Sport v TV: České týmy ve fotbalové Evropě, formule ve Spa i plochodrážní finále

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi? Do evropských fotbalových pohárů vstoupí první české týmy, v plném proudu bude i fotbalové mistrovství světa žen. Formule 1 se stěhuje na okruh do Spa a v Česku se pojede mistrovství světa superbiků i jezdecká Grand Prix. Hlavním městem tenisu se stane Hamburk.

Fotbalové fanoušky potěší přímé přenosy ze zápasů v pohárové Evropě. Bohemians se čtvrtek představí na hřišti norského Bodo/Glimt (ČT Sport) a Plzeň doma hostí kosovskou Dritu (O2 TV Sport). O víkendu se bude hrát 2. kolo Fortuna ligy (také O2 TV Sport). Každý den dopoledne budou díky Nova Sport 1 a ČT Sport v vidění zápasy mistrovství světa žen. Na konci týdne nabídne Arena Sport 1 i přípravná utkání Tottenhamu, Liverpoolu či Manchesteru City.

Tenisoví nadšenci zaměří svou pozornost do Hamburku, kde se bude hrát mužská "pětistovka" (Eurosport 2) i ženský turnaj WTA 250 (O2 TV Tenis). České tenistky se ale představí i ve Varšavě (O2 TV Tenis).

V plném proudu bude ženská Tour de France (Eurosport 1) a cyklistické menu rozšíří i sobotní prestižní klasika v San Sebastianu (Eurosport 1).

Speciální týden čeká i fanoušky motorismu. Už v úterý se bude pokoušet český tým o postup do play off mistrovství světa družstev na ploché dráze. Šampionát vyvrcholí v pátek a sobotu v polské Vratislavi (vysílá ČT Sport a Eurosport 1). Do Mostu se stěhuje mistrovství světa motocyklových supersportů a superbiků. Celý závodní víkend přiblíží Nova Sport 1. Formuli 1 čeká víkend v belgickém Spa, kde se pojedou i doprovodné závody F2 s českým pilotem Romanem Staňkem (Sport 1).

Příznivci boxu si jistě nenechají ujít v noci na neděli titulový zápas ve welterové váze mezi Errolem Spencem a Terence Crawfordem (Sport 1). Galavečer s pořadovým číslem 291 chystá i organizace UFC, hlavním zápasem bude duel mezi Dustinem Poirierem a Justinem Gaethjem (Premier Sport).

Pondělí 24. července

Fotbal, MS žen

07:50 Itálie – Argentina, Nova Sport 1

10:20 Německo – Maroko, Nova Sport 1, ČT Sport

12:50 Brazílie – Panama, Nova Sport 1

Cyklistika

15:00 Tour de France žen, 2. etapa, Eurosport 1

Fotbal, FNL

17:20 Zbrojovka Brno – Vlašim, ČT Sport

Úterý 25. července

Fotbal, MS žen

07:20 Nový Zéland – Filipíny, Nova Sport 1

09:50 Švýcarsko – Norsko, Nova Sport 1, ČT Sport

Cyklistika

15:00 Tour de France žen, 3. etapa, Eurosport 1

Motorismus

19:00 MS na ploché dráze, semifinále, ČT Sport

Středa 26. července

Fotbal, MS žen

06:50 Japonsko – Kostarika, Nova Sport 1

09:20 Španělsko – Zambie, Nova Sport 1

13:50 Kanada – Irsko, Nova Sport 1, ČT Sport

Fotbal, přátelský zápas

13:30 Lion City Sailors – Tottenham Hotspur, Arena Sport 1

Cyklistika

15:00 Tour de France žen, 4. etapa, Eurosport 1

Fotbal, Liga mistrů, 2. předkolo

19:00 Aris Limassol - BATE Borisov, Arena Sport 1

Baseball, MLB

19:00 Minnesota Twins - Seattle Mariners, O2 TV Sport

Čtvrtek 27. července

Fotbal, MS žen

02:50 USA – Nizozemsko, Nova Sport 1, ČT Sport

09:20 Portugalsko – Vietnam, Nova Sport 1

11:50 Austrálie – Nigérie, Nova Sport 1

Cyklistika

15:00 Tour de France žen, 5. etapa, Eurosport 1

Fotbal, Evropská konferenční liga, 2. předkolo

17:00 Ordabasy Šymkent – Legia Varšava, Arena Sport 1

17:30 FK Bodo/Glimt – Bohemians Praha 1905, ČT Sport

18:45 Viktoria Plzeň – FK Drita, O2 TV Sport, O2 TV Fotbal

20:00 Club Bruggy – AGF Aarhus, Arena Sport 1

Pátek 28. července

Fotbal, MS žen

01:50 Argentina – Jihoafrická rep., Nova Sport 1

10:20 Anglie – Dánsko, Nova Sport 2, ČT Sport

12:50 Čína – Haiti, Nova Sport 1

Tenis, Hamburg Open (WTA 250)

11:00 první semifinále, O2 TV Sport

13:00 druhé semifinále, O2 TV Sport

Jezdectví

13:40 CET Prague Open – Pohár národů, Nova Sport 2

Cyklistika

15:00 Tour de France žen, 6. etapa, Eurosport 1

Motorismus

19:00 MS na ploché dráze (Vratislav), play-off, ČT Sport, Eurosport 1

Fotbal, slovenská Niké liga

20:10 Banská Bystrica – Podbrezová, Nova Sport 1

Fotbal, německá 2. bundesliga

20:25 Hamburger SV – Schalke 04, Nova Sport 3

Fotbal, belgická Jupiler League

20:45 Union SG – RSC Anderlecht, Arena Sport 1

Sobota 29. července

Fotbal, MS žen

09:20 Švédsko – Itálie, Nova Sport 1

11:50 Francie – Brazílie, Nova Sport 1, ČT Sport

14:20 Panama – Jamajka, Nova Sport 1

Motorismus, Velká cena Belgie (Spa)

12:00 sprint F1, Sport 1

14:15 první závod F2, Sport 1

16:30 sprint F1, Sport 1

Tenis, Varšava Open (WTA 250)

12:00 první semifinále, O2 TV Tenis

15:00 druhé semifinále, O2 TV Tenis

Motorismus, Czech Round, superbiky

12:25 World SSP300, 1. závod, Nova Sport 1

13:40 World SBK, 1. závod, Nova Sport 1, Eurosport 2

15:00 World SSP, 1. závod, Nova Sport 1, Eurosport 2

Fotbal, německá 2. bundesliga

12:55 Kaiserslautern – St. Pauli, Nova Sport 4

20:25 Düsseldorf – Hertha BSC, Nova Sport 3

Tenis, Hamburg Open (WTA 250)

13:30 finále, O2 TV Tenis

Fotbal, Fortuna liga

14:30 Zlín - Sparta Praha, O2 TV Sport, O2 TV Fotbal

17:20 Baník Ostrava - Slovácko, O2 TV Fotbal

Cyklistika

15:00 San Sebastian Classic, Eurosport 1

17:00 Tour de France žen, 7. etapa, Eurosport 1

Tenis, Hamburg Open (ATP 500)

16:15 první semifinále, Eurosport 2

18:15 druhé semifinále, Eurosport 2

Ragby, přátelské utkání

16:25 Skotsko - Itálie, Nova Sport 2

Americký fotbal, ELF

17:00 Prague Lions - Wroclaw Panthers, O2 TV Sport

Atletika

17:00 Mistrovství ČR (Tábor), ČT Sport

Motorismus, plochá dráha

20:00 finále MS družstev (Vratislav), ČT Sport, Eurosport 1

Tenis, Atlanta Open (ATP 250)

21:05 první semifinále, Nova Sport 2

Bojové sporty, MMA

21:00 Cage Warriors 158, Premier Sport

Baseball, MLB

22:00 Miami Marlins - Detroit Tigers, O2 TV Sport

Neděle 30. července

Tenis, Atlanta Open (ATP 250)

01:05 druhé semifinále, Nova Sport 2

Box, titulový zápas WBA, WBC, IBF a WBO ve welterové váze

02:00 Errol Spence - Terence Crawford, Sport 1

Bojové sporty, MMA

04:00 UFC 291 Poirier - Gaethje, Premier Sport

Fotbal, MS žen

06:20 Jižní Korea – Maroko, Nova Sport 1

08:50 Švýcarsko – Nový Zéland, ČT Sport, Nova Sport 2

11:20 Německo – Kolumbie, Nova Sport 2

Motorismus, Velká cena Belgie (Spa)

10:00 druhý závod F2, Sport 1

14:45 hlavní závod F1, Sport 1

Motorismus, Czech Round, superbiky

10:40 Superpole Race, Nova Sport 1

12:15 World SSP, 2. závod, Nova Sport 1, Eurosport 2

13:30 World SBK, 2. závod, Nova Sport 1, Eurosport 2

14:55 World SSP300, 2. závod, Nova Sport 1

Fotbal, přátelská utkání

11:00 Liverpool – Leicester City, Arena Sport 1

13:00 Manchester City – Atlético Madrid, Arena Sport 1

Fotbal, belgická Jupiler League

13:30 Royal Antverpy – Cercle Bruggy, Arena Sport 2

18:30 Club Bruggy – KV Mechelen, Arena Sport 1

Atletika

14:00 Mistrovství ČR (Tábor), ČT Sport

Jezdectví

14:40 CET Prague Open – Grand Prix, Nova Sport 2

Fotbal, Fortuna liga

14:30 České Budějovice - Slavia Praha, O2 TV Sport, O2 TV Fotbal

17:20 Viktoria Plzeň - Hradec Králové, O2 TV Sport, O2 TV Fotbal

Tenis, Hamburg Open (ATP 500)

15:00 finále, Eurosport 2

Cyklistika

15:00 Tour de France žen, 8. etapa, Eurosport 1

Fotbal, rakouská bundesliga

17:00 Austria Vídeň – Sturm Graz, Arena Sport 2

Tenis, Croatia Open Umag

20:00 finále, Eurosport 2

Baseball, MLB

22:00 San Diego Padres - Texas Rangers, O2 TV Sport

Tenis, Atlanta Open (ATP 250)

22:05 finále, Nova Sport 2

Pravidelná vysílání:

Tenis

Hamburg Open, ATP 500, Eurosport 2

Hamburg Open, WTA 250, O2 TV Sport, O2 TV Tenis

Varšava Open, WTA 250, O2 TV Sport, O2 TV Tenis

Atlanta Open, ATP 250, Nova Sport 2

Šerm

Mistrovství světa, Eurosport 1, Eurosport 2

Motorismus

MS superbiků (ČR, Most), Nova Sport 1, Eurosport 2

Golf

3M Open (PGA Tour), Eurosport 2