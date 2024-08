Sinner je po výhře nad Zverevem poprvé ve finále v Cincinnati. Tiafoe premiérově na Masters

Jannik Sinner (23) v semifinále na Masters v Cincinnati porazil neoblíbeného Alexandera Zvereva (27) a postoupil do prvního zdejšího finále. Ital zvítězil po tříhodinové bitvě 7:6, 5:7, 7:6 a postoupil do svého pátého finále na tisícovkách, pokaždé se mu to povedlo na tvrdém povrchu. V boji o trofej vyzve Francese Tiafoa (26). Americký tenista porazil Holgera Runeho (21) 4:6, 6:1, 7:6, přestože v rozhodujícím setu prohrával 2:5, a postoupil do premiérového finále na Masters.

Jannik Sinner odehrál po cestě do finále probíhajícího turnaje Masters 1000 v Cincinnati jen tři zápasy, ve dvou z nich se však pořádně nadřel. Ve čtvrtfinále otáčel zápas proti Andrejovi Rubljovovi, aby mu oplatil týden starou porážku z Montrealu, a třísetovou bitvu absolvoval i proti Alexanderu Zverevovi.

S Němcem prohrál poslední čtyři zápasy a ani jednou neuspěl na tvrdém povrchu. V Ohiu však Ital předvedl velmi bojovný výkon. Po třech hodinách a sedmi minutách postoupil do prvního zdejšího finále a vzájemnou bilanci snížil na 2:4.

V prvním setu vedl jako první Zverev, sadu však za stavu 5:3 nedopodával a musel rozhodnout dramatický tie-break. V něm byl nakonec lepší Sinner a zajistil si vedení 1:0. Ve druhém setu získal klíčový brejk v koncovce čtvrtý hráč světa a srovnal. Rozhodující dějství bez jediného zaváhaní na servisu rozhodovala znovu zkrácená hra. Tu opět zvládl lépe mladší Ital a hlasitým výkřikem se radoval z postupu do pátého finále na Masters.

"Bylo to nahoru a dolu, což se může stát, zvláště když hrajete déle než tři hodiny. Myslím si, že pro nás oba to byl dobrý zápas. Podával velmi, velmi dobře, takže mohu být hrdý, že jsem to zvládnul," řekl Sinner v rozhovoru na kurtu.

Sinner se o svou celkově třetí trofej z tisícovek utká s domácím favoritem Francesem Tiafoem.

Frances Tiafoe v semifinále Cincinnati porazil Holgera Runeho 4:6, 6:1, 7:6, přestože v rozhodujícím setu prohrával 2:5 a musel odvracet dva mečboly a postoupil do premiérového finále na Masters.

Američan, který letos prožíval velmi nepovedenou sezonu začal předvádět přesvědčivé výkony až na domácí půdě ve Washingtonu, kde postoupil do semifinále. V Ohiu se mu podařilo dojít ještě o kolo dál.

Tiafoe se díky postupu do finále vrátí do TOP 20 žebříčku a proti Sinnerovi bude usilovat o svou čtvrtou a dosud největší trofej. Ve vzájemných zápasech má negativní bilanci 1:3, jedinou výhru si připsal před třemi lety v hale ve Vídni.

