Dvě Češky jsou už ve čtvrtfinále. Vondroušová bez ztráty setu a Muchová po dalším boji

Čtyři české tenistky v Cincinnati bojují o postup do čtvrtfinále turnaje WTA 1000 a dvě z nich už uspěly. Markéta Vondroušová (24) porazila 7:5, 6:3 domácí Sloane Stephensovou, ani se třetí soupeřkou v Ohiu neztratila set a zahraje si se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. To Karolína Muchová (26) musela opět do tří setů, i světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka ale přetlačila a vyhrála s ní čtvrtý vzájemný duel po sobě. Další dvě Češky na osmifinále proti favoritkám čekají: Marie Bouzková (25) bude čelit domácí Jessice Pegulaové a Linda Nosková (18) další Američance Coco Gauffové.

Markéta Vondroušová po nečekaném wimbledonském triumfu krátce odpočívala a po přesunu na US Open Series už vyhrála pět ze šesti duelů. Po osmifinále v Montrealu je na dalším podniku WTA 1000 v Cincinnati dokonce už ve čtvrtfinále. Zatímco v minulosti v Ohiu neuhrála ani set, letos ho ještě neztratila.

Po krajance Kateřině Siniakové a Anastasii Potapovové zvládla i první vzájemný souboj s domácí semifinalistkou z roku 2017 a vítězkou následného US Open Sloane Stephensovou. O šest let starší Američanku porazila v souboji grandslamových šampionek 7:5, 6:3.

Když Vondroušová podávala na zisk první sady, o servis poprvé přišla. Okamžitě však zareagovala druhým brejkem a zatímco v úvodních jedenácti rychlých gamech se ani jednou nešlo přes shodu, za stavu 6:5 česká tenistka bojovala o udržení podání a ukončení setu dlouhé minuty. Při prvním a druhém setbolu totiž udělala své dvě jediné dvojchyby v zápase a dostala se pod tlak. Po odvrácení tří brejkbolů proměnila až pátý setbol, když aktivněji hrající soupeřka trefila síť.

Druhou sadu už měl čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova pod kontrolou a nepředvedla žádné klopýtnutí. Při svém podání vyhrála 16 z 20 fiftýnů a zápas ukončila při servisu Američanky, která při druhém mečbolu spáchala jednu z mnoha nevynucených chyb.

"Začátek zápasu byl bláznivý, strašně foukalo, obě jsme se s tím praly. Ale myslím, že jsme odvedly dobrou práci na servisu, bylo těžké ho returnovat. Já se toho prostě snažila vrátit do kurtu co nejvíc a běhala jsem za každým míčem," řekla Vondroušová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Je skvělé, že jsem ve čtvrtfinále. Nevěděla jsem, jak budu po Wimbledonu hrát. Cítím, že mám na zádech terč, takže jsem moc ráda, že jsem tak daleko," pochvalovala si světová desítka.

Ve čtvrtfinále bude Vondroušová středem pozornosti v souboji vítězek posledních dvou grandslamů proti světové jedničce Ize Šwiatekové (h2h 0:1). Polská šampionka Roland Garros v osmifinále porazila po obratu 3:6, 6:1, 6:1 Číňanku Qinwen Zheng, kterou porazila i počtvrté, ale už potřetí až ve třech setech.

Zatímco Vondroušová postupuje bez ztráty setu, Karolína Muchová zvládla třetí třísetový souboj během tří dnů navzdory přetrvávajícím bolestem břišního svalu. Po bitvách s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou a Chorvatkou Petrou Martičovou našla recept i na světovou osmičku Mariu Sakkariovou.

Česká tenistka po třech brejcích získala první set, ale ve druhém si čím dál častěji promasírovávala břišní sval, s nímž má dlouhodobé potíže, a během výměny stran ho dokonce ledovala. Tempu soupeřky přestávala stačit, nevytvořila si jediný brejkbol, neustále měla potíže s podáním a znovu musela do třetího setu.

Na ten ale opět dokázala zmobilizovat síly, zkoncentrovat se na důležité momenty a zápas dovedla do vítězného konce. V rozhodujícím dějství nečelila brejkbolu, sama svou jedinou šanci na brejk ve čtvrté hře využila a o rok starší Řekyni přemohla 6:3, 2:6, 6:3. Po třech výhrách na antuce odešla jako vítězka z již čtvrtého vzájemného duelu po sobě.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce za poslední dva měsíce odehrála 11 zápasů a 9 z nich šlo do tří setů. Od konce dubna absolvovala 22 utkání a vždy uhrála alespoň set.

Ve čtvrtfinále finalistka letošního French Open narazí na další členku TOP 10 Jessicu Pegulaovou, nebo krajanku Marii Bouzkovou.

