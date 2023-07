Sport v TV: Návrat FORTUNA:LIGY, start fotbalového MS žen i pokračování Tour de France

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi?

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi? Fotbaloví fanoušci se o víkendu dočkají startu nejvyšší tuzemské soutěže. V týdnu se také koná ženské mistrovství světa ve fotbale, které hostí Austrálie a Nový Zéland. Příznivci volejbalu mohou v pondělí sledovat finále ženské Ligy národů a v závěru týdne rozuzlení mužské soutěže. V plném proudu je Tour de France, jež se jede každý den kromě pondělí. Formule 1 tentokrát zavítá do Maďarska.

V úterý se rozběhne fotbalové mistrovství Evropy do 19 let žen, jehož se účastní i české zástupkyně. Jejich úvodní duel proti Francii i čtvrteční zápas s Islandem bude možné sledovat na ČT Sport. V Austrálii a na Novém Zélandu také odstartuje mistrovství světa žen ve fotbale. Úřadující šampionky z USA vstoupí do turnaje utkáním s Vietnamem (Nova Sport 2).

O víkendu se tuzemští fotbaloví nadšenci dočkají startu FORTUNA:LIGY. V sobotu novou sezonu 2023/2024 zahájí mimo jiné duely Teplic s Viktorií Plzeň nebo pražské Slavie s Hradcem Králové (obojí O2 TV Sport). V neděli pak nový ligový ročník zahájí například Sparta Praha se Sigmou Olomouc (O2 TV Sport).

V pondělí se odehraje finále volejbalové Ligy národů žen mezi Čínou a Tureckem (Nova Sport 4). Mužské reprezentace půjdou do čtvrtfinálové akce ve středu, rozuzlení jejich turnaje nabídne v neděli Nova Sport 3.

Kromě pondělí se každý den v týdnu pojede Tour de France, jejíž průběh i nedělní vyvrcholení přinese ČT Sport a Eurosport 1. Formule 1 se přesune z Velké británie do Maďarska, hlavní závod na okruhu Hungaroring je naplánován také na neděli (Sport 2).

Pondělí 17. července

Volejbal, Liga národů žen

00:25 Čína – Turecko (finále), Nova Sport 4

Úterý 18. července

Cyklistika

12:45 Tour de France, 16. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 16. etapa, ČT Sport

Fotbal, přátelské utkání

11:55 Tottenham Hotspur – West Ham, Nova Sport 1

Fotbal, ME do 19 let žen

18:05 Česko – Francie, ČT Sport

Fotbal, Skotský ligový pohár

20:40 Dundee United – Partick Thistle, Premier Sport

Středa 19. července

Cyklistika

12:00 Tour de France, 17. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 17. etapa, ČT Sport

Volejbal, Liga národů

16:55 USA – Francie (čtvrtfinále), Nova Sport 3

19:55 Itálie – Argentina (čtvrtfinále), Nova Sport 3

Baseball, MLB

20:00 St. Louis Cardinals – Miami Marlins, O2 TV Sport

Čtvrtek 20. července

Cyklistika

13:00 Tour de France, 18. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 18. etapa, ČT Sport

Fotbal, MS žen

08:40 Nový Zéland – Norsko, Nova Sport 1 a ČT Sport

11:40 Austrálie – Irsko, Nova Sport 1

Volejbal, Liga národů

16:55 Japonsko – Slovinsko, Nova Sport 3

19:55 Polsko – Brazílie, Nova Sport 3

Baseball, MLB

18:30 Atlanta Braves – Arizona Diamondbacks, O2 TV Sport

Pátek 21. července

Cyklistika

13:00 Tour de France, 19. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 19. etapa, ČT Sport

Fotbal, MS žen

04:20 Nigérie – Kanada, Nova Sport 2

06:50 Filipíny – Švýcarsko, Nova Sport 1

09:20 Španělsko – Kostarika, ČT Sport a Nova Sport 1

Fotbal, ME do 19 let žen

17:50 Island – Česko, ČT Sport

Motorismus, Velká cena Maďarska (Hungaroring)

13:30 první trénink formule 1, Sport 1

17:00 druhý trénink formule 1, Sport 1

Sobota 22. července

Cyklistika

13:00 Tour de France, 20. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 20. etapa, ČT Sport

Motorismus, Velká cena Maďarska (Hungaroring)

12:30 třetí trénink formule 1, Sport 1

14:15 první závod formule 2, Sport 1

16:00 kvalifikace formule 1, Sport 1

Fotbal, FORTUNA:LIGA

15:00 Karviná – Zlín, O2 TV Fotbal

15:00 Pardubice – Bohemians, O2 TV Fotbal

15:00 Teplice – Viktoria Plzeň, O2 TV Sport

18:00 Slavia Praha – Hradec Kralové, O2 TV Sport

Fotbal, MS žen

02:50 USA – Vietnam, Nova Sport 2

08:50 Zambie – Japonsko, Nova Sport 1

11:00 Anglie – Haiti, ČT Sport a Nova Sport 1

13:50 Dánsko – Čína, Nova Sport 1

Fotbal, Skotský ligový pohár

18:10 Motherwell – Queen's Park, Premier Sport 1

Volejbal, Liga národů

16:55 ??? – ??? (semifinále), Nova Sport 3

19:55 ??? – ??? (semifinále), Nova Sport 3

Neděle 23. července

Atletika

15:00 Diamantová liga (Londýn), ČT Sport

Cyklistika

13:00 Tour de France, 21. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 21. etapa, ČT Sport

Motorsport, Velká cena Maďarska (Hungaroring)

10:00 druhý závod formule 2, Sport 1

14:45 hlavní závod formule 1, Sport 2

Fotbal, FORTUNA:LIGA

14:30 Mladá Boleslav – Jablonec, O2 TV Fotbal

14:30 Slovan Liberec – Baník Ostrava, O2 TV Sport

15:00 Slovácko – České Budějovice, O2 TV Fotbal

17:20 Sparta Praha – Sigma Olomouc, O2 TV Sport

Fotbal, MS žen

06:50 Švédsko – Jihoafrická republika, Nova Sport 1

09:20 Nizozemsko – Portugalsko, ČT Sport a Nova Sport 1

11:50 Francie – Jamajka, Nova Sport 1

Volejbal, Liga národů

16:55 ??? – ??? (zápas o třetí místo), Nova Sport 3

19:55 ??? – ??? (finále), Nova Sport 3

Pravidelná vysílání:

Tenis

ATP 250 Bastad, Nova Sport 2

ATP 250 Newport, Nova Sport 1

WTA 250 Budapešť, O2 TV Sport

Golf

Barracuda Championship (PGA), Eurosport 2

La Sella Open (LPGA), O2 TV Sport

Motorismus

Estonská rallye, O2 TV Sport

Nascar Series (Pocono), Nova Sport 4