Sport v TV: Malé fotbalové Euro, Zlatá tretra, F1 v Rakousku i start Tour de France

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi? Fotbaloví fanoušci budou sledovat mistrovství Evropy hráčů do 21 let, kde se budou v týdnu dohrávat základní skupiny a o víkendu je na programu čtvrtfinále. Atletická špička dorazí do Ostravy na tradiční Zlatou tretru. O víkendu se pojede Velká cena Rakouska formule 1 na okruhu ve Spielbergu a začne též Tour de France.

Fotbalový týden bude ve znamení mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Český tým dohraje ve středu základní skupinu utkáním s Izraelí a bude věřit v postup do čtvrtfinále, která jsou na programu v sobotu a v neděli (vysílá ČT Sport).

Fanoušci tenisu mohou sledovat poslední travnaté turnaje před startem Wimbledonu. Ženy čeká “pětistovka” v Eastbourne (O2 TV Sport), hrát se bude i v Bad Homburgu (O2 TV Tenis) a muži mají na programu turnaje na Mallorce (Nova Sport 1) a v Eastbourne (finále na Eurosport 2).

Mistrovství světa juniorů v házené, které vyvrcholí o víkendu medailovými boji, vysílá celý týden Sport 1. Házenkáři se také v úterý dozví los základních skupin Ligy mistrů (také Sport 1).

Mistrovství světa vozů formule 1 se stěhuje na rakouský Spielberg, kde se představí i vozy F2 (Sport 1 a 2). O víkendu začne slavná Tour de France, přímé přenosy z nejsledovanějšího cyklistického závodu světa připravuje Eurosport 1 i ČT Sport.

Pondělí 26. června

Tenis

11:00 WTA 250 Bad Homburg, O2 TV Tenis

12:00 WTA 500 Eastbourne, O2 TV Sport

12:05 ATP 250 Mallorca, Nova Sport 1

Úterý 27. června

Házená

11:00 Los Ligy mistrů 2023/2024, Sport 1

Tenis

11:00 WTA 250 Bad Homburg, O2 TV Tenis

12:00 WTA 500 Eastbourne, O2 TV Sport

12:05 ATP 250 Mallorca, Nova Sport 1

Atletika

17:00 Zlatá tretra (Ostrava), ČT Sport

Fotbal, mistrovství Evropy U21

20:35 Španělsko – Ukrajina, ČT Sport

Středa 28. června

Tenis

11:00 WTA 250 Bad Homburg, O2 TV Tenis

12:00 WTA 500 Eastbourne, O2 TV Sport

12:05 ATP 250 Mallorca, Nova Sport 1

Fotbal, mistrovství Evropy U21

17:40 Izrael – Česko, ČT Sport

20:35 Švýcarsko – Francie, ČT Sport

Baseball, MLB

18:00 Atlanta Braves – Minnesota Twins, O2 TV Sport

Čtvrtek 29. června

Tenis

11:00 WTA 250 Bad Homburg, O2 TV Tenis

12:00 WTA 500 Eastbourne, O2 TV Sport

12:05 ATP 250 Mallorca, Nova Sport 1

Cyklistika

18:30 Tour de France, představení týmů, Eurosport 1

Baseball, MLB

18:30 Pittsburgh Pirates – San Diego Padres, O2 TV Sport

22:00 Los Angeles Angels – Chicago White Sox, O2 TV Sport

Pátek 30. června

Tenis

11:00 WTA 250 Bad Homburg, O2 TV Tenis

12:00 WTA 500 Eastbourne, O2 TV Sport

12:05 ATP 250 Mallorca, Nova Sport 1

Motorismus, Velká cena Rakouska (Spielberg)

17:00 kvalifikace závodu formule 1, Sport 1

Atletika

20:00 Diamantová liga (Lausanne), ČT Sport

Jezdectví

20:00 Global Champions League (Monako), Nova Sport 1

Sobota 1. července

Tenis WTA 250 Bad Homburg

11:00 finále, O2 TV Tenis

Motorismus, Velká cena Rakouska (Spielberg)

12:00 sprint shootout formule 1, Sport 1

13:45 závod sprintu formule 2, Sport 1

17:00 sprint formule 1, Sport 1

Cyklistika

12:00 Tour de France, 1. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 1. etapa, ČT Sport

Tenis WTA 500 Eastbourne

13:30 finále, O2 TV Tenis

Tenis, ATP 250 Eastbourne

15:30 finále, Eurosport 2

Tenis, ATP 250 Mallorca

18:05 finále, Nova Sport 1

Fotbal, mistrovství Evropy U21

17:50 1. čtvrtfinálový zápas, ČT Sport

20:50 2. čtvrtfinálový zápas, ČT Sport

Jezdectví

20:15 Global Champions League (Monako), Eurosport 1

Neděle 2. července

Bojové sporty

01:00 UFC Fight Night (Strickland vs. Magomegov), Premier Sport

​​Motorismus, Velká cena Rakouska (Spielberg)

09:45 závod formule 2, Sport 2

14:45 závod formule 1, Sport 1

Cyklistika

12:00 Tour de France, 2. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 2. etapa, ČT Sport

Americký fotbal, ELF

16:20 Panthers Wroclaw – Prague Lions, O2 TV Sport

Fotbal, mistrovství Evropy U21

17:50 3. čtvrtfinálový zápas, ČT Sport

20:50 4. čtvrtfinálový zápas, ČT Sport

Pravidelná vysílání:

Tenis

ATP 250 Mallorca, Nova Sport 1 a 2

ATP 250 Eastbourne, Eurosport 2

WTA 500 Eastbourne, O2 TV Sport, O2 TV Tenis

WTA 250 Bad Homburg, O2 TV Sport, O2 TV Tenis

Fotbal

Copa Libertadores, Nova Sport 4

Cyklistika

Giro d'Italia žen, Eurosport 1

SP horských kol (Val di Fassa), Eurosport 1

Házená

Mistrovství světa juniorů, Sport 1

Motorismus

Formule 1, Velká cena Rakouska (Spielberg)

MS superbiků (Donington, Velká Británie), Nova Sport 1

NASCAR Series (Chicago), Nova Sport 3

MS v motokrosu, Eurosport 2

Golf

Mortgage Classic (PGA Tour), Eurosport 2

Ladies Open by Pickala, O2 TV Sport, Premier Sport 2

Evropské hry (Polsko), ČT Sport