Češky jsou zpět ve hře o semifinále BJK Cupu. Suverénní Vondroušová vyrovnala duel s USA

Souboj českých tenistek s Američankami o postup do semifinále Billie Jean King Cupu v Seville rozhoduje za stavu 1:1 čtyřhra, do které nastoupily sedminásobné grandslamové vítězky Barbora Krejčíková (27) a Kateřina Siniaková (27). Ta sice v úvodní dvouhře nestačila 3:6, 2:6 na Danielle Collinsovou (29), ale Markéta Vondroušová (24) poté suverénním vystoupením vrátila Češky do hry o 1. místo ve skupině finálového turnaje, když v souboji grandslamových šampionek deklasovala dvakrát 6:1 Sofii Keninovou (24).

Kateřina Siniaková měla doposud proti Američankám dobrou bilanci. Vloni porazila v Poháru Billie Jean Kingové Coco Gauffovou, před pěti lety ve finále zdolala Alison Riskeovou a Keninovou. Proti Danielle Collinsové ale nezískala jediný brejk, sama o servis třikrát přišla a za hodinu a 26 minut odešla poražena.

Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové držela v úvodu s bývalou světovou sedmičkou krok. V sedmém gamu měla jako první tři brejkboly. Collinsová je ale odvrátila a vzápětí udeřila. Za stavu 4:3 udělala Siniaková dvě dvojchyby a Američanka její servis prolomila. Set poté za 46 minut dopodávala.

Statistiky utkání. Livesport

Také ve druhé sadě hledala Siniaková recept na tvrdý servis a hru soupeřky. Collinsová tentokrát získala brejk už ve třetí hře a utekla do vedení 3:1. V sedmé hře měla dobře returnující Američanka dalších šest brejkbolů, poslední využila a duel dotáhla do konce.

Markéta Vondroušová se pár dní po návratu z Turnaje mistryň prezentovala suverénním vystoupením. Wimbledonská šampionka deklasovala bývalou vítězku Australian Open Sofii Keninovou 6:1, 6:1, přerušila sérii pěti porážek a naopak v týmové soutěži vyhrála 11. zápas v řadě 2:0 na sety.

Vondroušová vyhrála v národním týmu ve dvouhře 11. zápas za sebou. Spolu s deblem uspěla potřinácté v řadě. Světová sedmička diktovala od začátku proti Keninové tempo hry. Soupeřce nedovolila v prvním setu jediný bod na servisu a za 32 minut ho získala. Vítězka Australian Open z roku 2020 Keninová udělala v úvodní sadě 22 nevynucených chyb.

Ani ve druhém setu Vondroušová nezvolnila a dál Keninovou přehrávala. Američanka znovu až v závěru odvrátila hrozbu "kanára", když získala za stavu 0:5 první game při svém podání. Víc už ale nezvládla a Vondroušová zakončila utkání po 72 minutách prvním využitým mečbolem.

Statistiky utkání. Livesport

Do rozhodující čtyřhry nastoupily původně nahlášené Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou proti Danielle Collinsové a Taylor Taownsendová..

V semifinále čeká Kanada

Vítězky zápasu se v sobotním semifinále utkají s Kanaďankami, které ve skupině C porazily domácí Španělsky i Polky shodně 3:0 a v pátek odpočívaly. Kanada je mezi čtyřkou nejlepších podruhé v historii a poprvé od roku 1988.

Druhá semifinálová dvojice už je známá. Čtyřnásobné šampionky Italky se utkají se Slovinkami, které se díky nejlepší procentuální úspěšnosti vyhraných setů dostaly mezi nejlepší kvarteto v neprestižnější ženské týmové soutěži poprvé.