Sport v TV: Wimbledon, Tour de France, formule v Silverstone i šipky v Krakově

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi? Tenisové fanoušky přiková k obrazovkám nejslavnější grandslam ve Wimbledonu, hlavním fotbalovým menu jsou závěrečné boje mistrovství Evropy hráčů do 21 let. V plném proudu bude cyklistická Tour de France a o víkendu se pojede Velká cena Velké Británie formule 1 na okruhu v Silverstone.

Všichni tenisoví nadšenci zaměřili pozornost do Londýna. Travnatou slavnost z All England Clubu ve Wimbledonu vysílá Eurosport 2. Tentokrát se oproti dávné tradici bude hrát i v neděli.

Každý den je na programu jedna etapa cyklistické Staré dámy. Ve čtvrtek peloton zdolal slavný Tourmalet, těžký horský dojezd na Puy de Dome čeká jezdce v neděli. Přenosy z Tour de France zprostředkovává ČT Sport i Eurosport 1

Mistrovství světa vozů formule 1 se stěhuje do Velké Británie na okruh v Silverstone, kde se představí i vozy F2 (Sport 1 a 2).

Šipkařská špička se představí na Polish Open v Krakově (Nova Sport 2). V neděli odehrají Prague Lions v Lipsku další zápas evropské ligy amerického fotbalu ELF (O2 TV Sport).

Neděle 9. července

Bojové sporty, MMA

04:00 Galavečer UFC 290 (Volkanovski vs. Rodriguez), Premier Sport

Veslování

10:05 Světový pohár (Lucern), ČT Sport

Motorismus, Velká cena Velké Británie (Silverstone)

10:45 druhý závod formule 2, Sport 1

15:45 hlavní závod formule 1, Sport 1 a Sport 2

Tenis

12:00 Wimbledon (zápasy osmifinále), Eurosport 2

Cyklistika

13:00 Tour de France, 9. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 9. etapa, ČT Sport

Pravidelná vysílání:

Tenis

Wimbledon, Eurosport 2

Cyklistika

Mistrovství Evropy BMX, Eurosport 1

Motorismus

Bohemia Rally, ČT Sport

Formule 1, Velká cena Velké Británie (Silverstone)

NASCAR Series (Ohio), Nova Sport 3

Veslování

Světový pohár (Lucern), ČT Sport

Bojové sporty, MMA

ONE Championship (Bangkok), O2 TV Sport

Sportovní lezení

Světový pohár (Chamonix), Eurosport 1

Golf

John Deere Classic (PGA Tour), Eurosport 2