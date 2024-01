Tennis Tracker: Wozniacká po čtyřleté pauze na AO vyhrála, Berrettini se odhlásil

Tennis Tracker: Caroline Wozniacká postupuje do druhého kola

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 14. ledna?

11:09 – Dvanáctý nasazený Taylor Fritz z USA udolal antukáře Facunda Diaze Acostu až po pětisetovém dramatu. Pro argentinského tenistu to byl vůbec první zápas v hlavní soutěži na Australian Open, amerického favorita trápil celé čtyři hodiny.

10:35 – Caroline Wozniacké se první start v Melbourne od roku 2020 vydařil. Dánská tenistka a vítězka Australian Open 2018 povolila Magdě Linetteové jen dva gamy a za stavu 6:2 a 2:0 její rivalka z Polska skrečovala. Wozniacká se na kurty vrátila po tříleté mateřské pauze loni na US Open a i tam došla až mezi 16 nejlepších.

09:28 – Američan JJ Wolf první kolo Australian Open nedohrál. Po vyhrané první sadě nad Sebastianem Baezem se začal potýkat s problémy s kyčlí, několikrát se nechal ošetřovat a na konec za stavu 1:2 na sety a 0:3 ve čtvrté sadě zápas skrečoval.

08:51 – Rus Andrej Rubljov se na postup přes Thiaga Seybotha Wilda z Brazílie hodně nadřel. Z jasného zápasu byla nakonec pětisetová bitva, která končila tiebreakem. Ten pro sebe pátý nasazený hráč letošního Australian Open získal poměrem 10:6, Utkání trvalo 3 hodiny a 45 minut.

08:14 – Ruska Ljudmila Samsonovová, která byla v Melbourne 13. nasazenou, pokračuje v nevýrazných výkonech a končí už v prvním kole. Na úvodním grandslamu sezony ji vyřadila po setech 3:6 a 4:6 Američanka Amanda Anisimovová, které aktuálně patří ve světovém žebříčku až 339. místo.

07:54 – Tomáš Macháč postoupil do druhého kola Australian Open po vítězství 3:0 na sety nad Japoncem Šitarim Močizukim a brány druhého kola grandslamového klání v Melbourne prolomil už potřetí ze čtyř pokusů.

06:47 – Bývalý šestý hráč světa Ital Matteo Berrettini přichází kvůli zdravotním problémům o čtvrtý z posledních osmi grandslamů. Na Australian Open, na kterém se měl představit poprvé od skreče na loňském US Open a ve šlágru prvního kola vyzvat Řeka Stefanose Tsitsipase, předloňský semifinalista nenastoupí kvůli zranění pravého chodidla. V soutěži ho nahradí belgický lucky loser Zizou Bergs.

06:34 – Pětatřicetiletý Chorvat Marin Čilič, který loni odehrál kvůli operaci kolena pouze dva zápasy, po návratu na kurty prohrál i druhý soutěžní duel. Na úvod Australian Open finalista z roku 2018 a vítěz US Open 2014 podlehl ve svém prvním grandslamovém vystoupení po téměř roce a půl 1:6, 6:2, 2:6, 5:7 Maďaru Fabiánu Marozsánovi.

06:29 – Brenda Fruhvirtová na třetí pokus navázala na grandslamovém turnaji na úspěšně absolvovanou tříkolovou kvalifikaci a připsala si premiérovou výhru v hlavní soutěži. Na úvod Australian Open šestnáctiletá Češka porazila 2:6, 6:4, 6:3 o 15 let starší Rumunku Anu Bogdanovou a připsala si teprve druhý skalp hráčky TOP 100. Ve druhém kole by mohla vyzvat světovou dvojku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.

06:20 – Řekyně Maria Sakkariová vyhrála i čtvrtý letošní zápas. Do Australian Open světová osmička vstoupila hladkou výhrou nad Japonkou Nao Hibinovou, kterou stejně jako před čtyřmi lety v Melbourne porazila ve dvou setech, tentokrát 6:4, 6:1. O zopakování loňského 3. kola se utká s Ruskou Jelinou Avanesjanovou (h2h 0:0).

04:48 – Světová čtyřka Jannik Sinner po loňské životní sezoně letos patří k adeptům na zisk prvního grandslamového titulu a na úvod Australian Open svou roli favorita potvrdil. Dvaadvacetiletý Ital v Melbourne již počtvrté odstartoval třísetovou výhrou, tentokrát si poradil 6:4, 7:5, 6:3 s Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem.

04:41 – Barbora Krejčíková slaví první výhru v sezoně. Na úvod Australian Open se předloňská čtvrtfinalistka nadřela na obrat proti Japonce Mai Hontamaové, kterou zdolala 2:6, 6:4, 6:3 a vykročila za obhajobou osmifinále. Ve druhém kole se osmadvacetiletá Češka utká s Britkou Jodie Burrageovou, nebo Němkou Tamarou Korpatschovou.

03:05 – Jaume Munar vstoupil do Australian Open nečekanou výhrou 6:3, 6:3, 6:1 nad Alexanderem Ševčenkem a na svém celkově již 23. grandslamu si připsal teprve sedmé vítězství. O premiérový postup do 3. kola majorů si šestadvacetiletý španělský antukář zahraje se Stanem Wawrinkou, nebo Adrianem Mannarinem.

02:51 – Sára Bejlek ani na čtvrtý pokus nenavázala na grandslamovém turnaji na úspěšně absolvovanou kvalifikaci a v hlavní soutěži znovu neuhrála jediný set. Na úvod Australian Open sedmnáctiletá Češka podlehla 6:7, 2:6 nasazené Kanaďance Leylah Fernandezové.