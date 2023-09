Sport v TV: Davis Cup, start hokejové ligy, milánské derby i ragbyový šampionát

Na co všechno se můžete v těchto dnech podívat v televizi? Po reprezentační pauze se znovu rozbíhají ligové fotbalové soutěže, v plném proudu je mistrovství světa v ragby. Tenisový svět přesunul pozornost na zápasy Davis Cupu a na startu je i tuzemská hokejová Extraliga.

Fotbalové menu na začátku týdne obstarají zápasy kvalifikace Eura 2024, nejzajímavějším je úterní střet Itálie s Ukrajinou (Sport 2). O víkendu se vracejí ligové soutěže a za zmínku stojí dva šlágry: V pátek v německé Bundeslize hraje Bayern Mnichov s Leverkusenem (Nova Sport 3) a v sobotu je v italské Serii A na programu derby mezi Interem a AC Milán (Nova Sport 4).

Start extraligové sezony obstará ve čtvrtek duel Plzně s Oceláři (O2 TV Sport), v pátek se Třinec představí na ledě pražské Sparty (ČT Sport).

Tenisoví fanoušci mají postaráno o zábavu díky Davis Cupu. Český tým hraje skupinovou fázi tradiční týmové soutěže ve Valencii a postupně se střetne s domácím Španělskem, Koreou a Srbskem (vysílá ČT Sport). Ženský turnaj kategorie WTA 500 ze San Diega celý týden přenáší O2 TV Sport.

Mistrovství světa ragbistů pokračuje druhým týdnem a ČT Sport nabízí ve vysílání všechny zápasy. Do cíle míří cyklistická Vuelta (Eurosport 1). Příznivce motorismu potěší Sport 1 víkendovým vysíláním Velké ceny Singapuru seriálu formule 1.

Pondělí 11. září

Volejbal, čtvrtfinále ME mužů

16:20 Slovinsko – Ukrajina, ČT Sport

19:20 Francie – Rumunsko, ČT Sport

Fotbal, kvalifikace Eura 2024

17:45 Arménie – Chorvatsko, Sport 2

20:30 Slovensko – Lichtenštejnsko, Sport 1

20:30 Lotyšsko – Wales, Sport 2

Úterý 12. září

Cyklistika, Vuelta

14:15 průběh 16. etapy, Eurosport 1

Fotbal, kvalifikace ME 2024 hráčů do 21 let

18:20 Island – Česko, ČT Sport

Fotbal, kvalifikace Eura 2024

20:30 Španělsko – Kypr, Sport 1

20:30 Itálie – Ukrajina, Sport 2

Volejbal, čtvrtfinále ME mužů

20:50 Srbsko – Polsko/Belgie, ČT Sport

Středa 13. září

Fotbal

12:00 Los 3. kola MOL Cupu, ČT Sport

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 17. etapy, Eurosport 1

Tenis, Davis Cup

15:00 Česko – Španělsko, ČT Sport

Čtvrtek 14. září

Cyklistika, Vuelta

12:30 průběh 18. etapy, Eurosport 1

Tenis, Davis Cup

15:00 Česko – Korejská rep., ČT Sport

Hokej, Tipsport extraliga

17:00 Škoda Plzeň – Oceláři Třinec, O2 TV Sport

Ragby, mistrovství světa

20:50 Francie – Uruguay, ČT Sport

Pátek 15. září

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 19. etapy, Eurosport 1

Fotbal, FNL

16:50 Vysočina Jihlava – Zbrojovka Brno, ČT Sport

Futsal, kvalifikace MS 2024

19:00 Česko – Španělsko, ČT Sport

Fotbal, Bundesliga

19:45 Bayern Mnichov – Bayer Leverkusen, Nova Sport 3

Fotbal, Ligue 1

20:55 PSG – Nice, Nova Sport 1

Ragby, mistrovství světa

20:55 Nový Zéland – Namibie, ČT Sport

Sobota 16. září

Cyklistika, Vuelta

11:30 průběh 20. etapy, Eurosport 1

Fotbal, Premier League

13:30 Wolves – Liverpool, Canal+ Sport

16:00 Manchester United – Brighton

16:00 West Ham United – Manchester City, Canal+ Sport

Fotbal, FORTUNA:LIGA

14:15 Bohemians Praha 1905 – Baník Ostrava, O2 TV Sport

17:20 FK Pardubice – Slavia Praha, O2 TV Sport

Ragby, mistrovství světa

14:50 Samoa – Chile, ČT Sport

17:35 Wales – Portugalsko, ČT Sport

20:50 Irsko – Tonga, ČT Sport

Fotbal, Serie A

14:55 Juventus – Lazio Řím, Nova Sport 4

17:15 Inter Milán – AC Milán, Nova Sport 4

20:40 FC Janov – SSC Neapol, Nova Sport 4

Fotbal, La Liga

15:25 Freiburg – Borussia Dortmund, Premier Sport

Fotbal, La Liga

16:10 Valencia – Atlético Madrid, Nova Sport 3

20:55 Barcelona – Real Betis, Nova Sport 3

Neděle 17. září

Šipky, World Series of Darts (Amsterdam)

13:05 čtvrtfinále, Nova Sport 2

19:05 semifinále a finále, Nova Sport 2

Motorismus, Velká cena Singapuru

13:45 závod formule 1, Sport 1

Fotbal, FORTUNA:LIGA

14:30 FC Zlín – Viktoria Plzeň, O2 TV Sport

17:20 Sparta Praha – 1.FC Slovácko, O2 TV Sport

Ragby, mistrovství světa

14:50 Jihoafrická rep. – Rumunsko, ČT Sport

20:50 Anglie – Japonsko, ČT Sport

Fotbal, Bundesliga

15:25 Heidenheim – Werder Brémy, Nova Sport 4

17:25 Darmstadt – Borussia Mönchengladbach, Nova Sport 3

Cyklistika, Vuelta

16:45 průběh 21. etapy, Eurosport 1

Hokej, Tipsport extraliga

17:15 Oceláři Třinec – Sparta Praha, ČT Sport

Fotbal, Premier League

17:30 Everton – Arsenal, Canal+ Sport

Fotbal, La Liga

20:55 Real Madrid – Real Sociedad, Nova Sport 3

Pravidelná vysílání:

Tenis

San Diego Open WTA 500, O2 TV Sport

Snooker

Šanghaj Masters, Eurosport 1 a 2

Golf

Fortinet Championship (PGA Tour), Eurosport 2

Swiss Ladies Open (LPGA Tour), O2 TV Sport

Baseball

MLB, O2 TV Sport

Americký fotbal

NFL, Premier Sport 2

Motorismus

Formule 1, Velká cena Singapuru, Sport 1

Vzpírání

Mistrovství světa (Rijád), Arena Sport 1

Házená

Liga mistrů, Sport 1

Florbal

SSL, Nova Sport 1 a 2