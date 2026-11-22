Lepší začátek si Van Gerwen snad ani nemohl představit. Trojnásobný mistr světa vstoupil do čtvrtfinále dvěma maximálními náhozy a následně zavřel zbývajících 141 přes triple 20, triple 19 a double 12. Hned první leg tak ovládl nejrychlejším možným způsobem.
Pro nizozemského fenoména šlo o první devítišipkové zavření před kamerami Sky Sports od prosince 2012 a vůbec poprvé v kariéře, kdy dokonalou hrou zahájil celý zápas. "Je to jen jeden leg," komentoval svůj výjimečný počin s úsměvem pro web PDC.
Jenže Sykes, který do turnaje vstupoval jako 81. hráč světového žebříčku, se slavnějšího soupeře nezalekl. V šestém legu totiž předvedl naprosto totožnou kombinaci a rovněž zavřel na devět šipek.
Diváci tak sledovali teprve druhý televizní zápas v historii, v němž oba soupeři dosáhli na perfektní leg. Naposledy se něco podobného povedlo Jamesi Wadeovi a Robertu Thorntonovi na World Grand Prix v roce 2014. Angličan navíc v devátém legu předvedl nejvyšší možné zavření 170 bodů a ujal se vedení 5:4.
Sykesova pohádka přitom začala už v předchozích kolech, během nichž dokázal vyřadit také světovou dvojku Lukea Humphriese. Proti Van Gerwenovi následně vedl dokonce 8:6 a zdálo se, že by mohl přidat další senzační skalp. Nizozemec ale v rozhodující fázi ukázal svou nejlepší tvář.
Z následujících devíti legů vyhrál osm, otočil vývoj utkání na 14:9 a nakonec zvítězil 16:11. K triumfu mu pomohl průměr 105,84 bodu na tři šipky, 14 maximálních náhozů a padesátiprocentní úspěšnost na zavírání. Sykes navzdory porážce zaznamenal výborný průměr 101,50 a dvanáct stoosmdesátek.
Emotivní vítězství a vzkaz soupeřům
Po vítězství se Van Gerwen neubránil emocím. V posledních letech totiž procházel složitým obdobím a jeho někdejší dominance se postupně vytratila. "Všem, kteří o mně pochybovali, vzkazuji: Pořád jsem tady, nebojte se! Nikam neodcházím," prohlásil v rozhovoru pro Sky Sports. Zároveň přiznal, že cesta zpět na vrchol nebyla jednoduchá. "Bylo to těžké. Nepředváděl jsem výkony, kterých jsem schopný, ale dnes si myslím, že jsem odehrál fantastický zápas," pochvaloval si.
Velký respekt přitom projevil také poraženému soupeři. "Tom je fenomenální hráč. Musím mu přiznat uznání, protože byl úžasný," ocenil Sykese, jehož výkony patřily k největším překvapením letošního turnaje.
Nizozemská hvězda zároveň přiznala, že perfektní úvod byl vzhledem k soupeřově kvalitě téměř nutností. "Nikdy v životě jsem nezačal zápas devítišipkovým zavřením. Ale také jsem to potřeboval, protože když jste viděli, jak dokázal od začátku skórovat, bylo jasné, že je schopný čehokoliv," dodal na adresu Sykese.
Van Gerwen tak zůstává ve hře o čtvrtý titul z Grand Slam of Darts, který naposledy ovládl v roce 2017. V nedělním semifinále ho čeká krajan Gian van Veen, jenž ve čtvrtfinále přehrál Nathana Aspinalla 16:14. Nizozemský souboj nabídne další zajímavou konfrontaci generací. "Michael je v Nizozemsku legendou. Pokud bude hrát jako dnes večer, budu se muset výrazně zlepšit," uznal Van Veen.