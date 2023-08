Sport v TV: Evropské pohárové odvety, US Open, šlágr Premier League i formule v Monze

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi? Odvety 4. předkola evropských pohárových soutěží čekají i české týmy. Do hokejové Ligy mistrů vstupují i tři české celky. Fanoušci motorismu budou moci sledovat závody Moto GP z Katalánska i formule 1 z Monzy. Tenisový svět se přesunul do New Yorku na grandslamové US Open.

Fotbalové menu nabízí v úterý střet Fulhamu a Tottenhamu v anglickém Carabao Cupu (Nova Sport 1), ve čtvrtek budou pražská “S” bojovat v odvetách 4. předkola o účast v základních skupinách Evropské ligy. Duel Slavie se Zorjou Luhansk vysílá ČT Sport, utkání Sparty s Dinamem Záhřeb pak O2 TV Sport. V neděli se v Premier League střetnou Arsenal s Manchesterem United (Canal+ Sport).

Naplno začíná hokejová sezona. Týmy Dynama Pardubice, Ocelářů Třinec a vítkovické Ridery vstupují do Ligy mistrů, jejich zápasy přenáší Sport 1 a Sport 2.

Tenisoví fanoušci zaměřili pozornost do New Yorku, kde se hraje grandslamové US Open, každý den je vysílá Eurosport 1 a Eurosport 2.

Celý týden probíhají boje v základních skupinách basketbalového mistrovství světa. České volejbalisty čeká start mistrovství Evropy, na kterém se postupně střetnou s Polskem, Dánskem a Nizozemskem. Vyvrcholí i volejbalové mistrovství Evropy žen (vše na ČT Sport). Poslední z cyklistické Grand Tour, španělskou Vueltu vysílá Eurosport 1.

Příznivce motorismu potěší vysílání motocyklové Velké ceny Katalánska (Nova Sport 1), na okruhu v Monze se pojede Velká cena Itálie formule 1 (Sport 1).

Pondělí 28. srpna

Basketbal, MS mužů

14:30 Řecko – USA, ČT Sport

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 3. etapy, Eurosport 1

Tenis, US Open

16:30 zápasy 1. kola, Eurosport 1

18:00 zápasy 1. kola, Eurosport 2

Volejbal, ME žen (osmifinále)

19:50 Česko – Ukrajina, ČT Sport

Fotbal, Serie A

20:40 Cagliari – Inter Milán, Nova Sport 4

Fotbal, LaLiga

21:25 Rayo Vallecano – Atlético Madrid, Nova Sport 3

Úterý 29. srpna

Basketbal, MS mužů

09:50 Německo – Finsko, ČT Sport

14:20 Černá Hora – Litva, ČT Sport

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 4. etapy, Eurosport 1

Tenis, US Open

16:30 zápasy 1. kola, Eurosport 1

18:00 zápasy 1. kola, Eurosport 2

Fotbal, Saudi Pro League

20:00 Al-Nassr – Al Shabab, Sport 1

Fotbal, Carabao Cup, 2. kolo

20:40 Fulham – Tottenham, Nova Sport 2

Fotbal, Liga mistrů, odvety 4. předkola

20:45 Galatasaray – Molde, Nova Sport 3

20:45 Young Boys Bern – Maccabi Haifa, Nova Sport 4

20:55 Panathinaikos – SC Braga, Premier Sport 2

Středa 30. srpna

Basketbal, MS mužů

13:20 Slovinsko – Kapverdy, ČT Sport

15:30 Írán – Španělsko, ČT Sport

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 5. etapy, Eurosport 1

Tenis, US Open

16:30 zápasy 2. kola, Eurosport 1

18:00 zápasy 2. kola, Eurosport 2

Fotbal, Liga mistrů, odvety 4. předkola

20:45 Eindhoven – Rangers FC, Nova Sport 3

20:45 FC Kodaň – Rakow Czestochowa, Nova Sport 4

20:55 AEK Atény – Royal Antverpy, Premier Sport 2

Čtvrtek 31. srpna

Fotbal, Liga mistrů

12:00 los základních skupin

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 6. etapy, Eurosport 1

Tenis, US Open

16:30 zápasy 2. kola, Eurosport 1

18:00 zápasy 2. kola, Eurosport 2

Hokej, Liga mistrů

17:15 Dynamo Pardubice – Ilves Tampere, Sport 1

Fotbal, Evropská liga, odvety 4. předkola

17:20 Zorja Luhansk – Slavia Praha, ČT Sport

18:15 Sparta Praha – Dinamo Záhřeb, O2 TV Sport

20:15 NK Rijeka – LOSC Lille, Arena Sport 2

21:00 Legia Varšava – FC Midtjylland, Arena Sport 1

Volejbal, ME mužů (základní skupina)

19:50 Polsko – Česko, ČT Sport

Pátek 1. září

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 7. etapy, Eurosport 1

Tenis, US Open

16:30 zápasy 3. kola, Eurosport 1

18:00 zápasy 3. kola, Eurosport 2

Hokej, Liga mistrů

16:45 Oceláři Třinec – Rapperswil-Jona Lakers, Sport 2

Volejbal, ME mužů (základní skupina)

16:50 Dánsko – Česko, ČT Sport

Fotbal, Serie A

20:15 AS Řím – AC Milán, Nova Sport 4

Fotbal, Bundesliga

20:25 Borussia Dortmund – Heidenheim, Nova Sport 3

Fotbal, Ligue 1

20:55 Nantes – Olympique Marseille, Nova Sport 2

Sobota 2. září

Motorismus, Velká cena Itálie (Monza)

14:15 první závod F2, Sport 1

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 8. etapy, Eurosport 1

Fotbal, FORTUNA:LIGA

14:50 FK Teplice – FK Pardubice, O2 TV Fotbal

17:20 Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav, O2 TV Fotbal

Fotbal, Bundesliga

15:25 Bayer Leverkusen – Darmstadt, Nova Sport 4

18:25 Mönchengladbach – Bayern Mnichov, Nova Sport 3

Fotbal, LaLiga

15:30 Getafe – Real Madrid, Nova Sport 3

18:25 Alavés – Valencia CF, Nova Sport 4

Fotbal, Premier League

16:00 Manchester City – Fulham, Canal+ Sport

18:30 Brighton – Newcastle, Canal+ Sport

Tenis, US Open

16:30 zápasy 3. kola, Eurosport 1

18:00 zápasy 3. kola, Eurosport 2

Volejbal, ME mužů (základní skupina)

16:50 Nizozemsko – Česko, ČT Sport

Florbal, EFT žen

19:15 Česko – Švýcarsko, ČT Sport

Fotbal, Serie A

20:40 SSC Neapol – Lazio Řím, Nova Sport 4

Fotbal, Ligue 1

20:55 AS Monaco – RC Lens, Nova Sport 2

Fotbal, Portugalská liga

21:30 Benfica – Vitoria Guimaraes, Arena Sport 2

Neděle 3. září

Motorismus, Velká cena Itálie (Monza)

09:45 druhý závod F2, Sport 1

14:45 hlavní závod F1, Sport 2

Motorismus, Velká cena Katalánska

10:45 závod Moto3, Nova Sport 1

12:00 závod Moto2, Nova Sport 1

13:15 závod MotoGP, Nova Sport 1

Fotbal, nizozemská Eredivisie

12:15 Utrecht – Feyenoord Rotterdam, Arena Sport 1

Fotbal, skotská Premier League

12:55 Rangers – Celtic, Premier Sport 1

Fotbal, FORTUNA:LIGA

14:30 Slovan Liberec – Sparta Praha, O2 TV Sport, O2 TV Fotbal

17:20 Slavia Praha – MFK Karviná, O2 TV Sport, O2 TV Fotbal

Cyklistika, Vuelta

14:30 průběh 9. etapy, Eurosport 1

Hokej, Liga mistrů

14:45 Oceláři Třinec – RB Mnichov, Sport 1

17:15 Vítkovice Ridera – Rapperswil-Jona Lakers, Sport 2

18:00 Skelleftea – Dynamo Pardubice, Sport 1

Fotbal, Premier League

15:00 Liverpool – Aston Villa, Canal+ Sport

17:30 Arsenal – Manchester United, Canal+ Sport

Fotbal, Bundesliga

15:25 Union Berlín – RB Lipsko, Nova Sport 3

Volejbal, ME žen

15:50 zápas o 3. místo, ČT Sport

19:20 finálový zápas, ČT Sport

Tenis, US Open

16:30 zápasy osmifinále, Eurosport 1

18:00 zápasy osmifinále, Eurosport 2

Fotbal, Serie A

18:25 Inter Milán – Fiorentina, Nova Sport 4

20:40 Empoli – Juventus Turín, Nova Sport 4

Fotbal, LaLiga

18:25 Atlético Madrid – FC Sevilla, Premier Sport

20:55 Osasuna – FC Barcelona, Nova Sport 3

Fotbal, Ligue 1

20:40 Olympique Lyon – PSG, Nova Sport 2