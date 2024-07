Ruud vstoupil do přípravy na olympiádu porážkou s Monteirem, čeká ho ještě debl s Nadalem

Druhý nasazený Casper Ruud (25) finále na antukovém klání ATP 250 ve švédském Bastadu neobhájí. Norský šampion z roku 2021 skončil na prvním ze dvou přípravných turnajů před olympiádou hned na raketě prvního soupeře, s Brazilcem Thiagem Monteirem (30) prohrál 3:6, 3:6. Zlepšit náladu si může ještě odpolední čtyřhrou po boku Rafaela Nadala (38). Večer do soutěže vstoupí nejvýše nasazený ruský obhájce titulu Andrej Rubljov (26).

Ruud se letos dostal už pětkrát do finále a během jara získal na oblíbené antuce dva tituly, když na pětistovce v Barceloně slavil nejcennější triumf a potřetí ovládl švýcarskou Ženevu. K tomu přidal semifinále na French Open.

Po 'povinném' vystoupení ve Wimbledonu a dvou duelech na trávě měl patřit k černým koňům olympijského turnaje, který se bude konat v areálu Roland Garros. Dvojnásobný finalista antukového grandslamu ale vstoupil do přípravy nečekanou porážkou, ve švédském Bastadu 25letý Nor nestačil na Monteira.

Světová devítka Ruud nenašel recept na servis o pět let staršího Brazilce. Za celý zápas se dostal k jedinému brejkbolu, nevyužil ho a po hodině a půl prohrál 3:6, 3:6. V šestém vzájemném duelu s aktuálně 85. hráčem světa padl teprve podruhé.

Statistika zápasu Thiago Monteiro – Casper Ruud Livesport

Monteiro figuroval v žebříčku nejvýše na 61. místě, přesto solidní bilanci proti hráčům TOP 10 si vylepšil na 5:6. Před Ruudem už dokázal porazit Jo-Wilfrieda Tsongu (Rio de Janeiro 2016), Holgera Runeho (Davis Cup 2023), Carlose Alcaraze (v Riu de Janeiro 2024 mu Španěl po dvou gamech vzdal) a Stefanose Tsitsipase (Madrid 2024).

"Dnes jsem odehrál perfektní zápas. Casper je skvělý tenista a já jsem šťastný, že jsem ho porazil a pokračuju v turnaji. Moc si výhry vážím," řekl spokojený Monteiro v pozápasovém rozhovoru na kurtu. Ve čtvrtfinále čeká na vítěze duelu mezi Rusem Pavlem Kotovem a Chorvatem Dujem Ajdukovičem.

Trojnásobný grandslamový finalista Ruud před třemi lety v Bastadu získal jeden ze 12 titulů na okruhu ATP a letos obhajoval finále. I přes ztrátu bodů se teoreticky může posunout ve světovém žebříčku na osmé místo.

V Bastadu Ruuda čeká ještě čtyřhra s Rafaelem Nadalem. Už v pondělí si s hvězdným Španělem odbyli vítěznou premiéru, ve středu odpoledne zabojují o postup do semifinále. Před přesunem do Paříže by měl příští týden startovat v rakouském Kitzbühelu.

Výsledky turnaje ATP 250 v Bastadu