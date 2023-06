Sport v TV: Djokovič v boji o rekordní titul na Roland Garros, Moto GP a finále MS U20

Livesport

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi? V Paříži se rozhodne o tom, zda Novak Djokovič vyhraje rekordní 23. grandslamový titul. O poháru se bude rozhodovat také na fotbalovém MS do 20 let.

Fanoušci tenisu mohou na obou kanálech Eurosportu sledovat antukový grandslam Roland Garros. V neděli je na programu mužské finále mezi Novakem Djokovičem a Casperem Ruudem.

Mistrovství světa silničních motocyklů se stěhuje do Itálie (Nova Sport 1), o víkendu se také pojede slavný závod 24 hodin Le Mans (Eurosport 1 a 2).

Neděle 11. června

Hokej, NHL, semifinále play off

02:00 Florida Panthers –⁠ Vegas Golden Knights (4. zápas), Nova Sport 1

Bojové sporty

04:00 Galavečer UFC 289: Nunes –⁠ Aldana, Premier Sport

Motorismus, Velká cena Itálie

10:45 závod Moto 3, Nova Sport 1

12:00 závod Moto 2, Nova Sport 1

13:15 závod Moto GP, Nova Sport 1

Tenis, Roland Garros

11:30 finále čtyřhry žen, Eurosport 2

14:30 finále mužů, Eurosport 1

Baseball, MLB

20:00 St. Louis Cardinals –⁠ Cincinnati Reds, O2 TV Sport

Fotbal, La Liga

20:55 finále play off o postup, Nova Sport 3

Fotbal, MS hráčů do 20 let

22:50 finálový zápas, ČT Sport

Pravidelná vysílání

Tenis

Roland Garros, Eurosport 1 a Eurosport 2

Unicredit Czech Open, ČT Sport

Cyklistika

Okolo Švýcarska, ČT Sport

Criterium du Dauphiné, Eurosport 2

Vodní slalom

Světový pohár v Praze, ČT Sport

Jezdectví

Global Champions League (Cannes), Nova Sport 1

Motorismus

Isle of Man Tourist Trophy, O2 TV Sport

24 hodin Le Mans, Eurosport 1

Golf

Canadian Open (PGA Tour), Eurosport 2