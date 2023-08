Švábíková skončila na MS jedenáctá s výkonem 450 cm, zbytek byl nad její síly

Amálie Švábíková (23) obsadila ve finále tyčkařek na mistrovství světa v Budapešti 11. místo výkonem 450 centimetrů. Laťka o 15 centimetrů výš, kterou zdolala v kvalifikaci, byla tentokrát nad její síly.

Česká tyčkařka si v pondělí zlepšila osobní rekord pod širým nebem a při svém třetím startu na světovém šampionátu poprvé postoupila do finále. To se jí ale příliš nepovedlo. První opravu měla už na 430 centimetrech a 465 třikrát shodila.

Švábíková si představovala, že ve finále předvede lepší výkon. "Je to takové hořkosladké. Sice jsem postoupila do finále, jsem mezi dvanácti nejlepšími tyčkařkami na světě, ale určitě bylo na víc a mrzí mě to," řekla českým novinářům. Potýkala se s rozběhem. "Jednou jsem byla daleko, podruhé moc blízko, vůbec jsem to nedokázala chytit. To dneska hrálo tu největší roli," litovala.