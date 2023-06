Sport v TV: Kvalifikace ME, malé fotbalové Euro, motorky v Assenu i tenisové pětistovky

Sport v TV: Kvalifikace ME, malé fotbalové Euro, motorky v Assenu i tenisové pětistovky

Livesport

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi? Fotbaloví fanoušci zaměří pozornost na mistrovství Evropy hráčů do 21 let, hrají se i další kvalifikační duely Euro 2024. Atleti míří na mistrovství Evropy družstev a nejlepší tenisté se představí na travnatých turnajích. O víkendu se pojede Velká cena MotoGP v nizozemském Assenu.

Fotbalový týden je ve znamení mistrovství Evropy hráčů do 21 let, český tým do něj vstoupí ve čtvrtek utkáním s Anglií a v neděli se střetne s Německem. Reprezentační "áčko" se v přípravném utkání utká v úterý s Černou Horou (vše ČT Sport). Důležitý zápas kvalifikace Eura 2024 hraje v pondělí Francie, která doma hostí Řecko (Sport 1), v úterý se na Islandu představí Portugalsko (Sport 2).

Fanoušci tenisu mohou sledovat prestižní travnaté turnaje, muži hrají pětistovky v Londýnském Queen's Clubu a v Halle (Eurosport 1 a 2), ženy pak v Berlíně (O2 TV Sport a O2 TV Tenis).

České basketbalistky na mistrovství Evropy čeká vstoupí do bojů play off (ČT Sport), atleti budou od pátku do neděle bojovat na mistrovství Evropy družstev (ČT Sport). Mistrovství světa juniorů v házené vysílá celý týden Sport 1.

Mistrovství světa silničních motocyklů se stěhuje do Nizozemska (Nova Sport 1), jezdci rallye se představí na Safari rally v Keni (O2 TV Sport).

Pondělí 19. června

Basketbal, mistrovství Evropy žen

16:50 osmifinále play off, ČT Sport

19:50 osmifinále play off, ČT Sport

Fotbal, kvalifikace Euro 2024

17:45 Arménie –⁠ Lotyšsko, Sport 1

17:45 Finsko –⁠ San Marino, Sport 2

20:30 Francie –⁠ Řecko, Sport 1

20:30 Anglie –⁠ Severní Makedonie, Sport 2

Úterý 20. června

Fotbal, přípravné utkání

17:40 Černá Hora –⁠ Česko, ČT Sport

Fotbal, kvalifikace Euro 2024

20:30 Lichtenštejnsko –⁠ Slovensko, Sport 1

20:30 Island –⁠ Portugalsko, Sport 2

Basketbal, finále španělské ACB ligy

20:50 Real Madrid –⁠ Barcelona (3. zápas), ČT Sport

Středa 21. června

Fotbal, mistrovství Evropy U21

17:50 Belgie –⁠ Nizozemsko, ČT Sport

20:35 Rumunsko –⁠ Španělsko, ČT Sport

Čtvrtek 22. června

Basketbal, mistrovství Evropy žen

12:10 čtvrtfinále play off, ČT Sport

16:00 čtvrtfinále play off, ČT Sport

Fotbal, mistrovství Evropy U21

17:50 Česko –⁠ Anglie, ČT Sport

20:35 Francie –⁠ Itálie, ČT Sport

Baseball, MLB

19:00 Minnesota Twins –⁠ Boston Red Sox, O2 TV Sport

Pátek 23. června

Atletika

16:00 Mistrovství Evropy družstev (Polsko), ČT Sport

Jezdectví

18:35 Global Champions League (Paříž), Nova Sport 1

Sobota 24. června

Dostihy

13:50 Kvalifikace na Velkou pardubickou, ČT Sport

Atletika

15:40 Mistrovství Evropy družstev (Polsko), ČT Sport

Americký fotbal, ELF

17:55 Paris Musketeers –⁠ Frankfurt Galaxy, O2 TV Sport

Fotbal, mistrovství Evropy U21

19:00 Portugalsko –⁠ Nizozemsko, ČT Sport

20:35 Španělsko –⁠ Chorvatsko, ČT Sport

Bojové sporty

21:00 UFC Fight Night: Emmett –⁠ Topuria, Premier Sport 1

Atletika

22:45 NYC Grand Prix (Continental Gold Tour), ČT Sport

Neděle 25. června

Motorismus, Velká cena Nizozemska (Assen)

10:45 závod Moto 3, Nova Sport 1

12:00 závod Moto 2, Nova Sport 1

13:15 závod Moto GP, Nova Sport 1

Tenis

13:30 finále ATP 500 Queen's Club, Eurosport 2

14:00 finále WTA 500 Berlín, O2TV Sport, O2 TV Tenis

14:30 finále ATP 500 Halle, Eurosport 2

15:30 finále WTA 250 Birmingham, O2 TV Sport, O2 TV Tenis

Dostihy

14:35 České derby, ČT Sport

Atletika

15:55 Mistrovství Evropy družstev (Polsko), ČT Sport

Baseball, MLB

16:00 St. Louis Cardinals –⁠ Chicago Cubs, O2 TV Sport

22:00 Los Angeles Dodgers –⁠ Houston Astros, O2 TV Sport

Fotbal, mistrovství Evropy U21

17:40 Česko –⁠ Německo, ČT Sport

20:35 Norsko –⁠ Francie, ČT Sport

Basketbal, mistrovství Evropy žen

20:15 finále play off, ČT Sport

Pravidelná vysílání

Atletika

Mistrovství Evropy družstev (Polsko), ČT Sport

Tenis

ATP 500 Queen's Club, Eurosport 2

ATP 500 Halle, Eurosport 2

ATP 250 Mallorca, Nova Sport 1 (od neděle 25. června)

WTA 500 Berlín, O2TV Sport, O2 TV Tenis

WTA 250 Birmingham, O2 TV Sport, O2 TV Tenis

Cyklistika

Mistrovství Evropy BMX, Eurosport 1

Házená

Mistrovství světa juniorů U21, Sport 1

Jezdectví

Global Champions League (Paříž), Nova Sport 1

Motorismus

Velká cena Nizozemska Moto GP, Nova Sport 1

Safari Rally Keňa, O2 TV Sport

MS v motokrosu, Eurosport 1

Golf

Travellers Championship (PGA Tour), Eurosport 2

Tipsport Czech Ladies Open, O2 TV Sport, Premier Sport 2

Evropské hry (Polsko), ČT Sport