České tenistky hrají v BJK Cupu proti Švýcarkám. O první bod bojuje Nosková

Linda Nosková (18) zahájila souboj českých tenistek ve finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku. Předloňská vítězka juniorského Roland Garros hraje o první bod s Céline Naefovou. Po nich nastoupí na tvrdém povrchu v Seville Marie Bouzková (25) proti Viktoriji Golubicové. Do závěrečné čtyřhry jsou zatím nahlášené Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková proti Golubicové a Jil Teichmannové. Vítěz zápasu skupiny A se přiblíží k vítězství ve skupině a tedy postupu do semifinále.

"Pro někoho se to může zdát jako překvapení, ale bohužel jsme tlačení do nějaké situace vzhledem k Turnaji mistryň v Cancúnu. Holky teď hrály, některé poprvé trénují. Markéta hrála dnes podruhé," uvedl Pála. "Máme Marušku na jedničce, která bude hrát proti Golubicové a Lindu proti Naefové, která je o rok mladší. Věřím, že v této sestavě máme šanci. Holky jsou tu od pátku, obě trénují. Uvidíme, jak bude vypadat čtyřhra a věřím, že budeme mít šanci poté hrát s Amerikou o postup," řekl Pála.

V nominaci nečekaně chybí wimbledonská vítězka Vondroušová. Rodačka ze Sokolova přicestovala z Turnaje mistryň v neděli a v Seville absolvovala dva tréninky. "Jsme zatlačení příjezdem, který je pozdě. Včera jsme si sedli, jak na tom kdo je. Všechny holky, co tu jsou, chtějí uspět, abychom to dotáhli co nejdál a rozhodli jsme se, že to dnes uděláme takhle. Není to jednoduché, ale věřím, že to bude dobré rozhodnutí," uvedl kapitán.

Noskovou čeká debut v národním týmu. "Čekám od ní, že bude hrát svou hru, která je aktivní. Hraje rychle a myslím, že by to mohlo proti této soupeřce platit," prohlásil Pála.

V souboji Bouzkové s Golubicovou věří, že se projeví fyzička české hráčky. "Doufám, že bude dlouhý zápas, Maruška je umí. Bude se to i odvíjet od prvního zápasu. Budu strašně rád, když se Lindě podaří a to by mohlo být pro druhý zápas strašně důležité. Doufám, že to po dvouhrách bude přinejhorším 1:1," řekl Pála.

Češky se v samostatné historii utkají se Švýcarkami posedmé. Zatím mají bilanci 3:3, poslední dva zápasy ale prohrály. Předloni podlehly v základní skupině Poháru Billie Jean Kingové 1:2, vloni neuspěly v semifinále 0:2.

Do semifinále postoupí jen vítěz skupiny. Ve skupině B se utkají Austrálie, Kazachstán a Slovinsko, v "céčku" na sebe narazí domácí Španělsko, Kanada a Polsko a v "déčku" jsou Francie, Itálie a Německo.

Hrát se bude o rekordní prize money 9,6 milionu dolarů (219 milionů korun), které jsou stejné jako pro mužský Davis Cup. Mezinárodní tenisová federace (ITF) dnes oznámila, že vítězný tým získá 2,4 milionu dolarů, poražený finalista 1,44 milionu dolarů. Za účast je 480 tisíc dolarů.