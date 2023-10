Sport v TV: NHL, kvalifikace Eura 2024, ragbyové MS i tenisové Masters v Šanghaji

Na co všechno se můžete v těchto dnech podívat v televizi? Pro fotbalové fanoušky jsou hlavním programem zápasy kvalifikace Euro 2024, pro hokejové zase začátek nové sezony NHL. O víkendu se rozhodne o semifinalistech ragbyového mistrovství světa.

Fotbalové menu tentokrát nabídne čtvrteční zápas českého národního týmu v Albánii, v němž půjde o postup mistrovství Evropy 2024. V neděli pak hostí Faerské ostrovy (oba zápasy ČT Sport). Šlágrem kvalifikačního víkendu je ale páteční souboj Nizozemska s Francií (Sport 2).

Zpět je NHL, na Nova Sport 1 a 2 je k vidění každou noc minimálně jeden zápas, pro evropské publikum se v sobotu servíruje ve večerní čase duel Ottawy s Philadelphií. V české extralize dojde ve čtvrtek na střet Plzně s Kometou Brno (O2TV Sport), v neděli Brno hostí Vítkovice (ČT Sport).

Tenisoví fanoušci přesunuli pozornost do Asie, kde ženy hrají turnaj kategorie WTA 500 v Čeng-čou (O2 TV Sport) a muže mají své Masters v Šanghaji (Eurosport 2).

Mistrovství světa ragbistů spěje do finiše, o víkendu se hrají všechna čtvrtfinále (ČT Sport). Příznivci motorismu si nenechají ujít nedělní Velkou cenu Indonésie MotoGP (Nova Sport 1)

Čtvrtek 12. října

Hokej, NHL

01:05 Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens, Nova Sport 1

04:05 Vancouver Canucks – Edmonton Oilers, Nova Sport 1

Volejbal, kvalifikace Ligy mistryň

15:50 VK Královo Pole – Volei Alba Blai, ČT Sport

Hokej, Tipsport extraliga

17:00 Škoda Plzeň – Kometa Brno, O2 TV Sport

Fotbal, kvalifikace Euro 2024

17:45 Lotyšsko – Arménie, Sport 1

20:15 Albánie – Česko, ČT Sport

20:30 Španělsko – Skotsko, Sport 1

20:30 Chorvatsko – Turecko, Sport 2

Basketbal, Eurocup žen

18:10 Žabiny Brno – Cadi La Seu, ČT Sport

Basketbal, Euroliga mužů

19:25 Efes istanbul – Real Madrid, Premier Sport 2

Pátek 13. října

Hokej, příprava NHL

01:35 New Jersey Devils – Detroit Red Wings, Nova Sport 1

04:35 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights, Nova Sport 2

Americký fotbal, NFL

02:20 Kansas City Chiefs – Denver Broncos, Premier Sport 2

Hokej, Tipsport extraliga

16:45 zápasy 10. kola, O2 TV Sport

Hokej, slovenská extraliga

17:00 Slovan Bratislava – Poprad, Sport 1

Fotbal, kvalifikace ME 2024 do 21 let

17:50 Česko – Wales, ČT Sport

Florbal, SSL

18:55 Mullsjö – Storvreta, Nova Sport 2

Basketbal, Euroliga mužů

20:10 Olympiakos Pireus – FC Barcelona, Premier Sport 2

Fotbal, kvalifikace Euro 2024

20:30 Portugalsko – Slovensko, Sport 1

20:30 Nizozemsko – Francie, Sport 2

Sobota 14. října

Hokej, NHL

01:35 Washington Capitals – Pittsburgh Penguins, Nova Sport 2

04:35 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights, Nova Sport 2

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

10:30 první semifinále, Eurosport 2

14:00 druhé semifinále, Eurosport 2

Tenis, Čeng-čou Open WTA 500

12:30 první semifinále, O2TV Sport

14:30 druhé semifinále, O2 TV Sport

Fotbal, kvalifikace Euro 2024

14:45 Ukrajina – Severní Makedonie, Sport 1

17:45 Bulharsko – Litva, Sport 1

17:45 Slovinsko – Finsko, Sport 2

20:30 Itálie – Malta, Sport 1

20:30 Maďarsko – Srbsko, Sport 2

Ragby, čtvrtfinále mistrovství světa

16:50 Wales – Argentina, ČT Sport

20:50 Irsko – Nový Zéland, ČT Sport

Fotbal Super League

18:25 Chelsea – West Ham, Premier Sport

Hokej, NHL

19:05 Ottawa Senators – Philadelphia Flyers, Nova Sport 1

22:05 Winnipeg Jets – Florida Panthers, Nova Sport 1

Neděle 15. října

Bojové sporty, MMA

01:00 Galavečer Fight Night UFC: Yusuff vs. Barbosa, Premier Sport

Hokej, NHL

01:35 Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning, Nova Sport 1

Motorismus, Velká cena Japonska

04:45 závod Moto3, Nova Sport 1

06:00 závod Moto2, Nova Sport 1

07:40 závod Moto GP, Nova Sport 1

Tenis, Korea Open WTA 250

08:00 finálový zápas, O2TV Sport

Tenis, Hong Kong Open WTA 250

10:00 finálový zápas, O2TV Sport

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

10:30 finálový zápas, O2TV Sport

Tenis, Čeng-čou Open WTA 500

13:30 finálový zápas, O2TV Sport

Hokej, Tipsport extraliga

14:00 Kometa Brno – Vítkovice Ridera, ČT Sport

Fotbal Super League

14:25 Arsenal – Aston Villa, Premier Sport

17:25 Liverpool – Everton, Premier Sport

Hokej, Tipsport extraliga

15:20 zápasy 11. kola, O2 TV Sport

Americký fotbal, NFL

15:30 Tennessee Titans – Baltimore Ravens, Premier Sport 2

Hokej, slovenská extraliga

15:45 Košice – Nitra, Sport 1

Házená, kvalifikace ME žen

16:00 Portugalsko – Česko, ČT Sport

17:45 Slovensko – Izrael, Sport 1

Fotbal, kvalifikace Euro 2024

17:30 Česko – Faerské ostrovy, ČT Sport

17:45 Švýcarsko – Bělorusko, Sport 2

20:30 Norsko – Španělsko, Sport 1

20:30 Wales – Chorvatsko, Sport 2

Ragby, čtvrtfinále mistrovství světa

20:50 Francie – Jihoafrická republika, ČT Sport



Pravidelná vysílání:

Tenis

Čeng-čou Open (WTA 500), O2 TV Sport

Rolex Masters, Šanghaj (ATP 1000), Eurosport 2

Golf

Las Vegas Open, PGA Tour, Eurosport 2

Motorismus

MotoGP, Velká cena Indonésie, Nova Sport 1

Baseball

MLB, O2 TV Sport

Americký fotbal

NFL, Premier Sport 2

Florbal

SSL, Nova Sport 1 a 2

Házená

Bundesliga, Nova Sport 1 a 2

Ragby

Premiership Rugby, Nova Sport 1