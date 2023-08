Bývalý šampion Medveděv v Cincinnati nezaváhal, po šesti dnech znovu porazil Musettiho

Daniil Medveděv vstoupil do turnaje v Cincinnati hladkou výhrou.

Daniil Medveděv (27) vstoupil do turnaje v Cincinnati, kde před čtyřmi lety slavil první triumf na akci Masters 1000 a poslední dva ročníky nechyběl v semifinále, hladkou výhrou. Znovu po šesti dnech si bez potíží poradil s Italem Lorenzem Musettim (21), v Ohiu italského mladíka přehrál 6:3, 6:2. V osmifinále narazí na předloňského šampiona Alexandera Zvereva (26), s nímž vyhrál všechny tři letošní souboje.

Daniil Medveděv letos vyhrál už pět turnajů, na další titul a dokonce i finále ale čeká už tři měsíce. Minulý týden v Torontu vypadl ve čtvrtfinále s Alexem de Minaurem a tak si sebevědomí před US Open může zvednout už jen v Cincinnati.

A začal dobře. I když v souboj s Lorenzem Musettim ztratil hned v prvním gamu podání, další brejkbol už o šest let mladšímu soupeři nenabídl, po 80 minutách zvítězil 6:3, 6:2 a bez potíží zvládl druhý vzájemný duel během sedmi dnů.

Sestřih zápasu Musetti –⁠ Medveděv. Livesport

"Letos jsou tu hrozně těžké podmínky. Změnil se kurt, což není nikomu příjemné. Kurt je jiný a míčky se na něj tak nějak lepí a divně odskakují. V těchto podmínkách pak není snadné předvést perfektní čisté údery. I proto jsme oba udělali několik zbytečných chyb, ale já to v důležitých momentech zvládl a dokonce jsme hrál čím dál lépe a zahrál to, co jsem potřeboval," komentoval Medveděv.

V Cincinnati sedmadvacetiletý Medveděv startuje pošesté v kariéře. Zatímco první dvě účasti pro něj skončily bez zisku setu v hlavní soutěži, v roce 2019 vybojoval první trofej z podniků Masters 1000 a další dva starty (2021 a 2022) proměnil v semifinále.

Rozhovor s Daniilem Medveděvem Livesport

"Vyhrál jsem tady svůj první Masters, takže mám na tohle místo speciální vzpomínky a celkově mám ten turnaj rád. Jsme tu mimo velké město, kde je spousta restaurací a všeho tak nějak moc. Tady jsme tak trochu na venkově, je tu uvolněnější atmosféra a taková větší pohoda. Je to příjemná změna před US Open," prohlásil vítěz předloňského grandslamu v New Yorku.

V osmifinále se někdejší světová jednička Medveděv utká v souboji bývalých šampionů s Alexanderem Zverevem (h2h 9:6), kterého letos porazil na Masters v Indian Wells, Monte Carlu i Římě. Naposledy s o rok mladším Němcem prohrál ve finále Turnaje mistrů 2021.

Zverev v Cincinnati triumfoval při své poslední účasti před dvěma lety. Letos svou neporazitelnost v Ohiu protáhl už na sedm utkání, když po úterní jednoznačné výhře nad Bulharem Grigorem Dimitrovem zvládl ve dvou setech i druhé kolo proti Japonci Jošihitu Nišiokovi, kterého porazil 6:4, 7:5.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Cincinnati