Marušku znám od mala. Jednou jsem hrál v Markétiných botech, vzpomíná trenér Bolardt

V dětství se potkával s Marií Bouzkovou (25) a Markétou Vondroušovou (24)na stejných kurtech, nyní je Antonín Bolardt (25) trenérem první jmenované tenistky. Stále velmi mladý kouč je i součástí českého týmu na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové a věří, že výběr Petra Pály (48) má v Seville šanci na úspěch. Vnuk stejnojmenného někdejšího daviscupového kapitána a vítěze soutěže z roku 1980 v rozhovoru s novináři řekl, že spíš než na bázi trenér-hráčka mají s Bouzkovou kamarádský vztah.

"Jsem určitě rád, že jsem se sem dostal. Je to velká zkušenost. Máme dobrý tým a je v něm sranda. Užívám si to," uvedl Bolardt, který patří k nejmladším členům realizačního týmu českých tenistek.

S Bouzkovou spolupracuje od jara, nahradil Theodora Devotyho. "Marušku znám odmala a vždy jsem ji sledoval. Když byla v Praze, trénovali jsme spolu," líčil Bolardt. "Přiletěl jsem jí pomoci na turnaj v Portugalsku. Nebyl to jednoduchý začátek. Nebyla úplně ve formě a pilovali jsme, aby se do ní vrátila. Byla škoda, že se v průběhu sezony zranila. Tou dobou už byla rozjetá. Já ale hodnotím sezonu jako velmi dobrou," řekl na adresu 34. hráčky světa.

Bouzková uzavřela turnajový ročník finálovou účastí v čínském Nan-čchangu. Do pětičlenné nominace na Pohár Billie Jean Kingové se dostala dodatečně po odstoupení zraněné Karolíny Muchové. Při debutu v soutěži porazila v úterý Viktoriji Golubicovou dvakrát 6:4 a rozhodla o triumfu nad Švýcarkami.

"Jsem za to hrozně rád. Zaslouží si to takhle ukončit sezonu. Ráda hraje před českým publikem a za Česko," uvedl Bolardt.

S Bouzkovou je domluvený na spolupráci do konce sezony. Při komunikaci jim pomáhá i minimální věkový rozdíl. "S Maruškou je to hrozně fajn. Máme takový kamarádský vztah. Rozumíme si na kurtu i mimo něj," podotkl.

Bouzková má v jeho očích styl, který je pro soupeřky velmi nepříjemný. "Ona není jako (Aryna) Sabalenková, že by střílela a zabíjela to prvním druhým úderem. Je to trpělivá hráčka. Myslím, že to ostatním strašně vadí, protože na to nejsou zvyklé. Ona si tu výměnu buduje, a když jí to někdo zkrátí, tak začne zase aktivně, jde si na síť a dohrát. Je to taková všehochuť," řekl Bolardt.

Zná se také s letošní wimbledonskou šampionkou Vondroušovou, s níž hrál dříve v jednom družstvu. S ní a Bouzkovou má z dětství společnou fotografii. "Dnes jsem i říkal, že když jsme spolu byli v družstvech do 12 let, tak jsem si jednou zapomněl boty a hrál jsem v Markétiných," vzpomínal Bolardt.

Českým tenistkám se tradičně dostává velké fanouškovské podpory. Profimedia

Jeho dědeček byl kapitánem týmu, který získal v roce 1980 Davisův pohár. "Já ale moc o té historii nevím. Davis Cup a že působil na svazu, to jo. Nějakou dobu to ale nebylo úplně jednoduché. Myslím, že jsem schytával některé věci od pár lidí, aniž bych za něco třeba mohl. Nějak jsem to nikdy neřešil," uvedl Bolardt.

V dětství hrál také fotbal, ale nakonec si vybral tenis. "Asi mi šel z těch dvou sportů líp," podotkl s tím, že ale doteď hraje hanspaulskou ligu.

Na dráhu tenisového trenéra se rozhodl přejít i kvůli zdravotním potížím. "Ono je to v mužském tenise strašně těžké. Je těžké vydržet celý rok zdravý. Já jsem furt měl něco a byl zraněný. Už vloni jsem jezdil s Andy Paulsonem. Když pak přišla nabídka od Marušky, tak jsem neváhal, chtěl jsem jí pomoci Byla to podle mě dobrá volba," dodal.