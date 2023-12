O'Sullivan znovu potvrdil svou výjimečnost. Stal se nejstarším vítězem snookerového UK Championship

Legendární hráč snookeru Ronnie O'Sullivan se stal nejstarším vítězem v historii jednoho z nejprestižnějších turnajů UK Championship. Sedminásobný mistr světa triumfoval v Yorku poosmé dva dny před svými 48. narozeninami.

O'Sullivan porazil v nedělním finále 10:7 Ting ťün-chueje z Číny a na UK Championship nyní drží oba věkové rekordy: titul získal 30 let pod tom prvním, který vyhrál v sedmnácti jako nejmladší hráč v historii v roce 1993.

"Byla tu spousta lidí a chtěl jsem nechat u stolu krev, pot a slzy. Dal jsem do toho všechno, miluju soutěžení," řekl BBC anglický hráč s přezdívkou "Raketa". "Vím, že jednou vyhrávat přestanu, ale zatím mi to jde a budu pokračovat, dokud to půjde," dodal.

Na UK Championship získal O'Sullivan celkově 40. titul v kariéře a vyhrál 22. trofej z takzvané "trojkoruny", kam patří ještě mistrovství světa a Masters.