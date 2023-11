Krejčíková přehrála kanadskou teenagerku. Češky vedou v semifinále BJK Cupu 1:0

České tenistky mají ve španělské Seville výborně rozehrané semifinále Billie Jean King Cupu proti Kanaďankám. Barbora Krejčíková (27) potvrdila roli papírové favoritky v souboji týmových dvojek proti Marině Stakusicové (18) a po hladké výhře 6:2, 6:1 zajistila Češkám vedení 1:0. Poslat výběr kapitána Petra Pály poprvé od roku 2018 do finále může Markéta Vondroušová (24), jež bude čelit Leylah Fernandezové (21).

České tenistky v Seville vyhrály svou skupinu, když v úterý zásluhou Lindy Noskové a Marie Bouzkové porazily už po dvouhrách loňské šampionky Švýcarky a v pátek si po obratu nastartovaném Markétou Vondroušovou a dokonaným ve čtyřhře Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou poradily s Američankami.

Znovu po roce tak postoupily do semifinále, v němž bojují proti Kanaďankám o finále. To si Češky zahrály naposledy v roce 2018, kdy slavily poslední 11. triumf.

Semifinále rozehrála Barbora Krejčíková, jež v Seville nastoupila do dvouhry poprvé. Dosud hrála jen ve čtyřhře se Siniakovou. V základní skupině proti Švýcarkám nejprve pečetily triumf 3:0 a v pátek proti USA zajistily v rozhodujícím deblu vítězství 2:1.

Nyní uspěla i ve dvouhře, ve které měla až dosud nepříznivou bilanci 1:3. O devět let mladší, nicméně ve skvělé formě hrající hráčku až ze třetí světové stovky Marinu Stakusicovou porazila snadno 6:2, 6:1.

"Pro mě je to určitě obrovské vítězství, už včera ten rozhodující debl mi strašně pomohl. Jsem ráda, že se mi to dnes znovu povedlo a snad tu negativní bilanci brzy otočím ve svůj prospěch," pochvalovala si Krejčíková svou teprve druhou singlovou výhru v soutěži v celkově pátém vystoupení.

"Soupeřku jsem neznala. Ale dívali jsme se na nějaká videa a výsledky. Hrála dobře a čekala jsem to náročné. Ona dobře podávala a trefovala placky. Věděla jsem, že se musím dobře pohybovat. Jsem moc ráda, že se mi to i díky fanouškům povedlo. Ta atmosféra mě dostala do takového flow," komentovala rodačka z Ivančic.

Statistiky zápasu Barbora Krejčíková – Marina Stakusicová Livesport

"Každý bod je důležitý a jsem moc ráda, že jsem ten první přinesla," dodala světová desítka Krejčíková.

Letošní wimbledonská vítězka Vondroušová zasáhla do týmové soutěže po návratu z Turnaje mistryň v pátek proti USA. V zápase o postup ze skupiny A deklasovala Sofii Keninovou dvakrát 6:1 a vyrovnala na 1:1. Rodačka ze Sokolova zaútočí v reprezentaci na 12. výhru ve dvouhře za sebou a čtrnáctou celkově.

Do závěrečné čtyřhry nahlásil Pála sedminásobné grandslamové vítězky Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Na kanadské straně by měly hrát Fernandezová a Gabriela Dabrowská. Složení se ještě může měnit.

Jedenáctinásobné vítězky týmové soutěže Češky mohou postoupit do finále po pěti letech. V novém formátu, který platí od roku 2021, ještě o titul nehrály. Vloni v semifinále nestačily v Glasgow na Švýcarky.

Kanaďanky jsou v semifinále poprvé od roku 1988. Na letošním turnaji Billie Jean Kingové zatím vyhrály všechny zápasy, v základní skupině C porazily Španělsko i Polsko 3:0.