Tennis Tracker: Lehečka v deštivém Melbourne končí ve 2. kole,  Bouzková neuspěla ve čtyřhře

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 18 ledna?

09:33 – Juncheng Shang v Melbourne porazil 2:6, 6:3. 7:5, 6:4 Inda Sumita Nagala a jako první čínský tenista v open éře postoupil do 3. kola Australian Open ve dvouhře mužů. V boji o osmifinále osmnáctiletý Asiat vyzve Carlose Alcaraze (h2h 0:0).

09:18 – Druhý hráč světa Carlos Alcaraz v zápase vysoké kvality porazil 6:4, 6:7, 6:3, 7:6 Itala Lorenza Sonega, připsal si jubilejní 200. vítězství a postupem do 3. kola vyrovnal své maximum na Australian Open. O jeho překonání se dvacetiletý Španěl utká s Indem Sumitem Nagalem, nebo Číňanem Juncheng Shangem.

08:31 – Sloane Stephensová již počtvrté z pěti vzájemných duelů našla recept na Darju Kasatkinovou. Na Australian Open americká semifinalistka z roku 2013 porazila světovou třináctku 4:6, 6:3, 6:3 a teprve počtvrté z dvanácti startů v Melbourne postoupila do třetího kola.

08:24 – Světová čtrnáctka Tommy Paul na Australian Open porazil 6:3, 2:6, 6:3, 7:5 Brita Jacka Drapera, oplatil mu týden starou porážku z Adelaide a ve třetím vzájemném duelu si připsal premiérovou výhru. Ve třetím kole se loňský semifinalista střetne s Miomirem Kecmanovičem, nebo Janem-Lennardem Struffem.

07:37 – Světová pětka Jessica Pegulaová čtvrtý rok po sobě do čtvrtfinále Australian Open nepostoupí. Letos 29letá Američanka skončila překvapivě už ve druhém kole na raketě Francouzky Clary Burelové, které podlehla 4:6, 2:6.

07:23 – Česká deblistka Miriam Kolodziejová skončila na Australian Open v prvním kole. Společně s Irinou Chromačevovou nepřekvapily proti šestému nasazenému páru Desirae Krawczyková a Ena Šibaharová, kterému podlehly snadno 1:6, 4:6.

06:43 – Po Casperu Ruudovi a Alexanderu Zverevovi dnes zvládl pětisetovou bitvu na Australian Open také Cameron Norrie, který teprve pořetí v kariéře otočil zápas z 0:2 na sety. Britský favorit měl namále proti italskému kvalifikantovi Giuliu Zeppierimu, jehož udolal 3:6, 6:7, 6:2, 6:4, 6:4 a postupem do 3. kola vyrovnal své melbournské maximum. O jeho překonání se utká s Ruusem (h2h 0:3).

06:05 – Alexander Zverev loňské zaváhání ve druhém kole Australian Open nezopakoval, byť byl pouhé dva míčky od porážky. Německý favorit se nečekaně nadřel na vítězství nad Lukášem Kleinem, kterého udolal až po čtyřech a půl hodinách boje 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6 (10:7), přestože na vítězné údery ho německý soupeř přestřílel 80:49. O postup do osmifinále se utká s přemožitelem Jiřího Lehečky Američanem Alexem Michelsenem.

06:02 – Světová jedenáctka Casper Ruud se ve druhém kole Australian Open pořádně nadřel na postup přes domácího Maxe Purcella. Norský favorit pod zataženou střechou Margaret Court Areny zvítězil až po bezmála čtyřech hodinách boje 6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

5:59 – Jiří Lehečka loňskou parádní jízdu do čtvrtfinále Australian Open nezopakuje. Letos šest zápasů neporažený český favorit skončil už ve druhém kole po porážce 6:4, 3:6, 4:6, 4:6 s devatenáctiletým Američanem z chvostu z první světové stovky Alexem Michelsenem (19), jenž hraje na grandslamu teprve podruhé v kariéře a poprvé postoupil mezi 32 nejlepších. Více informací najdete v článku.

5:31 – Iga Šwiateková na Australian Open zvládla další těžký zápas, po šampionce z roku 2020 Sofii Keninové si ve druhém kole poradila i s předloňskou finalistkou Danielle Collinsovou. Zkušenou Američanku světová jednička udolala až po tříhodinovém boji 6:4, 3:6, 6:4, přestože ve třetím setu prohrávala 2:4 a 0:40 při svém podání. O postup do osmifinále se utká s Lindou Noskovou. Více informací najdete v článku.

5:25 – Marie Bouzková se loučí s letošním Australian Open bez jediného vítězství a nenavázala tak na solidní vstup do sezony. Ve čtyřhře se Španělskou Sarou Sorribesovou v úvodním kole překvapivě podlehly 2:6, 6:2, 4:6 španělsko-ruské dvojici Cristina Bucsaová a Alexandra Panovová.

3:55 – Linda Nosková v Melbourne porazila v deštěm přerušeném duelu 6:3, 1:6, 6:4 na divokou kartu startující Američanku McCartney Kesslerovou a při své premiéře na Australian Open postoupila poprvé od 3. kola grandslamu. O místo mezi šestnáctkou nejlepších si devatenáctiletá Češka zahraje se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, nebo bývalou finalistkou Danielle Collinsovou. Více informací najdete v článku.

2:54 – Program 4. dne na Australian Open zkomplikovala dešťová přeháňka. Přerušeny byly zápasy Lindy Noskové s McCartney Kesslerovou (6:3, 1:6, 4:3) či Jiřího Lehečky s Alexem Michelsenem (6:4, 3:6, 2:4). Souboje Igy Šwiatekové s Danielle Collinsovou (3:3) v Rod Laver Areně, Caspera Ruuda s Maxem Ruudem (6:3, 1:2) v Margaret Court Areně a Alexandera Zvereva s Lukášem Kleinem (5:7, 5:3) v John Cain Areně budou pokračovat po zataženou střechou.