepp je po těžkém covidu a stále ho sledují. Letos nejel Giro ani Tour de France, a pokud bude chtít obhájit titul na Vueltě, musí se někde dobře rozjet. Byla by to pro něj solidní příprava," věří Leopold König.

Stále ale platí, že Czech Tour se stává čím dál oblíbenějším kláním i pro sportovní ředitele jednotlivých týmů: "Bydlíme většinu závodu na jednom místě v Olomouci a dá se říct, že vedení týmů k nám jezdí po té náročné Tour de France skoro za odměnu. Když pak jde někdo z Norů, Dánů nebo Francouzů do hospody na pivo za 45 korun, tak nám volají jestli je to pravda. Už jsem slyšel i historku o hádce v jednom předním týmu, o tom, kdo do Česka pojede. Ta vlídnost českého prostředí, ale i to, jsme zázemí nastavili, je to faktor, který nám pomáhá."